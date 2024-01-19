41-летняя девственница заявила, что ее в поезде изнасиловал экстрасенс Baza: 41-летней россиянке показалось, что ее изнасиловал попутчик в поезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирка поезда Новый Уренгой — Пермь, являющаяся девственницей, заявила, что ее в купе изнасиловал попутчик-экстрасенс, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, 41-летняя женщина проснулась и обнаружила следы крови на белье.

Как передает канал, 18 января женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы заявить об изнасиловании. Она рассказала, как несколько дней назад ехала в поезде в одном в купе с мужчиной. Попутчик представился экстрасенсом и рассказал, что «умеет лечить от неизлечимых болезней и превращать воду в вино». Также, по словам женщины, он начал к ней приставать.

Утром, как пишет канал, россиянка почувствовала боль внизу живота и увидела следы крови на белье. Экстрасенс в это время спал на своей полке. Девушка пришла к выводу, что мужчина над ней надругался, и обратилась в полицию.

Следователи отправили женщину на экспертизу. Врачи осмотрели ее и заключили, что девственная плева не нарушена, а кровь на белье оказалась менструальной. После этого она передумала писать заявление, уточняют авторы.

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