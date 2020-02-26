https://static.news.ru/photo/db12e4d2-587f-11ea-b028-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Хосни Мубарак Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин скорбит в связи со смертью бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Телеграмма на имя нынешнего руководителя республики Абделя Фаттаха ас-Сиси опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Египта Хосни Мубарака, — говорится в документе.

Путин отметил, что в Москве помнят о личном вкладе Мубарака в укрепление дружественных отношений Каира и Кремля.

Покойный политик руководил страной с 1981 года и потерял пост во время массовых протестов 2011-го. После смещения политика обвинили в коррупции и приговорили к шести годам тюрьмы.

Последние годы Мубарак провёл на своей вилле в Каире. Экс-лидер умер 25 февраля 2020 года от хронической недостаточности почек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи со смертью Мубарака в Египте объявили трёхдневный траур. Он начнётся 26 февраля.