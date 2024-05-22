Синоптик рассказал, когда 40 градусов жары станут в Москве нормой Виктор Данилов-Данильян: 40-градусная жара в Москве станет нормой в 2060–2090-м

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Через некоторое время климатические изменения приведут к тому, что 40-градусная жара в Москве станет «почти нормой», рассказал NEWS.ru член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян. По его словам, этот процесс будет неравномерным.

Никаких сомнений не вызывает, что в Москве рано или поздно установится погода, когда 40 градусов тепла станут почти что нормой. Но это может случиться где-нибудь в 2060 году, а может быть, и в 2090-м. И никаких сомнений у климатологов нет, что эта тенденция [климатических изменений] сохранится где-то лет на 200, — пояснил Виктор Данилов-Данильян.

Также он подчеркнул, что «процесс этот неравномерный как во времени, так и в пространстве». Например, в определенные короткие периоды он будет замедляться или, наоборот, ускоряться. Кроме того, на некоторых территориях климатические изменения протекают быстрее, чем в среднем по миру, а где-то — медленнее.

Если прирост средней глобальной температуры за последние 150 лет составил более одного градуса, то для Сибири это целых шесть градусов. И существует закономерность: чем выше широта, то есть чем ближе к полюсам, тем больше потепление. Это означает, что в мире участятся стихийные бедствия, а за счет таяния ледников, особенно в Антарктиде, произойдет рост уровня Мирового океана, что приведет к затоплению огромных территорий, — спрогнозировал Данилов-Данильян.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил NEWS.ru, что в ближайшие 10–12 лет Москву могут накрывать волны 40-градусной жары, но, скорее всего, такая погода не будет регулярной для летних месяцев. По его словам, все абсолютные температурные максимумы в июне, июле и августе фиксировались в XXI веке. Например, жаркое лето в Лондоне было в 2021 году, а в Москве — в 2010-м, но после этого экстремальные температурные пики не повторялись.