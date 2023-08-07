40-градусная жара в России: сколько продлится, как помочь себе и питомцам Ветеринар, врач и эксперт по садоводству рассказали о мерах безопасности при аномально высоких температурах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальная жара установилась в Центральном федеральном округе (ЦФО) России. На юге страны столбики термометров достигают отметки 43 градуса. Температура будет выше нормы в большинстве регионов России, в том числе в средней полосе, Поволжье и на Урале. NEWS.ru выяснил, сколько еще продлится жара, как при повышенных температурах защитить себя, домашних животных, растения на грядках и в квартирах.

Когда закончится жара в России

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова сообщила NEWS.ru, что жара на территории ЦФО немного спадет уже 8 августа. Температура воздуха снизится до 28 градусов в Московском регионе и до 30 градусов — в областях южнее.

«Подойдет облачность, небольшие осадки будут. Уже сегодня ночью ожидаем небольшой дождь в Москве, например. Температурный режим несколько снизится за счет того, что небо не будет открытым, его периодически будут затягивать облака. Местами ожидаются грозы», — отметила она.

Однако в Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях столбики термометров в ближайшие несколько дней будут показывать от 39 до 43 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Надежда Точенова добавила, что в течение всего августа на территории ЦФО температура воздуха будет немного выше климатической нормы — примерно на градус.

Как не получить тепловой и солнечный удар в жару

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал NEWS.ru, что в жару не стоит выходить на открытое солнце с 10:00 до 16:00. Это время максимального ультрафиолетового излучения. Если все же появление на солнце в эти часы неизбежно, врач посоветовал надевать головные уборы, желательно с полями или с козырьком. Стоит носить светлую легкую одежду из хлопка или льна, закрывающую максимум кожи, а также пользоваться солнцезащитными очками. На незащищенные участки кожи следует наносить солнцезащитные кремы или спреи с высоким SPF.

«Обратите внимание на инструкцию к ним, особенно на то, как часто нужно обновлять слой крема. Обычно это необходимо делать каждые два часа», — подчеркнул Алексей Водовозов.

Он добавил, что в жару желательно перемещаться от одного кондиционируемого помещения к другому, ориентируясь на собственные ощущения.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Донимает жара — загляните на 5–10 минут в аптеку или магазин, где есть кондиционер», — отметил врач.

Помимо этого, Алексей Водовозов порекомендовал придерживаться режима принудительной гидратации, то есть каждые 15 минут делать несколько глотков воды. При этом лучше употреблять не обычную чистую воду, а минералку или спортивные изотоники.

«С потом мы теряем воду и электролиты, восполнять важно и то и другое. Чистая вода не подойдет», — посоветовал он.

Врач добавил, что в жару не стоит употреблять алкоголь.

Как защитить от жары домашних животных

У животных тоже может быть тепловой и солнечный удар, сообщил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Жара — это крайне опасная ситуация, животное может потерять сознание. Врач уточнил, что этому подвержены не только крупные собаки, но и мелкие — из-за небольшой массы тела они быстрее и охлаждаются, и перегреваются.

«Если ваш питомец потерял сознание, первая рекомендация — переместить его в тень, обеспечить приток воздуха. Не надо поливать холодной водой. Главное — убрать животное с солнцепека», — рассказывает ветеринар.

Чтобы не допустить критической ситуации, владельцам собак, особенно крупных, Михаил Шеляков советует во время прогулки не отходить далеко от дома. Если у животного наблюдаются признаки перегрева — шаткая походка, обильное слюнотечение, рассеянный взгляд, нужно немедленно возвращаться домой и дать ему отлежаться в прохладном месте. Кроме того, эксперт посоветовал записать номер телефона ближайшей ветеринарной клиники, чтобы в случае экстренной ситуации сразу можно было позвонить и попросить помощи.

Вторая важная рекомендация — на прогулке необходимо иметь достаточный запас воды для животного.

«Третий совет — выбирайте для прогулок утренние или вечерние часы, когда не такой активный солнцепек», — добавил Михаил Шеляков.

По словам ветеринара, домашних животных, которые не ходят гулять, тоже важно обеспечить водой. Перед тем как уйти на работу, стоит проверить миски и поилки — они должны быть полными. Для питомцев, которые содержатся в клетках, надо заранее предусмотреть место в тени.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Может случиться, что человек ушел на работу и его попугайчик в клетке у окна был в тени. Но солнце по небосклону, естественно, движется, и в какой-то момент питомец окажется под палящими лучами, у него даже не будет возможности выбраться из клетки и спрятаться. Такого допускать нельзя», — говорит ветеринар.

По словам Михаила Шелякова, о кошках сильно беспокоиться не стоит, поскольку они умные животные и сами найдут комфортное для себя место в квартире. Однако хозяевам стоит оставлять открытыми двери в санузел, ведь ванная и туалет — самые прохладные помещения.

Как защитить растения в жару

Самое главное для растений, которые оказались под палящим солнцем, это создать для них тень, рассказала NEWS.ru эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Невысокие кустарники или овощи на грядках можно защитить, установив опоры и приклеив скотчем к ним большую картонку.

«Вместо картона можно использовать спанбонд — тонкий нетканый материал, изготовленный из полипропиленового волокна. Главное, не опускать его до земли: нам ведь нужно не утеплить, а затенить растение», — говорит Ольга Воронова.

Если нужно защитить большое растение, например дерево, то его можно опрыскать специальным препаратом от солнечных ожогов. По словам Ольги Вороновой, такие составы безопасны для растений, их делают на основе крахмала.

«Препарат разводим в воде и опрыскиваем. Появляется защитная пленка, которая позволяет листве дышать, но не пропускает ультрафиолет. К тому же при первом же дожде она сразу смоется. Это безопасно», — говорит эксперт.

Комнатные растения тоже нужно защитить от прямого попадания палящего солнца, уточнила Ольга Воронова. Для этого эксперт рекомендует приставить к окну картонку повыше и зафиксировать ее. Она создаст необходимую тень.

Ольга Воронова не рекомендует чрезмерно поливать растения на грядках, в теплицах и в горшках на подоконниках. По ее словам, от перегрева это их не спасет. Важнее создать тень. Но если на улице очень сильная жара, в доме нет кондиционера и температура внутри больше 29 градусов, то поливать растения придется немного чаще.

«Тут главное не переборщить. Проверяйте землю пальцем: если она сыровата, то не надо дополнительной влаги, иначе могут завестись инфекции. Добавляем воды, только если земля совсем сухая», — добавила Ольга Воронова.

Читайте также:

Садовод рассказала, как правильно выбирать клубнику

Ветеринар рассказал о редком «голубе-мутанте» из Британии

Терапевт назвала категории россиян, для которых жара особенно опасна