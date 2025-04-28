4 шага для идеальных хот-догов дома! Фастфуд, который затмит любое кафе

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Четыре шага для идеальных хот-догов дома! Фастфуд, который затмит любое кафе! Хрустящая булочка, сочная сосиска, тающий сыр и яркие добавки — этот рецепт превратит обычный перекус в мини-праздник! Готовится моментально, а результат впечатлит даже гурманов. Для посыпки используйте хрустящий лук, его можно купить на любом маркетплейсе или в гипермаркете.

Ингредиенты:

булочки для хот-догов — 2–4 шт.;

сосиски — по количеству булочек;

плавленый сыр (ломтики или намазка);

корейская морковь — 50–70 г;

маринованный лук — 2–3 ст. л.;

консервированный ананас — 3–4 колечка;

жареный лук (готовый) — для посыпки;

соусы: майонез, горчица, кетчуп — по вкусу.

Готовим за четыре шага:

1. Обжариваем булочки и сосиски. Разрежьте булочки вдоль (не до конца), подрумяньте на сухой сковороде одну-две минуты. Сосиски обжарьте со всех сторон до аппетитной корочки, затем заверните каждую в плавленый сыр.

2. Собираем основу. В булочку выложите корейскую морковь, затем сосиску в сыре.

3. Добавляем пикантность. Сверху распределите маринованный лук и кусочки ананаса.

4 Финальные штрихи. Полейте хот-доги соусами (чередуйте кетчуп, горчицу и майонез), обильно посыпьте хрустящим жареным луком.

Важно! Подавайте сразу — пока булочка теплая, а сыр тянущийся!

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