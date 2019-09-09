8 сентября в России прошёл Единый день голосования. Страна выбирала глав регионов и депутатов в местные парламенты.

Глава ЦИК Элла Памфилова на традиционной пресс-конференции после подсчёта голосов заявила, что в четырёх субъектах на восьми участках в процессе подсчета голосов были полностью отменены или планируется отменить результаты из-за нарушений. Такая ситуация сложилась в Крыму, Орловской области, Подмосковье (Сергиево-Посадский район) и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Памфилова рассказала, что в день выборов в России возбуждено 11 уголовных дел, в МВД поступило 3654 сообщения о возможных правонарушениях.

News.ru поговорил с экспертами и выяснил, какие фальсификации всё ещё практикуются, а также узнал, как обычно наказывают нарушителей.

За фальсификацию выборов в российском законодательством предусмотрена уголовная ответственность (статья 142.1 УК). Так, вне зависимости от вида фальсификации, статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до четырёх лет или лишение свободы на тот же срок. Однако эксперты говорят, что добиться наказания для фальсификаторов довольно сложно.

Социолог, руководитель Центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко утверждает, что сложно довести дело о фальсификациях до суда, так как сложно установить личность того, кто именно нарушает.

Трудно поймать человека за руку, так как к документам, к спискам избирателей имеют доступ далеко не все — только член комиссии с правом решающего голоса. Получается, нужно, чтобы он обратил внимание на действия другого члена УИКа. А наблюдатели, если и заметили что-то подозрительное, ничего сделать в этом случае не могут — они не имеют права заглядывать в книгу избирателей, — говорит он. Дмитрий Лобойко социолог, руководитель Центра «Региональные исследования»

Однако с помощью современных технологий всё же иногда удаётся подтвердить причастность к махинациям. Например, распространившаяся в последние годы система видеонаблюдения на избирательных участках помогла доказать вину в фальсисифкациях на выборах в Самарской области: там были зафиксированы вбросы самим главой муниципалитета и другими местными чиновниками. Против них были возбуждены уголовные дела, а позже они были осуждены и получили условный срок, отмечает эксперт.

Лобойко отмечает, что существует несколько способов фальсификации итогов выборов. Один из самых распространённых — это вбросы: вместо одного бюллетеня в урну вбрасываются сразу несколько, в которых стоит отметка за нужного кандидата. Это может делать либо подставной избиратель в сговоре с членом комиссии, либо сам член комиссии.

«Карусель» — ещё один из самых популярных способов фальсификации. Он заключается в том, что один и тот же человек ездит из участка в участок, получает бюллетень от члена комиссии и ставит галочки против нужных фамилий. Бюллетени членом УИКа выдаются либо за так называемых «мёртвых душ», либо за тех, кто стабильно не ходит на выборы.

Друг друга подставной избиратель и член комиссии узнают по каким-то опознавательным знакам: либо на «карусельщике» может быть повязана георгиевская ленточка, либо у него в паспорте заложена определённого цвета скрепка, либо же недобросовестный член УИКа сигнализирует о себе отличным от других цветом папки, — рассказывает Лобойко.

Отличной почвой для фальсификаций является надомное голосование, утверждает эксперт. Зачастую к «надомнику» едет лишь один член комиссии, наблюдатели тоже ездят на дома, но такое бывает редко.

Необходимо понимать: чтобы к вам приехали на дом с урной для голосования, нужно написать заявление о голосовании на дому. Обычно это маломобильные граждане — старики и инвалиды. Так почти никто не делает, у нас не так много настолько сознательных граждан. Тогда вместо десяти реально написавших заявление о голосовании людях члены комиссии «выезжают» к ста и голосуют за нужного кандидата. Либо второй вариант: к «надомникам» даже не едут, проставляют голоса в участке, — объясняет он.

Сергей Лантюхов/News.ru

Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ им. Ломоносова Олег Шабров добавляет такие способы как использование административного ресурса — заставляют голосовать за определённого кандидата и отчитываться о результате зависимый контингент, как правило, бюджетников. Имеет место и подкуп избирателей — человека, остро нуждающегося в деньгах, в обмен на какие-то блага просят проголосовать «правильным» образом.

Однако обеспокоенность Шаброва вызывают современные технологии, используемые при голосовании. Речь идёт об электронном голосовании, применённом на прошедших выборах. Эксперт считает, что при голосовании в интернете гораздо легче повлиять на итог выборов: либо через взлом системы, либо через администратора ресурса.

Результаты выборов, озвученные Памфиловой, Лобойко назвал статистической погрешностью.

3654 сообщения о нарушениях по всей стране говорят о том, что несоблюдения на выборах есть, но они ни на что не влияют, — говорит он.

Однако 11 уголовных за одну кампанию, по его мнению, это немало: это говорит о том, что виновных всё же пытаются наказать.