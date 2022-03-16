«360»: в России могут заблокировать YouTube вслед за Instagram
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:52, 17 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил телеканалу «360», что видео-хостинг YouTube в России могут заблокировать вслед за социальной сетью Instagram (сайт внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора). По его словам, это может произойти в ближайшее время.
Есть полное ощущение, что в ближайшее время YouTube точно так же, как и Instagram, будет заблокирован, это вопрос времени, — рассказал Зыков.
По словам эксперта, YouTube для россиян — это второй телевизор, а для «кого-то и вовсе его замена». Он выразил надежду, что по этой причине блокировка не произойдёт.
Производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm ранее приостановил продажи своей продукции компаниям из России, заявил старший вице-президент по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Корпорация таким образом отреагировала на призыв вице-премьера Украины Михаила Фёдорова прекратить все операции и поставки в РФ. Он добавил, что Qualcomm сделала прямые пожертвования гуманитарным организациям для помощи украинцам.