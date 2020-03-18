https://static.news.ru/photo/b79f3488-690f-11ea-bbae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В России зарегистрировано 33 новых случая заражения новым типом коронавируса. В настоящее время, по официальным данным, инфицированными являются 147 человек.

Известно, что 31 случай был зафиксирован в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта рассказал, что сдал анализ на коронавирусную инфекцию нового типа. По словам представителя Кремля, всё прошло успешно.