В России зарегистрировано 33 новых случая заражения новым типом коронавируса. В настоящее время, по официальным данным, инфицированными являются 147 человек.
Известно, что 31 случай был зафиксирован в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях.
По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта рассказал, что сдал анализ на коронавирусную инфекцию нового типа. По словам представителя Кремля, всё прошло успешно.
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