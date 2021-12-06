31 декабря в России предложили сделать выходным навсегда

Депутаты Госдумы заявили о необходимости сделать 31 декабря выходным днём, с таким предложением выступили члены комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин и Светлана Бессараб. По мнению политиков, этот день фактически является выходным, так как люди работают до обеда. Об этом сообщает URA.RU.

Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае работают до обеда. Фактически начинается подготовка к корпоративу. Я считаю, что это правильное решение и его надо переводить на постоянную основу, — поделился Алёхин.

При этом Бессараб считает, что дополнительный выходной в последний день декабря нужно утверждать за счёт переноса другого нерабочего дня. Парламентарий предложила сократить майские праздники на один день.

Ранее стало известно, что новогодний стол подорожает на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной является рост цен на продукты, в том числе на «борщовый набор» и условный набор для оливье. Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре достигла исторического максимума.

Согласно данным Росстата, семье из 4–5 человек праздничный стол обойдётся в 11,5 тысячи рублей. Экономисты также заявляют, что из-за неурожая винограда цены на шампанское и вина могут ещё вырасти.