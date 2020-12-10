31 декабря в Кировской области станет выходным днём

https://static.news.ru/photo/fca43b8e-3b0d-11eb-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кировской области последний день 2020 года станет выходным. Об этом заявил глава региона Игорь Васильев.

По его словам, соответствующий указ будет опубликован в ближайшее время. Он отметил, что власти региона уже не в первый раз переносят рабочий день с 31 декабря на одну из суббот. Последний рабочий день этого года будет перенесён на субботу, 26 декабря.

В этом году мы такое решение также обязательно примем. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время, — заявил губернатор.

При этом он отметил, что указ распространяется только на государственных и муниципальных служащих. На остальных предприятиях решение остаётся за их руководителями, передаёт РИА Новости.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев ранее призвал глав российских регионов сделать 31 декабря выходным днём. Однако правительство решило оставить его рабочим днём, при этом за регионами РФ остаётся право самим определиться, будут ли их жители работать в последний день года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Архангельской области Александр Цымбульский объявил последний день уходящего года выходным. Такое решение было принято после голосования, на котором более 80% жителей региона изъявили желание сделать 31 декабря нерабочим днём.