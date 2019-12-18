https://static.news.ru/photo/1f884226-2232-11ea-9a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusminnikhanov/instagram.com

Жители Татарстана будут отдыхать 31 декабря. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов после соответствующего опроса в Instagram .

Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым: сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем, — написал глава республики.

За то, чтобы последний день уходящего года стал выходным, высказались 89% участников опроса. Решение о переносе выходного дня принято для того, чтобы жители республики могли подготовиться к празднованию Нового года, а также в целях снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии каникул.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря объявили выходным днём в Магаданской области и Республике Бурятия. Местные власти приняли данное решение на основании обращений жителей. Кроме того, последний день уходящего года стал выходным ещё в нескольких регионах России.