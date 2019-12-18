Жители Татарстана будут отдыхать 31 декабря. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов после соответствующего опроса в
Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым: сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем, — написал глава республики.
За то, чтобы последний день уходящего года стал выходным, высказались 89% участников опроса. Решение о переносе выходного дня принято для того, чтобы жители республики могли подготовиться к празднованию Нового года, а также в целях снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии каникул.
Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря объявили выходным днём в Магаданской области и Республике Бурятия. Местные власти приняли данное решение на основании обращений жителей. Кроме того, последний день уходящего года стал выходным ещё в нескольких регионах России.
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