300 лишних голосов в поддержку поправок нашли в Ярославской области

https://static.news.ru/photo/b0376da4-be29-11ea-a37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдатель из города Рыбинска Ярославской области Андрей Чеканов рассказал, что обнаружил несовпадение протокола голосования по поправкам в Конституцию и результата, опубликованного в система ГАС «Выборы». В местном избиркоме заявили, что нарушений не зафиксировано.

Мужчина разместил в Facebook фотографию протокола и скриншот с сайта ЦИК. Он обратил внимание, что количество поддержавших изменения в Основной закон в документе отличается от данных комиссии ровно на 300 голосов.

Baza со ссылкой на одного из членов комиссии сообщает , что лишние бюллетени нашлись уже после подсчёта голосов. Председатель отправилась сдавать результаты в территориальную комиссию, однако ей позвонила секретарь и рассказала, что 300 голосов почему-то остались неподсчитанными.

Председатель вернулась и в компании двух или трёх человек посчитала новые бюллетени. Все они оказались с ответом «да», а также принадлежали голосованию на придомовых территориях. По данным издания, проверку по этому факту проводить не стали.

Председатель ярославского избиркома Олег Захаров заявил журналистам ТАСС, что проверка всё же была проведена и никаких нарушений не выявили.

Протокол соответствует тем цифрам, которые отражены в системе ГАС «Выборы». Подняли документы участка № 2612, там всё соответствует данным государственной автоматизированной системы, — сказал он.

Он отметил, что опубликованный в Интернете документ не содержит подписи секретаря комиссии. По его словам, это значит, что бумага не является протоколом или его копией. Возможно, это черновик, добавил он.

По данным ЦИК, поправки в Ярославской области поддержали 68,29% участников голосования, ещё 30,84% высказались против. Явка составила 55,85%.

Голосование по внесению изменений в Основной закон проводилось с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосовании составила 67,97%. Изменения в Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему в пятый и шестой раз занять свой пост.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции России продолжит свою работу. Она будет заниматься мониторингом реализации изменений в Основной закон.