30 минут и меньше! Нежный торт «Молочная девочка» — упрощенный рецепт!

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Готовим торт «Молочная девочка» — нежный десерт за 30 минут! Этот воздушный торт покорит вас простотой приготовления и деликатным вкусом.

Для коржей возьмите: 1 банку сгущенного молока, 2 яйца, 1 стакан муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Для крема понадобится: 500 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры и 1 пакетик ванильного сахара.

Взбейте яйца со сгущенкой до однородности, постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разделите на 4–5 частей и выпекайте коржи по очереди на пергаменте при 180 °C около 7–10 минут каждый — они должны оставаться светлыми.

Для крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Смажьте коржи, соберите торт и оставьте в холодильнике на 4–6 часов для пропитки.

Перед подачей украсьте свежими ягодами, тертым шоколадом или карамелью. Нежный молочный вкус этого десерта особенно понравится детям — отсюда и название «Молочная девочка»!

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