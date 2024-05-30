30 мая: день окрошки и феминизма, Евдокия Свистунья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

30 мая православная церковь вспоминает жену князя Дмитрия Донского Евдокию Дмитриевну. На эту же дату приходится интересный гастрономический праздник России — День окрошки. Объясняем, чем еще интересно 30 мая. Какой праздник справляют феминистки, что сулят поверья, кто отмечает день ангела — читайте в нашем материале.

День окрошки — праздник 30 мая в России

На 30 мая в России попадает праздник, который посвящен популярному блюду национальной кухни — окрошке. Холодные супы с древности готовили представители разных народов. Болгары и армяне, например, любят таратор на кислом молоке. Однако иностранцам окрошка все равно кажется странной — из-за специфического для многих культур вкуса кваса и кефира.

Неизвестно, кто придумал справлять этот необычный праздник 30 мая. Однако конец весны и начало лета — подходящее время для того, чтобы приготовить окрошку. Это блюдо традиционно считается летним. А наши предки верили, что именно в конце мая окончательно отступают холода и перестают дуть холодные ветра.

Интересный результат показали недавние исследования компании «Яндекс». Оказывается, окрошку на кефире чаще всего готовят жители юга России, а также Кавказа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздник 30 мая — Международный день феминизма

О правах женщин обычно говорят 8 марта, в Международный женский день. Оказывается, существует и другой подобный праздник. 30 мая 1431 года во французском Руане сожгли Жанну д'Арк. Героиня Франции сыграла значимую роль в развитии женской эмансипации. Поэтому еще в 1960 году активистки предложили отмечать день феминизма в дату гибели Орлеанской девы.

Смысл этого события заключается в том, чтобы напомнить всем: важно отстаивать права женщин, не допускать притеснения девушек. 30 мая 2024 года можно посетить лекции и конференции об эмансипации и феминизме, побывать на других просветительских мероприятиях.

К сожалению, женщины все еще не добились равенства. Особенно их притесняют в ряде стран Азии и Африки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные праздники 30 мая 2024 года

Мы описали еще не все праздники 30 мая. Что интересного происходит в других государствах? Рассказываем о примечательных торжествах по всему свету:

День картофеля в Перу — перуанцы считают свою страну родиной этого продукта;

День матери в Никарагуа;

День Ангильи на острове Ангилья (заморская территория Великобритании) — жители вспоминают начало революции в 1967 году;

День Канарских островов в Испании — на Канарах впервые заседал парламент.

Евдокия Свистунья — народный праздник 30 мая

Продолжаем изучать праздники 30 мая 2024 года. Православные христиане в эту дату чтят святую Евфросинию Московскую. В миру она была известна как Евдокия Дмитриевна. Она была родом из знатной семьи. Отец Евдокии — Дмитрий Константинович — княжил в Суздале. В 13 лет ее выдали замуж за правителя Москвы Дмитрия Ивановича, будущего Дмитрия Донского.

Брак Евдокии и Дмитрия Донского оказался успешным. Современники считали княгиню образованным, начитанным человеком. После смерти Дмитрия Донского Евдокия Дмитриевна построила в окрестностях Москвы несколько церквей. А в конце жизни она ушла в монастырь.

В народе день памяти святой прозвали Евдокией Свистуньей. Считалось, что в эту дату хоть и становилось тепло, но дули сильные ветры. 30 мая крестьяне много работали на огороде, сажали картофель и помидоры. А вот ходить в лес не рекомендовалось. Славяне полагали, что в эту дату легко повстречать там змею. А это уже сулило большие неприятности.

Фото: Anonimus/Public domain/Wikimedia Commons Евдокия. Икона XIX век

Приметы на 30 мая: что сделать и от чего воздержаться

В день памяти святой Евфросинии Московской славяне очень внимательно относились к своим делам и поступкам. Считалось, что решения, принятые в эту дату, очень важны.

Расскажем и о других старинных поверьях. Согласно приметам не советуют 30 мая 2024 года:

есть кашу — останешься без денег;

знакомиться с новыми людьми — к неприятностям;

устраивать шумные празднества — к неудачам;

гулять вечером — к плохому урожаю;

отправляться в дальние поездки — они пройдут плохо, возникнут трудности.

Что за погода будет 30 мая 2024 года? Вот, какие поверья о погоде и природе связаны с этой датой:

какая погода в день Евдокии Свистуньи — такое и лето;

дует сильный ветер — к холодам в следующие месяцы;

дятел громко стучит в лесу — к сильным дождям и ливням;

пение соловьев сулит засушливую погоду;

гроза в эту дату сулит плохой урожай гороха.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты о 30 мая

Мы изучили еще не все праздники 30 мая 2024 года. Рассказываем об исторических событиях, случившихся в эту дату:

1381 год — мятежник Уот Тайлер начал в Англии восстание против правительства;

1431 год — казнь Жанны д'Арк, героиня Франции обвинена в колдовстве и сожжена на костре;

1498 год — путешественник Христофор Колумб отправился в свою третью экспедицию и обнаружил остров Тринидад;

1593 год — в предместьях Лондона убит поэт Кристофер Марло, как считают некоторые исследователи, на самом деле он сбежал и взял себе новое имя — Уильям Шекспир;

1896 год— во время празднования коронации Николая II на Ходынском поле в Москве началась давка;

1995 год — в России из-за гиперинфляции в оборот введена купюра номиналом 100 тысяч рублей;

2014 год — на экраны вышла картина «Малефисента».

Мы рассказали еще не обо всех праздниках 30 мая. Какие звезды появились на свет в эту дату? Философ Михаил Бакунин, поэт Константин Фофанов, пианистка Елена Гнесина, ювелир Карл Фаберже, режиссер, обладатель «Оскара» Ховард Хоукс, космонавт Алексей Леонов, певица Роксана Бабаян.

Фото: Jean Froissart/Public domain/Wikimedia Commons Ричард II встречается с повстанцами 13 июня 1381 года

Именинники 30 мая

Продолжаем рассказывать, какой праздник выпадает на 30 мая. Церковь советует поздравить с днем ангела в эту дату:

Давида;

Андроника;

Адриана;

Евдокию;

Ефросинью;

Степана.

Мы рассказали, какой праздник приходится на 30 мая 2024 года. Поверья советуют отказаться от шумных вечеринок, ночных прогулок и походов в лес. Еще на дату выпадает День окрошки — хороший повод, чтобы полакомиться этим блюдом.

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