30 марта 2024 года — Родительская суббота, Алексей Теплый и защита Земли

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Праздники 30 марта 2024 года

30 марта — 90-й день високосного года и предпоследний день первого весеннего месяца. Верующие почитают память покойных родственников, а в глубинках отправляются на сбор березового сока. Рассказываем, какой праздник справляют 30 марта: делимся народными приметами, приводим интересные факты и не забываем про именинников.

30 марта — Родительская суббота 2-й седмицы Великого поста

30 марта 2024 года — предпоследний день второй Великопостной недели. В кругах верующих его называют Родительской субботой второй седмицы Великого поста. Назначение Родительских — отдать дань памяти ушедшим из жизни близким. Для этого в церквях и храмах проводятся службы: пятничный вечерний парастас и субботняя утренняя литургия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родительская суббота 30 марта 2024 года

Вспоминая усопших, стоит молиться за упокоение их душ. Можно поставить свечу, подать именную записку. Поощряется пожертвование еды: при желании прихожане оставляют постные угощения на кануне — панихидном столике с распятием. Посещать кладбище необязательно, но можно навести порядок на могилах. О других традициях, а также предписаниях и запретах Родительских, читайте в нашей статье.

День защиты Земли — международный праздник 30 марта 2024 года

Скажем пару слов и о том, какой праздник справляют 30 марта 2024 года во всем мире. На эту дату приходится один из многочисленных экологических ивентов — День защиты Земли. Он учрежден по инициативе ООН.

Цель праздника — напомнить о губительном воздействии людской деятельности на природу. Научно-технический прогресс идет об руку с такими явлениями, как загрязнение водных артерий, выбросы токсичных веществ, разрушение экосистем, вымирание животных и многими другими. В совокупности они ставят под угрозу сохранность Земли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День защиты Земли — международный праздник 30 марта 2024 года

Международный праздник 30 марта — это день информирования населения о последствиях халатности по отношению к природе, воспитание осознанности в широких кругах. В этот день проводятся конференции, лекции, классные часы, интеллектуальные игры для школьников и другие просветительские мероприятия.

Алексей Теплый (Алексеев день) — праздник 30 марта в России

В России 30 марта — праздник Алексея Теплого, он же Алексеев день. Верующие вспоминают святого аскета Алексия, человека Божьего. Он происходил из знатного римского рода, однако уже в юношестве отказался от мирских благ. Оставив родной город, Алексий перебрался в Эдессу и поселился у храма, где принимал милостыню прихожан. Питался он только водой и хлебом, время проводил в молитве.

Все изменилось, когда жителям Эдессы явилась сама Богородица. Указав на Алексия, она объявила его человеком Божьим. И аскету, который сторонился внимания мирян, пришлось покинуть город. Он вернулся в Рим и под видом нищего попросил приюта у собственных родителей. Те приняли его и поселили в сенях. Там Алексий и прожил вплоть до самой смерти, лишь перед кончиной открыв свою тайну.

Фото: Sibeaster/Public Domain/wikipedia/commons Алексий, человек Божий

В народе праздник 30 марта прозвали днем Алексея Теплого. Это название появилось неслучайно: именно под конец марта обыкновенно устанавливается теплая погода. Славяне проводили Алексеев день за сбором березового сока. Его пили в чистом виде, неразбавленным. Но некоторые хозяйки варили сок с медом — и получали ароматный березовый сбитень.

День Алексея Теплого: что можно и нельзя делать 30 марта

30 марта 2024 года — не только народный праздник, но и Родительская суббота. А потому стоит посетить службу и провести время в молитве. Если же следовать деревенским традициям, можно заняться посевными работами. Рыбакам советуют смастерить или починить сети — так можно привлечь хороший клев.

Славяне верили, что «на Алексея» талая вода приобретает целебные свойства. И по сей день жители деревень собирают и топят снег для умывания. Это якобы позволяет сохранить молодость и красоту.

Если же говорить о запретах, то 30 марта нельзя:

устраивать шумные застолья с распитием алкоголя;

сидеть без дела;

ссориться, скандалить;

отправляться в дальний путь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Приметы 30 марта

Некоторые «алексеевские» приметы связаны с хлебом. Славяне верили, что в этот день не стоит давать хлеб в долг, угощать выпечкой кого-либо, кроме членов семьи. Все это чревато несчастьями. Строить крупные планы тоже не советуют: задуманное не воплотится.

Погодные приметы на 30 марта

Как и любой народный праздник в России, 30 марта — подходящий день для наблюдения за природой. Если Алексеев день выдался теплым, то и оставшаяся весна будет погожей. А вот алый закат пророчит похолодание. Узнать, чего ждать от будущего, можно и по поведению птиц:

журавли возвращаются перед потеплением;

трясогузки пророчат половодье;

гуси высоко летают перед снегопадом;

птицы летают низко — к снегу или дождю.

Какие события произошли 30 марта

Мы разобрались с вопросом, какой праздник справляют 30 марта. Теперь обратимся к страницам истории. Эта дата связана с рядом интересных событий. Вот некоторые из них:

1856 — завершилась Крымская война;

1860 — Александр II объявил о начале работы над Крестьянской реформой, отменившей крепостное право;

1867 — Соединенные Штаты выкупили у России Алеутские острова и Аляску;

Фото: Thomas Sbampato/Global Look Press Аляска, США

1879 — состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского;

1891 — вышел указ о строительстве Великого сибирского пути, сегодня известного как Транссибирская железнодорожная магистраль;

1981 — в Советском Союзе утвердили летнее время;

1987 — картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» сошла с торгов за 50 миллионов долларов;

1992 — психологический хоррор «Молчание ягнят» завоевал пять оскаровских статуэток.

Кто из знаменитостей родился 30 марта

Теперь вспомним знаменитостей, появившихся на свет в предпоследний день марта. В их числе:

Франсиско Хосе де Гойя (1746–1828) — художник, гравер, один из ярчайших представителей эпохи романтизма;

Василий Тропинин (1776–1857) — художник, автор знаменитого портрета А. С. Пушкина (1827);

Поль Верлен (1844–1896) — поэт, один из первопроходцев литературного символизма и импрессионизма;

Винсент Ван Гог (1853–1890) — постимпрессионист, один из наиболее значимых художников XIX века;

Алексей Федоров (1901–1989) — руководитель партизанского движения во времена ВОВ;

Павел Хомский (1925–2016) — режиссер, худрук Театра имени Моссовета;

Ингвар Кампрад (1926–2015) — основатель компании IKEA;

Фото: imago stock&people/Global Look Press Ингвар Кампрад

Уоррен Битти (р. 1936) — оскароносный актер, режиссер, продюсер;

Бахтияр Тузмухамедов (р. 1955) — заслуженный юрист РФ, член Комитета против пыток (ООН);

Елена Кондакова (р. 1957) — третья космонавтка в истории Советского Союза и Российской Федерации;

Селин Дион (р. 1968) — певица, композитор, актриса;

Алексей Пехов (р. 1978) — писатель, представитель русского фэнтези;

Сергей Мозякин (р. 1981) — хоккеист, чемпион ОИ и мира, рекордсмен России.

Именины 30 марта

И еще пару слов о праздниках 30 марта 2024 года, а точнее — о Дне ангела. Именинниками стали:

Алексей;

Александр;

Павел;

Макар;

Виктор;

Гавриил.

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 30 марта 2024 года. Верующие готовятся отмечать Родительскую субботу. Помните: если вы собираетесь почтить память усопших, не стоит поддаваться суевериям, оставлять еду на кладбище и злоупотреблять алкоголем.

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