30 июня: Мануил Солнцестой, день астероида и парламентаризма

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На 30 июня — 182-й день високосного 2024 года — выпадает много праздников в иностранных государствах: от дня учителя и экономиста до годовщины переворота. Рассказываем об интересных событиях в России и мире. Какой праздник 30 июня 2024 года справляют в народе? Как связаны астероиды и группа Queen? Кого поздравить с днем ангела? Об этом и другом читайте в нашем материале.

День астероида и парламентаризма — праздники 30 июня 2024 года по версии ООН

Международный день астероида — важное событие не только для космонавтов, астрономов, исследователей и любителей космоса по всему свету, но и для простых людей. Астероиды могут повлиять и на их жизнь. Вот почему ООН установила такой праздник. 30 июня выбрали датой события не зря: в 1906 году в эту дату на землю упал знаменитый Тунгусский метеорит.

Интересно, что ивент утвердили по инициативе Брайан Мэя — музыканта из группы Queen и астрофизика, а также режиссера Григ Рихтерс, снявшего фильм-катастрофу о падении на Землю метеорита.

Международный день парламентаризма С 2018 года справляют 30 июня в память о парижской конференции Межпарламентского союза. Она прошла в 1889 году.

Торжество тоже учреждено ООН. В организации убеждены: парламент как выборный орган должен существовать в каждой стране. Иначе говорить о честности власти нельзя.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международные праздники 30 июня 2024 года

Какой праздник установлен на 30 июня? В России на эту дату выпало профессиональное торжество всех, кто работает в охране колоний и тюрем. А вот, что отмечают иностранцы:

День экономиста в Белоруссии;

День юриста в Киргизии;

День общей молитвы в Центральноафриканской Республике;

День независимости в Демократической Республике Конго — страна отделилась от Бельгии;

День военно-морского флота в Израиле;

День переворота в Судане — революция в стране состоялась в 1989 году;

День учителя в Доминиканской Республике;

День филиппинско-испанской дружбы на Филиппинах.

Фото: idf.il ВМФ Израиля

Праздник 30 июня в народе — Мануил Солнцестой

30 июня 2024 года верующие чтят память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. Эти праведники родились в знатной персидской семье на нынешней территории Ирана. Их отец был язычником, а вот мать — христианкой. Она и крестила детей.

В молодости Мануил, Савел и Исмаил отправились служить в римскую армию. Однажды они отказались участвовать в языческом обряде. Это вызвало недовольство императора Юлиана Отступника, который мечтал искоренить христианство в своем государстве. По приказу правителя братьев схватили, пытали, а затем казнили.

В России праздник 30 июня прозвали Мануилом Солнцестоем. В эту дату, как подметили славяне, солнце долго остается на небе, светит особенно ярко. А это способствует росту растений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать 30 июня

В праздник 30 июня в России крестьяне отправлялись за покупками на ярмарки, а в деревнях проводили гулянья. Вечером хозяйки накрывали стол и ставили на него лучшие блюда — славяне верили, что это улучшит урожай и спугнет нечистую силу. Легенды гласят: в конце июня она особенно активна.

А вот, что нельзя делать в праздник 30 июня:

давать деньги в долг — назад не получишь;

общаться с незнакомцами — сегодня нечистая сила может принять облик человека и так проникнуть в жилье;

ругаться, ссориться и спорить;

проводить день в тишине и одиночестве — это тоже привлекает бесов;

срывать водные растения — разозлишь водяного и русалок.

Осталось объяснить, что говорят легенды о погоде 30 июня 2024 года:

если утром нет росы, то скоро будут сильные осадки;

гром, молнии — к хорошему урожаю в будущем;

радуга на небе вечером — к теплому июлю;

ярко-красное небо вечером — будут дуть сильные ветры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты про 30 июня

Это не последний праздник 30 июня. Какой день обошелся без интересных событий в прошлом? Вот, что случилось в разные эпохи:

1736 год — к России присоединен город Азов;

1894 год — в Лондоне открыт Тауэр-бридж, один из самых известных мостов в мире;

1908 год — в Сибири взорвался Тунгусский метеорит;

1910 год — между Южной Америкой и Европой появилась телефонная кабельная связь;

1925 год — открылся заповедник «Красноярские столбы»;

1934 год — в СССР впервые запустили ГЭС за Полярным кругом;

1936 год — впервые напечатан знаменитый роман «Унесенные ветром» американки Маргарет Митчелл;

1948 год — созданы транзисторы;

1956 год — в советских газетах с подачи Никиты Хрущева напечатали постановление ЦК КПСС о борьбе с культом личности Иосифа Сталина;

1971 год — разбился космический корабль «Союз-11»;

2004 год — в прокат вышла супергероика Сэма Рэйми «Человек-паук — 2».

30 июня появились на свет дочь Льва Толстого и основательница музея писателя в Ясной Поляне Александра Толстая, боксер Майк Тайсон, артисты Сьюзен Хэйуорд и Владимир Дружников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Именины 30 июня

Рассказываем о последних примечательных событиях 30 июня. По святцам поздравим с днем ангела:

Кирилла;

Максима;

Никиту;

Пелагею;

Савелия;

Иосифа.

Из нашего материала вы узнали, какой праздник выпал на 30 июня 2024 года. Легенды советуют не разговаривать с незнакомцами. ООН призывает обратить внимание на опасность астероидов. А христиане чтут память святых Мануила, Савела и Исмаила.

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