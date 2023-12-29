30+ интересных идей, чем заняться в новогодние праздники — 2024 Предлагаем более 30 идей, как провести новогодние каникулы — на любой вкус и кошелек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем заняться с ребенком в праздники

Вы уже придумали, чем будете заниматься в праздники? Нет? Тогда предлагаем вам несколько разнообразных и интересных идей. Расскажем, чем заняться в новогодние праздники с детьми, как провести с пользой время в компании и какие зимние развлечения есть для любителей домашних животных.

Чем заняться с ребенком в праздники

Если в вашей семье пока только один ребенок, то задача, чем занять его в праздники, полностью ложится на плечи родителей. Причем маме и папе придется принимать в развлечениях самое активное участие. Вот несколько идей, как провести время маленькой семье интересно и с пользой:

Посетите цирк или театр. В праздники везде проходят новогодние и рождественские спектакли, рассчитанные на детей дошкольного возраста.

Сходите в музей или кино. Ищите выставки или кинофильмы, которые будут интересны вашему ребенку. В музеях нередко проводят различные мастер-классы, где дети мастерят поделки или рисуют.

Постройте во дворе горку и пригласите кататься соседских ребятишек.

Отправляйтесь тестировать все ледовые катки в вашем городе.

Посетите все городские елки: обычно в каждом городе администрация устанавливает большую елку и строит ледовый городок в центре, а небольшие зимние городки строят в каждом районе.

Съездите покататься на беговых лыжах за город.

Устройте зимний поход в заповедник.

Если у вас есть дача, вместе с малышом отправьтесь туда, чтобы выполнить сезонные работы: скинуть снег с крыши, проверить теплицы. Это будет не только интересно, но и позволит приучить ребенка к труду.

Отправляйтесь кататься с городских горок: можно взять свою ледянку или ватрушки напрокат.

Выберите несколько фильмов, которые в каникулы можно посмотреть всей семьей.

Устройте домашний театр — выберите произведение, распределите и выучите роли, смастерите костюмы и проведите представление для бабушек и дедушек, близких родственников или соседей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Чем заняться в новогодние праздники — 2024

Чем заняться с детьми в новогодние праздники

Если в вашей семье подрастает несколько детей, то задача, чем заняться в новогодние праздники, значительно упрощается: большую часть времени дети будут развлекать друг друга. Однако и здесь необходимо задать их играм правильное направление.

Предложите детям поиграть в различные игры: лото, глухой телефон или крокодил.

Устройте во дворе или в парке снежный бой — чтобы было веселее можно пригласить поучаствовать в нем соседей или близких друзей с детьми.

Также во дворе можно построить целый снежный городок — помогите детям нарисовать план, придумать ледяные аттракционы и вместе с ними выходите с лопатой на строительство.

Притворитесь туристом в родном городе. Для ребят можно подготовить познавательные экскурсии по знаковым местам. Также можно предложить малышам попробовать себя в роли экскурсоводов. Разумеется, детям понадобится помощь родителей.

Сходите в зоопарк. Животные зимой выглядят иначе, чем в теплое время года. Ребятам будет интересно увидеть белок, зайцев, лис, приодевшихся в зимний мех. Также зимой в открытых вольерах можно увидеть распушившихся на зиму рысей или понаблюдать за поведением птиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Чем заняться с детьми в новогодние праздники

Чем заняться на январские праздники в большой компании

Молодые семьи, которые еще не успели обзавестись детьми, а также те, у кого семьи еще нет, тоже могут интересно провести 10 дней отдыха. Итак, чем можно заняться в праздники большой компанией?

Отправляйтесь кататься на горных лыжах или сноубордах. Необязательно выбирать крупные горнолыжные курорты — в окрестностях вашего города вполне можно найти склоны, которые подойдут для веселого катания. Отсутствие головокружительных спусков не расстроит новичков, а опытным лыжникам будет интересно потренировать новобранцев.

Устройте вечеринку дома. Выберите тематику, предложите всем гостям прийти в карнавальных костюмах, изготовленных своими руками. Также можно устроить конкурс новогодних блюд — с каждого гостя по одному кулинарному шедевру.

Отправляйтесь на зимний пикник. Для этого подойдет загородный дом или беседка в городской зоне. Мясо и рыба, приготовленные на мангале, позволят блеснуть кулинарными талантами каждому участнику.

Пригласите друзей попариться в бане. Можно воспользоваться услугами городских спа-комплексов или выехать на дачу. Во втором случае у всех любителей пара будет возможность нырнуть в свежий сугроб. Будьте осторожны — не сочетайте банные процедуры с алкоголем и соблюдайте технику пожарной безопасности!

Также с компанией можно весело провести время в аквапарке. Чтобы сохранить эмоции на весь год и запечатлеть на фото каждый миг отдыха — не забудьте водонепроницаемые чехлы для смартфонов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Чем заняться на январские праздники

Идеи на новогодние каникулы для интровертов

Все люди делятся на экстравертов и интровертов. Если вы относитесь к последнему типу, то интереснее всего вам проводить время с самим собой. Чтобы сделать зимние каникулы более продуктивными, предлагаем несколько интересных идей.

Начните вести здоровый образ жизни — к правильному питанию, утренним пробежкам и закаливаниям лучше всего привыкать во время отдыха.

Ведите дневник — такая привычка позволяет лучше справляться со стрессом, эффективнее планировать свои дела, и, наконец, это просто интересно будет почитать через несколько лет.

Посмотрите сериал, который никак не успевали посмотреть в будние дни.

Уделите время себе. Отправляйтесь в спа-салон, бассейн, спортзал. Запишитесь к косметологу и массажисту.

Устройте себе кулинарный марафон — времени будет достаточно, чтобы попробовать приготовить блюда из различных кухонь мира.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Чем заняться в праздники

Идеи, как провести новогодние каникулы любителям животных

Чем заняться на новогодних каникулах владельцам собак? В зависимости от возраста и размера питомца можно:

Заняться дрессировкой на свежем воздухе. Обратитесь за консультацией к кинологу или зоопсихологу, чтобы все сделать правильно.

Отучить питомца от нежелательных привычек. В каникулы у вас будет свободное время, чтобы терпеливо и постепенно скорректировать поведение собаки.

Отправиться вместе на прогулку по зимнему парку. Возьмите игрушки, миску, корм и теплую воду в термосе, чтобы после активных игр собака могла перекусить и отдохнуть. Если ваша собака носит зимой одежду, возьмите смену: от снега одежки быстро намокают, пес может замерзнуть.

Те, у кого домашних питомцев нет, тоже могут найти себе интересное времяпрепровождение.

Поинтересуйтесь у местных приютов, нужна ли им помощь в выгуле собак, и отправляйтесь в назначенный день на прогулку. Лучше взять с собой длинный прочный поводок и быть готовым к долгим марш-броскам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Идеи на новогодние каникулы

Приютам для бездомных собак и кошек всегда требуется помощь волонтеров — в приготовлении горячей пищи для животных, которые живут в вольерах, в уборке клеток и территории. Такой вариант досуга будет новым и необычным опытом для вас.

Посетите котокафе. Котики в таких заведениях находятся в поиске хозяев. Возможно, именно там вы присмотрите для себя нового друга.

Узнайте, есть ли в вашем городе питомник хаски или ездовых собак. Чтобы заработать собакам на корм и новые вольеры, владельцы таких заведений нередко зимой устраивают катания на упряжках. Это будет не только интересно для вас, но и полезно для собак, которые чахнут, если у них нет «работы».

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