До конца високосного 2024 года осталось 242 дня. Православные христиане скорбят с приходом Страстной пятницы и готовятся к Пасхе. А отличившимся работникам СМИ вручают премии мирового масштаба. Но это далеко не все факты, заслуживающие внимания. Рассказываем все, что нужно знать про дату 3 мая: какой праздник приходится на этот день, какие традиции и приметы с ним связаны, кто станет именинником.
Солнце и свобода слова: всемирные праздники 3 мая 2024 года
Всемирные праздники 3 мая 2024 года отличаются разнообразием. На этот день приходится сразу 2 не похожих друг на друга события. Первое из них — профессиональный праздник журналистов, репортеров и других сотрудников СМИ. Он известен как Всемирный день свободы печати.
Праздник учрежден с подачи Генассамблеи ООН в 1993 году. Он приурочен к годовщине выхода Виндхукской декларации, поощрявшей становление независимой журналистики в Африке. На сегодняшний день его справляют в самых разных уголках мира, в частности и в РФ.
В праздник 3 мая отличившимся сотрудникам СМИ вручают престижную Всемирную премию ЮНЕСКО. Вместе с этим по всему миру вспоминают журналистов, погибших за свое дело, в том числе жертв репрессий. А еще в этот день публикуют ежегодно обновляющийся рейтинг стран по свободе прессы. В 2023 году Россия заняла в нем 164-е место из 180.
Еще один праздник, приходящийся на 3 мая 2024 года, — это Всемирный день Солнца. Его концепция предложена Международным обществом солнечной энергии. Праздник нужен, чтобы повысить общественную осведомленность о потенциале солнечной энергетики. В его честь проводятся выставки солнечных батарей, лекции, тематические мероприятия в обсерваториях и планетариях.
День кондитера — профессиональный праздник 3 мая в России
В России 3 мая — праздник кондитеров. Он приурочен к годовщине создания советского НИИ кондитерской промышленности. Именно благодаря его сотрудникам в Советском Союзе (а затем и в России) появились конфеты «Птичье молоко», «Красный мак», «Белочка» и многие другие популярные лакомства. Институт действует и по сей день. Сегодня он является филиалом Научного центра пищевых систем имени И. М. Горбатова РАН.
Профессиональный праздник кондитеров — это не только время корпоративов и поздравлений. Он не обходится без дегустаций и мастер-классов. А чтобы совместить приятное с полезным, можно отправиться на экскурсию. Например, тульский Музей пряника по традиции проводит чаепития. А гостям и жителям Коломны стоит посетить музейную фабрику пастилы.
Окликание предков — народный праздник 3 мая
Еще один праздник 3 мая в России связан с суевериями. Он известен как День Федора Власяничника, или — более распространенный вариант — Окликание предков. РПЦ вспоминает преподобного Феодора Трихину. Он был выходцем из богатой семьи, но уже в юности удалился в пустыню и принял монашество. Святой провел всю жизнь в аскезе и за это был наделен даром чудотворения и исцеления.
Славяне верили, что 3 мая граница между мирами живых и мертвых истончается. Поэтому они старались заручиться поддержкой усопших и для этого проводили специальный обряд — окликание предков. Первым делом требовалось навестить могилы покойных. Обычно этим занималась самая пожилая женщина в семье. Она отправлялась на кладбище с самого утра. Придя на могилы близких, она вслух причитала о том, как тяжело живется после их смерти. После этого она приглашала души предков навестить мир живых.
Второй обязательный обряд на праздник 3 мая — это пышный обед. На стол подавали горячие блюда (по некоторым версиям, их должно было быть 12). При этом во главе стола оставляли свободное место для усопшего отца семейства.
После полуночи души покойных якобы отправлялись домой. Поэтому все члены семьи «провожали» их, выйдя во двор. Они стояли в тишине вплоть до первого дуновения ветра. Считалось, что вместе с ветром духи отправляются обратно в загробный мир.
Приметы на 3 мая: что можно и нельзя делать
Согласно народным верованиям, без запретов обходится мало какой праздник. 3 мая не исключение. Славяне верили, что в этот день запрещено:
- рыбачить и есть рыбу;
- ссориться;
- поливать комнатные растения;
- стирать постельное белье.
Существовали и другие суеверия. Например, кошкам запрещали спать в кровати с детьми: считалось, что зверь может отобрать людскую силу. А еще славяне держались в стороне от рек и озер, чтобы не тревожить водяного. Нарушение любого из этих правил грозило серьезными бедами.
Накануне 3 мая проводили генеральную уборку. В сам день Окликания предков непременно надевали чистую одежду. Все это делалось, чтобы продемонстрировать усопшим: семья живет в достатке и гармонии.
Впрочем, сегодня мало кто следует этим суевериям. Более того, 3 мая 2024 года — Страстная пятница. Для верующих это день скорби: они вспоминают страдания Спасителя. Издревле, если Окликание предков приходится на Великую седмицу, обряд призыва усопших не проводится.
Интересные факты о 3 мая
Итак, мы выяснили, какой праздник приходится на 3 мая. Продолжаем разбираться, чем примечательна эта дата, и теперь обратимся к истории. На начало мая пришлось немало интересных событий. Вот некоторые из них:
- 1101 — по приказу Владимира Мономаха в Смоленске началось возведение собора Успения Пресвятой Богородицы;
- 1803 — по решению Александра I в Москве учрежден Странноприимный дом — больница-приют, сегодня известная как НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского;
- 1867 — в Российской Империи образовано Общество Красного Креста;
- 1904 — запатентована первая ручка Parker;
- 1937 — Маргарет Митчелл удостоена Пулитцеровской премии за роман «Унесенные ветром»;
- 1999 — теннисист Евгений Кафельников признан первой ракеткой мира и стал первым гражданином РФ, получившим это звание.
3 мая появились на свет преподобный Сергий Радонежский; писательница и автор книги «101 далматинец» Доди Смит; шахматистка Нона Гаприндашвили; блогер и ведущая Ида Галич и другие знаменитости.
Именины 3 мая
В завершение разговора о том, какой праздник справляют 3 мая 2024 года, обратимся к святцам. Согласно православному календарю, с днем ангела предстоит поздравить:
- Федору;
- Виолу;
- Федора;
- Александра;
- Григория;
- Николая;
- Гавриила;
- Анастасию.
Мы поговорили о праздниках 3 мая 2024 года. На эту дату приходятся очень непохожие, но в равной степени интересные события. А как именно провести день — на природе, в говении или на экскурсии на кондитерской фабрике, — зависит от ваших интересов и убеждений.
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