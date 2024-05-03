3 мая: день Солнца, кондитеров и душ усопших. Как не навлечь на себя беду?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Праздники 3 мая 2024 года

До конца високосного 2024 года осталось 242 дня. Православные христиане скорбят с приходом Страстной пятницы и готовятся к Пасхе. А отличившимся работникам СМИ вручают премии мирового масштаба. Но это далеко не все факты, заслуживающие внимания. Рассказываем все, что нужно знать про дату 3 мая: какой праздник приходится на этот день, какие традиции и приметы с ним связаны, кто станет именинником.

Солнце и свобода слова: всемирные праздники 3 мая 2024 года

Всемирные праздники 3 мая 2024 года отличаются разнообразием. На этот день приходится сразу 2 не похожих друг на друга события. Первое из них — профессиональный праздник журналистов, репортеров и других сотрудников СМИ. Он известен как Всемирный день свободы печати.

Праздник учрежден с подачи Генассамблеи ООН в 1993 году. Он приурочен к годовщине выхода Виндхукской декларации, поощрявшей становление независимой журналистики в Африке. На сегодняшний день его справляют в самых разных уголках мира, в частности и в РФ.

В праздник 3 мая отличившимся сотрудникам СМИ вручают престижную Всемирную премию ЮНЕСКО. Вместе с этим по всему миру вспоминают журналистов, погибших за свое дело, в том числе жертв репрессий. А еще в этот день публикуют ежегодно обновляющийся рейтинг стран по свободе прессы. В 2023 году Россия заняла в нем 164-е место из 180.

Еще один праздник, приходящийся на 3 мая 2024 года, — это Всемирный день Солнца. Его концепция предложена Международным обществом солнечной энергии. Праздник нужен, чтобы повысить общественную осведомленность о потенциале солнечной энергетики. В его честь проводятся выставки солнечных батарей, лекции, тематические мероприятия в обсерваториях и планетариях.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru 3 мая — День Солнца

День кондитера — профессиональный праздник 3 мая в России

В России 3 мая — праздник кондитеров. Он приурочен к годовщине создания советского НИИ кондитерской промышленности. Именно благодаря его сотрудникам в Советском Союзе (а затем и в России) появились конфеты «Птичье молоко», «Красный мак», «Белочка» и многие другие популярные лакомства. Институт действует и по сей день. Сегодня он является филиалом Научного центра пищевых систем имени И. М. Горбатова РАН.

Профессиональный праздник кондитеров — это не только время корпоративов и поздравлений. Он не обходится без дегустаций и мастер-классов. А чтобы совместить приятное с полезным, можно отправиться на экскурсию. Например, тульский Музей пряника по традиции проводит чаепития. А гостям и жителям Коломны стоит посетить музейную фабрику пастилы.

Окликание предков — народный праздник 3 мая

Еще один праздник 3 мая в России связан с суевериями. Он известен как День Федора Власяничника, или — более распространенный вариант — Окликание предков. РПЦ вспоминает преподобного Феодора Трихину. Он был выходцем из богатой семьи, но уже в юности удалился в пустыню и принял монашество. Святой провел всю жизнь в аскезе и за это был наделен даром чудотворения и исцеления.

Славяне верили, что 3 мая граница между мирами живых и мертвых истончается. Поэтому они старались заручиться поддержкой усопших и для этого проводили специальный обряд — окликание предков. Первым делом требовалось навестить могилы покойных. Обычно этим занималась самая пожилая женщина в семье. Она отправлялась на кладбище с самого утра. Придя на могилы близких, она вслух причитала о том, как тяжело живется после их смерти. После этого она приглашала души предков навестить мир живых.

Второй обязательный обряд на праздник 3 мая — это пышный обед. На стол подавали горячие блюда (по некоторым версиям, их должно было быть 12). При этом во главе стола оставляли свободное место для усопшего отца семейства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 3 мая — День окликания предков

После полуночи души покойных якобы отправлялись домой. Поэтому все члены семьи «провожали» их, выйдя во двор. Они стояли в тишине вплоть до первого дуновения ветра. Считалось, что вместе с ветром духи отправляются обратно в загробный мир.

Приметы на 3 мая: что можно и нельзя делать

Согласно народным верованиям, без запретов обходится мало какой праздник. 3 мая не исключение. Славяне верили, что в этот день запрещено:

рыбачить и есть рыбу;

ссориться;

поливать комнатные растения;

стирать постельное белье.

Существовали и другие суеверия. Например, кошкам запрещали спать в кровати с детьми: считалось, что зверь может отобрать людскую силу. А еще славяне держались в стороне от рек и озер, чтобы не тревожить водяного. Нарушение любого из этих правил грозило серьезными бедами.

Накануне 3 мая проводили генеральную уборку. В сам день Окликания предков непременно надевали чистую одежду. Все это делалось, чтобы продемонстрировать усопшим: семья живет в достатке и гармонии.

Впрочем, сегодня мало кто следует этим суевериям. Более того, 3 мая 2024 года — Страстная пятница. Для верующих это день скорби: они вспоминают страдания Спасителя. Издревле, если Окликание предков приходится на Великую седмицу, обряд призыва усопших не проводится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Традиции праздника 3 мая

Интересные факты о 3 мая

Итак, мы выяснили, какой праздник приходится на 3 мая. Продолжаем разбираться, чем примечательна эта дата, и теперь обратимся к истории. На начало мая пришлось немало интересных событий. Вот некоторые из них:

1101 — по приказу Владимира Мономаха в Смоленске началось возведение собора Успения Пресвятой Богородицы;

1803 — по решению Александра I в Москве учрежден Странноприимный дом — больница-приют, сегодня известная как НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского;

1867 — в Российской Империи образовано Общество Красного Креста;

1904 — запатентована первая ручка Parker;

1937 — Маргарет Митчелл удостоена Пулитцеровской премии за роман «Унесенные ветром»;

1999 — теннисист Евгений Кафельников признан первой ракеткой мира и стал первым гражданином РФ, получившим это звание.

3 мая появились на свет преподобный Сергий Радонежский; писательница и автор книги «101 далматинец» Доди Смит; шахматистка Нона Гаприндашвили; блогер и ведущая Ида Галич и другие знаменитости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ида Галич

Именины 3 мая

В завершение разговора о том, какой праздник справляют 3 мая 2024 года, обратимся к святцам. Согласно православному календарю, с днем ангела предстоит поздравить:

Мы поговорили о праздниках 3 мая 2024 года. На эту дату приходятся очень непохожие, но в равной степени интересные события. А как именно провести день — на природе, в говении или на экскурсии на кондитерской фабрике, — зависит от ваших интересов и убеждений.

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