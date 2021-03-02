3 марта в нескольких регионах РФ зазвучат сирены оповещения о ЧС

https://static.news.ru/photo/f1ebbc4e-7b4f-11eb-8fae-96000091f725_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

В некоторых регионах России 3 марта прозвучат сигналы оповещения о ЧС. Таким образом все системы будут проверены. Кроме того, объявления о ЧС появятся на телеканалах и радио. Об этом говорится в сообщениях на сайтах нескольких региональных главков МЧС РФ.

Проверки начнутся в 10:30–11:00 по местному времени. Примерно на минуту, помимо звуков сирены, прервётся вещание телеканалов и радио — по ним будут переданы звуковые сообщения о ЧС. В некоторых субъектах страны информацию будут передавать в общественном транспорте, к примеру, в Красноярском крае. В МЧС попросили граждан не паниковать, помня, что это тренировка.

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что проверка начнётся в 10:40 по местному времени. Будут запущены электросирены, громкоговорители, эфир на общероссийских общедоступных теле- и радиоканалах на минуту будет замещён сообщениями «Внимание всем!».

В ведомстве отметили, что такие проверки нужны для того, чтобы в случае возникновения угрозы население страны могло как можно скорее узнать о произошедшем и принять меры. К слову, в МЧС добавили, что такие проверки будут проводиться не во всех регионах — так, в Москве сирены не зазвучат, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что положения о системах оповещения населения и об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения вступили в силу на территории России с 1 января. Положение о системах оповещения определяет их назначение, задачи, требования, а также порядок поддержания в состоянии готовности и использования. В МЧС указали, что при оповещении граждан будут задействованы телевидение, радио, сотовая связь, уличные динамики, проводное радиовещание и другие ресурсы.