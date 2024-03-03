3 марта — 63-й день 2024 года в соответствии с григорианским стилем. До 2025 года остается еще 303 дня. В этот день ждут прилета птиц-овсянок, ищут первых бабочек, отмечают дату воцарения на русском престоле Михаила Федоровича, положившего начало династии Романовых. Расскажем, какие еще праздники и значимые события в России и за ее пределами можно отметить 3 марта 2024 года.
Какие христианские праздники отмечают 3 марта
На 3 марта не выпадает крупных религиозных праздников в России. Однако, в эту дату восточные христиане чтут память Космы Яхромского. Он жил в XV веке и прославился тем, что основал мужской Свято-Успенский монастырь под Владимиром, который ныне также называют Космин Яхромской монастырь.
Христиане в других странах 3 марта поминают Папу Римского Льва I, который жил в V веке. Именно в годы его понтификата за епископами Рима закрепился титул «Папы Римского». Кроме того, он первым из пап получил титул «Великий» за свои заслуги по защите христианства от различных ересей, а также благодаря умению донести до паствы основные постулаты веры Христа. Всего Лев I написал 216 различных трудов с проповедями и посланиями.
Какие праздники приходятся на 3 марта в мире
В мире на 3 марта 2024 года приходится целый ряд праздников:
- День кукол (или маленьких девочек) в Японии
- Всемирный день сохранения слуха
- День поиска тезок
- День писателей
- День дикой природы
- День рецептов глинтвейна
- Праздник мясной тарелки
- День телевидения для детей
- День тех, кто ждет чудес
Славянские праздники и приметы для 3 марта
Славяне 3 марта устраивали праздник в честь птицы овсянки. Хозяйки готовили выпечку из овсяной муки и угощали им птиц. Бытовало поверье, что если птицам пришлось по вкусу угощение, то весна будет ранней и теплой.
Существовали также другие приметы, связанные с этой датой:
- Широко разлившаяся в этот день река предвещала хорошую траву на лугах.
- Бабочки-крапивницы, появившиеся в этот день, предсказывали раннюю весну.
- Считалось, что с этого дня начинается клев окуней.
- Люди, родившиеся в этот день, как верили славяне, имели все шансы стать выдающимися певцами.
Праздники и важные события, которые будем вспоминать 3 марта 2024
На этот день приходятся следующие значимые события, произошедшие в разные периоды истории:
1067 год — первое упоминание в Повести временных лет о городе Минске.
1613 год — Земский собор выбрал на царство молодого Михаила Романова, сына патриарха Филарета, что ознаменовало собой конец Смутного времени на Руси.
1802 год — в газетах Вены появилось упоминание о выходе трех сонат Людвига ван Бетховена, одна из них позже получила название «Лунной сонаты».
1804 год — обнародован указ императора Александра I, согласно которому отныне в России нельзя было продавать крестьян без земельного надела. Также документ разрешал крестьянам жениться и выходить замуж без одобрения помещиков.
1861 год — отмена крепостного права в России.
1875 год — на премьере в Париже зрители освистали оперу Жоржа Бизе «Кармен».
1875 год — в Канаде прошел первый в истории официальный матч по хоккею с шайбой.
1918 год — опубликована поэма Александра Блока «Двенадцать».
1921 год — открыт гормон инсулин. Спустя два года автор открытия канадец Фредерик Грант Бантинг получил за это Нобелевскую премию.
1923 год — в газетных киосках Нью-Йорка появился пилотный номер первого в мире новостного еженедельника «Time».
1933 год — Адольф Гитлер заявил о создании нацисткой Германии.
1955 год — дебют Элвиса Пресли на американском телевидении.
1958 год — дата основания Зеленограда, города-спутника Москвы. Сегодня это один из районов столицы.
1987 год — в Советском Союзе вышел пилотный номер немецкого журнала «Burda» на русском языке.
1991 год — по итогам референдума Латвия и Эстонии проголосовали за выход из состава СССР.
2005 год — 61-летний американский миллиардер Стив Фоссетт на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer впервые в мире успешно произвел одиночный беспосадочный перелет вокруг планеты.
В этот день появились на свет:
1709 год — немецкий химик, внедривший использование микроскопа в химии, выделивший цианид калия, открывший способ добычи сахара из сахарной свеклы, разработавший способ изготовления гипса Андреас Сигизмунд Маргграф.
1756 год — британский писатель, философ, один из основоположников и популяризаторов анархизма и утилитаризма Уильям Годвин.
1771 год — российский медик, один из основателей школы хирургов в Санкт-Петербурге Иван Буш.
1831 год — американский инженер, разработчик и производитель «пульмановских» пассажирских вагонов для дальних поездок Джордж Мортимер Пульман.
1845 год — немецкий математик, основоположник теории множеств Георг Кантор.
1847 год — американский предприниматель, один из разработчиков телефонной системы связи Александр Белл.
1907 год — советский физик-инноватор, изобретатель синхрофазотрона, один из создателей ускорительной техники Владимир Векслер.
1925 год — советская актриса Римма Маркова.
1961 год — советский музыкант Александр Иванов.
1966 год — председатель Кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
1993 год — немецкий футболист Антонио Рюдигер.
Также в этот день мир покинули:
1703 год — британский физик-экспериментатор, сформулировавший закон всемирного тяготения, автор идеи о волновой природе света, открывший постоянство температуры кипения и замерзания воды Роберт Гук.
1765 год — британский коллекционер, один из первых в мире полевых археологов, первый исследователь Стоунхенджа Уильям Стьюкли.
1883 год — российский книготорговец, издатель, создававший книги по запросам читателей, основатель журналов «Вокруг света» и «Новый мир», Маврикий Вольф.
1936 год — советский энтомолог, исследователь Памира, Тянь-Шаня, Дальнего Востока, открывший Турфанскую тектоническую впадину на территории Китая, Григорий Грум-Гржимайло.
1960 год — советский артиллерист, создатель ракеты на основе применения бездымного пороха Иван Граве.
1973 год — архитектор Останкинской башни, автор проекта высотки МГУ Николай Никитин.
1981 год — советский актер Олег Даль.
1993 год — американский вирусолог, первым в мире получивший живую вакцину от полиомиелита Альберт Сэйбин.
2016 год — советская актриса Наталья Крачковская.
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