3 марта: День слуха, 411 лет дому Романовых, дата основания Минска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздники 3 марта 2024 года

3 марта — 63-й день 2024 года в соответствии с григорианским стилем. До 2025 года остается еще 303 дня. В этот день ждут прилета птиц-овсянок, ищут первых бабочек, отмечают дату воцарения на русском престоле Михаила Федоровича, положившего начало династии Романовых. Расскажем, какие еще праздники и значимые события в России и за ее пределами можно отметить 3 марта 2024 года.

Какие христианские праздники отмечают 3 марта

На 3 марта не выпадает крупных религиозных праздников в России. Однако, в эту дату восточные христиане чтут память Космы Яхромского. Он жил в XV веке и прославился тем, что основал мужской Свято-Успенский монастырь под Владимиром, который ныне также называют Космин Яхромской монастырь.

Христиане в других странах 3 марта поминают Папу Римского Льва I, который жил в V веке. Именно в годы его понтификата за епископами Рима закрепился титул «Папы Римского». Кроме того, он первым из пап получил титул «Великий» за свои заслуги по защите христианства от различных ересей, а также благодаря умению донести до паствы основные постулаты веры Христа. Всего Лев I написал 216 различных трудов с проповедями и посланиями.

Фото: Общественное достояние Праздники 3 марта

Какие праздники приходятся на 3 марта в мире

В мире на 3 марта 2024 года приходится целый ряд праздников:

День кукол (или маленьких девочек) в Японии

Всемирный день сохранения слуха

День поиска тезок

День писателей

День дикой природы

День рецептов глинтвейна

Праздник мясной тарелки

День телевидения для детей

День тех, кто ждет чудес

Славянские праздники и приметы для 3 марта

Славяне 3 марта устраивали праздник в честь птицы овсянки. Хозяйки готовили выпечку из овсяной муки и угощали им птиц. Бытовало поверье, что если птицам пришлось по вкусу угощение, то весна будет ранней и теплой.

Существовали также другие приметы, связанные с этой датой:

Широко разлившаяся в этот день река предвещала хорошую траву на лугах.

Бабочки-крапивницы, появившиеся в этот день, предсказывали раннюю весну.

Считалось, что с этого дня начинается клев окуней.

Люди, родившиеся в этот день, как верили славяне, имели все шансы стать выдающимися певцами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Приметы 3 марта

Праздники и важные события, которые будем вспоминать 3 марта 2024

На этот день приходятся следующие значимые события, произошедшие в разные периоды истории:

1067 год — первое упоминание в Повести временных лет о городе Минске.

1613 год — Земский собор выбрал на царство молодого Михаила Романова, сына патриарха Филарета, что ознаменовало собой конец Смутного времени на Руси.

1802 год — в газетах Вены появилось упоминание о выходе трех сонат Людвига ван Бетховена, одна из них позже получила название «Лунной сонаты».

1804 год — обнародован указ императора Александра I, согласно которому отныне в России нельзя было продавать крестьян без земельного надела. Также документ разрешал крестьянам жениться и выходить замуж без одобрения помещиков.

1861 год — отмена крепостного права в России.

Фото: Общественное достояние Памятные даты 3 марта

1875 год — на премьере в Париже зрители освистали оперу Жоржа Бизе «Кармен».

1875 год — в Канаде прошел первый в истории официальный матч по хоккею с шайбой.

1918 год — опубликована поэма Александра Блока «Двенадцать».

1921 год — открыт гормон инсулин. Спустя два года автор открытия канадец Фредерик Грант Бантинг получил за это Нобелевскую премию.

1923 год — в газетных киосках Нью-Йорка появился пилотный номер первого в мире новостного еженедельника «Time».

1933 год — Адольф Гитлер заявил о создании нацисткой Германии.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Даты 3 марта

1955 год — дебют Элвиса Пресли на американском телевидении.

1958 год — дата основания Зеленограда, города-спутника Москвы. Сегодня это один из районов столицы.

1987 год — в Советском Союзе вышел пилотный номер немецкого журнала «Burda» на русском языке.

1991 год — по итогам референдума Латвия и Эстонии проголосовали за выход из состава СССР.

2005 год — 61-летний американский миллиардер Стив Фоссетт на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer впервые в мире успешно произвел одиночный беспосадочный перелет вокруг планеты.

В этот день появились на свет:

1709 год — немецкий химик, внедривший использование микроскопа в химии, выделивший цианид калия, открывший способ добычи сахара из сахарной свеклы, разработавший способ изготовления гипса Андреас Сигизмунд Маргграф.

1756 год — британский писатель, философ, один из основоположников и популяризаторов анархизма и утилитаризма Уильям Годвин.

Фото: Общественное достояние Дни рождения 3 марта

1771 год — российский медик, один из основателей школы хирургов в Санкт-Петербурге Иван Буш.

1831 год — американский инженер, разработчик и производитель «пульмановских» пассажирских вагонов для дальних поездок Джордж Мортимер Пульман.

1845 год — немецкий математик, основоположник теории множеств Георг Кантор.

1847 год — американский предприниматель, один из разработчиков телефонной системы связи Александр Белл.

1907 год — советский физик-инноватор, изобретатель синхрофазотрона, один из создателей ускорительной техники Владимир Векслер.

1925 год — советская актриса Римма Маркова.

1961 год — советский музыкант Александр Иванов.

1966 год — председатель Кабинета министров РФ Михаил Мишустин.

1993 год — немецкий футболист Антонио Рюдигер.

Фото: MFA Russia//Global Look Press Кто родился 3 марта

Также в этот день мир покинули:

1703 год — британский физик-экспериментатор, сформулировавший закон всемирного тяготения, автор идеи о волновой природе света, открывший постоянство температуры кипения и замерзания воды Роберт Гук.

1765 год — британский коллекционер, один из первых в мире полевых археологов, первый исследователь Стоунхенджа Уильям Стьюкли.

1883 год — российский книготорговец, издатель, создававший книги по запросам читателей, основатель журналов «Вокруг света» и «Новый мир», Маврикий Вольф.

1936 год — советский энтомолог, исследователь Памира, Тянь-Шаня, Дальнего Востока, открывший Турфанскую тектоническую впадину на территории Китая, Григорий Грум-Гржимайло.

1960 год — советский артиллерист, создатель ракеты на основе применения бездымного пороха Иван Граве.

1973 год — архитектор Останкинской башни, автор проекта высотки МГУ Николай Никитин.

1981 год — советский актер Олег Даль.

1993 год — американский вирусолог, первым в мире получивший живую вакцину от полиомиелита Альберт Сэйбин.

2016 год — советская актриса Наталья Крачковская.

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