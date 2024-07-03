3 июля — день ГИБДД, тайной дружбы и кондиционеров. Как отворотить нищету?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Праздники 3 июля 2024 года

С начала високосного года прошло 185 дней, а значит, наступило 3 июля. Какой праздник отмечают в России и по всему земному шару? И почему, согласно поверью, нельзя выносить мусор и прогонять пауков? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем материале.

Праздники 3 июля 2024 года

В России 3 июля — праздник сотрудников Госавтоинспекции, или День ГИБДД (ранее — День ГАИ). Он приурочен к годовщине основания советской автоинспекции в 1936 году. Праздник справляют тихо, в кругу коллег. Особо отличившиеся сотрудники награждаются почетными грамотами и медалями, а иногда даже получают повышение.

3 июля — праздник сразу для двух российских республик. В Алтайском крае отмечают День образования Республики Алтай. Он приурочен к годовщине принятия закона, согласно которому Горно-алтайская автономная область вошла в состав РФ в качестве республики. Это произошло в 1991 году. А хакасы справляют «Хакас Чирi». Местный праздник также приурочен к годовщине преобразования области в республику в 1991 году. Так что для местных жителей 3 июля — это день гуляний и тематических мероприятий.

И еще немного о праздниках 3 июля 2024 года. На эту дату приходится немало неофициальных, но популярных во всем мире ивентов. Например:

День тайной дружбы — праздник для всех, кто по каким-либо причинам не афиширует свои отношения;

День без полиэтиленового пакета — праздник, созданный для воспитания экологической осознанности;

День вдали от солнца — самое время вспомнить о защите от излучения (подробнее об опасности солнечных ожогов — в нашем материале);

День благодарности кондиционеру — в разгар жары стоит лишний раз порадоваться возможности охладить помещение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 3 июля — День благодарности кондиционеру

Мефодий Перепелятник — праздник 3 июля в России

Теперь обратимся к народному календарю. В России 3 июля — праздник Мефодий Перепелятник. Церковь вспоминает мученика Мефодия Патарского. Его жизнь пришлась на III–IV века. Известно, что святой был рукоположен в епископы, отличался кротостью, боролся с язычеством. Он также оставил после себя немало духовных сочинений, в том числе толкований Священного Писания. За открытое проповедование христианства Мефодий Патарский принял мученическую смерть.

В народе верили, что 3 июля на поля прилетают перепела. Поэтому праздник считался хорошим днем для охоты. Результат охоты предсказывали по паутине: если она витала в воздухе, то добычи будет немало.

С птицами также связаны многие приметы этого дня. Например, увидеть белого перепела — хороший знак: можно ждать благополучия. А если поймать птицу, то удача и вовсе не покинет счастливчика до конца жизни.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press 3 июля — Мефодий Перепелятник

Приметы на 3 июля: что можно и нельзя делать

3 июля 2024 года — хороший день не только для охоты, но и для заготовки целебных трав. А еще это подходящее время для того, чтобы прислушаться к интуиции. Считается, что на Мефодия Перепелятника внутреннее чутье работает особенно хорошо. Наконец, стоит заняться домашними и полевыми делами — они пойдут на лад.

С праздником 3 июля связано немало запретов. В этот день нельзя:

выбрасывать еду (лучше отдать ее бездомным животным) — можно навлечь нищету;

выносить мусор и ветошь — к финансовым проблемам;

завидовать — можно накликать проблемы со здоровьем;

обижать и тем более убивать пауков — к материальным трудностям;

отправляться в дальний путь — задуманное не принесет результатов.

3 июля 2024 года — хороший день для примирения. Любые споры и непрошеные советы в этот день приведут к разладу. А вот попытки восстановить отношения увенчаются успехом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы на 3 июля

Какие события произошли 3 июля

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 3 июля. Настала пора поделиться интересными фактами об этой дате. На третий день июля пришлись следующие события:

1835 — близ Петербурга заложено основное здание Пулковской обсерватории;

1897 — Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко пришли к идее основать собственный театр (сегодня — Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко);

1928 — стартовала широкая продажа телевизоров;

1958 — начались испытания подлодки К-3 «Ленинский комсомол» — первой в СССР и третьей в мире атомной подводной лодки;

1974 — Советский Союз и Штаты подписали договор об ограничении подземных ядерных испытаний;

1996 — Бориса Ельцина повторно избрали президентом РФ;

2018 — ученым из Дании удалось создать первый в мире искусственный яичник.

Фото: Юрий Лизунов/РИА Новости Борис Ельцин

Кто из знаменитостей родился 3 июля

Скажем пару слов и о знаменитостях. 3 июля появились на свет:

Людовик XI (1423–1483) — французский король;

Митрофан Пятницкий (1864–1927) — собиратель русского песенного фольклора, основатель Русского народного хора;

Франц Кафка (1883–1924) — один из наиболее известных и значимых писателей XX века;

Джордж Сандерс (1906–1972) — оскароносный актер;

Харрисон Шмитт (р.1935) — астронавт, один из 12 человек, побывавших на Луне;

Ирина Моисеева (р.1955) — фигуристка, чемпионка Европы и мира;

Винс Кларк (р.1960) — музыкант, сооснователь группы Depeche Mode;

Татьяна Логунова (р.1980) — фехтовальщица, чемпионка Европы и мира, мастер спорта;

Родион Газманов (р.1981) — эстрадный певец, актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родион Газманов

Именины 3 июля

И еще пара слов о праздниках 3 июля 2024 года: самое время поговорить об именинах. День ангела справляют:

Инна;

Римма;

Лука;

Андрей;

Афанасий;

Елисей;

Глеб;

Дмитрий;

Иван;

Наум.

Мы выяснили, какой праздник приходится на 3 июля 2024 года. Не будьте расточительными и не убивайте пауков, тогда вам улыбнется удача — по крайней мере, если верить приметам.

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