29 мая: Федор Житник, день миротворцев и ветеранов таможни

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Рассказываем, что запланировано на 29 мая — 150-й день високосного 2024 года. Как связаны между собой болезни кишечника и желудка, миротворцы из ООН и сотрудники таможни? В нашем материале рассказываем, какие интересные события выпадают на 29 мая 2024 года: какой праздник справляют в эту дату в России и мире, кто отмечает день ангела и чем советуют заняться народные поверья.

День миротворца и здорового пищеварения — международные праздники 29 мая

Члены Всемирной организации гастроэнтерологов уже много лет обеспокоены ростом числа пациентов, которые обращаются к ним с воспалительными болезнями кишечника, инфекциями, болями в животе. Врачи считают, что многие из этих заболеваний возникают из-за неправильного питания. Чтобы люди были осведомлены о том, какую пищу употреблять, а от какой отказаться, было придумано особое торжество.

Всемирный день здорового пищеварения установили на 29 мая. Праздник отмечают в дату, когда был подписан устав Всемирной организации гастроэнтерологов. Это произошло почти 70 лет назад, в 1958 году.

Другое международное событие — Международный день миротворца. ООН установила этот праздник на 29 мая. Какой повод послужил причиной? 29 мая 1948 года — это дата основания Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия. Его придумали во время конфликта арабов и евреев в конце 1940-х.

Праздник 29 мая — это дата памяти всех миротворцев ООН, которые погибли во время этой и других войн. Каждый год эти люди рискуют жизнями, работая в горячих точках. Их цель — предотвратить или остановить военные конфликты.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

День военных автомобилистов и ветеранов таможни — российские праздники 29 мая

На 29 мая в России выпадает ни один праздник. Свое профессиональное торжество справляют военные автомобилисты — люди, которые работают за рулем разных транспортных средств, занимаются снабжением, перевозкой солдат, техники и боеприпасов.

Событие отмечается в память о создании Учебной автомобильной роты в 1910 году. Тогда машины только начинали применять в армии. Однако автомобильная рота оказалась полезной во время Первой мировой войны: там готовили специалистов, которые работали с новейшей на тот момент техникой.

Другой праздник 29 мая — День ветеранов таможенной службы. В России и некоторых других странах СНГ — Таджикистане и Киргизии — он справляется с 1990-х годов. Конец мая выбран для торжества неслучайно. В это время в 1918 году большевики издали указ, который регулировал работу таможни в стране.

29 мая 2024 года почетные работники этой службы будут получать поздравления, подарки и награды.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федор Житник — народный праздник 29 мая в России

29 мая в России — это праздник памяти святого Феодора Освященного. Церковь считает его учеником Пахомия Великого — святого, который известен как один из основателей первых монастырей в (сейчас — территория Египта, около 500 километров от Каира).

Феодор жил в IV веке в Египте. Его родители были богатыми и знатными христианами. Мальчик с детства интересовался религией, а в подростковом возрасте и вовсе сбежал из дома. Он мечтал жить в монастыре. Когда Феодор добрался до Тавенисси, Пахомий Великий тепло встретил его. А вскоре юный монах даже возглавил обитель. В этой должности он оставался до самой смерти в 368 году.

По легендам, Феодор Освященный был скромным и усердным человеком. Первым из всех христиан он стал священником. За это Феодор получил свое прозвище. Еще он обладал чудесным даром исцеления. А вот славяне верили, что этот день был последним подходящим для посева жито — так они называли ячмень.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Федор Житник в представлении ИИ

Приметы на 29 мая: что можно и нельзя делать

29 мая наши предки молились Феодору Освященному о здоровье. Еще эта дата считалась подходящей для подготовки к свадьбе или самого бракосочетания. С днем Федора Житника связана и странная традиция. Крестьяне сегодня старались не есть ложками, это якобы сулило неудачи. Зато в праздник Федора Житника славяне готовили угощения для домового, оставляли для этого духа кашу и пироги за печью.

Вот в каких приметах еще упомянут праздник 29 мая. Поверья запрещают:

плести косы, одеваться в красный — отпугнешь женихов;

дарить невесте или жене обручальное кольцо матери — в семье все будут друг другу лгать;

на чужой свадьбе не стоит наряжаться в одинаковые костюмы, это сулит измены;

заниматься уборкой вместо работы с землей — к плохому урожаю;

выбрасывать пищу, не доедать — в доме будет мало продуктов.

С днем памяти Феодора Освященного связаны некоторые приметы о погоде и природе. Перечислим их:

цветет рябина — к теплому лету и осени;

дождь с грозой сулит большой урожай;

отцвела черемуха — закончились холода, впереди только хорошая погода;

если 29 мая — теплый и солнечный день, то и лето стоит ждать жаркое.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты про 29 мая

Мы объяснили, что за праздники справляют 29 мая в разных уголках света. А теперь откроем учебники по истории и вспомним значимые события, которые произошли в этот день:

1328 — во Франции на престол взошел Филипп VI, родоначальник знаменитой династии Валуа;

1453 — турки захватили Константинополь (сейчас — Стамбул), вместе с этим пала Византия;

1606 — русским царем стал Василий Шуйский;

1802 — русский физик Василий Петров совершил открытие электрической дуги;

1860 — коллекционер Павел Третьяков завещал свое собрание искусства государству и попросил организовать на его деньги галерею в Москве;

1900 — американская компания Otis оформила регистрацию на марку «Эскалатор», которая вскоре дала название всем подъемным машинам такого типа;

1903 — в Санкт-Петербурге русские и французские инженеры возвели Троицкий разводной мост;

1913 — балет Игоря Стравинского «Весна священная» впервые показан в Париже;

1923 — в СССР организовано национальное общество Красного Креста;

1953 — покорен Эверест (другое название — Джомолунгма), на высочайшую вершину земли взошли Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей;

2010 — Виктор Орбан повторно избран премьер-министром Венгрии.

Фото: Collective of Kremlin armory/Public domain/Wikimedia Commons Василий Шуйский

29 мая на свет появились: поэт Константин Батюшков, президент Америки Джон Кеннеди, артисты Александр Абдулов, Янина Жеймо и Тамара Дегтярева, футболист Андрей Аршавин, музыканты Мелани Браун из Spice Girls и Блэйз Бэйли из Iron Maiden и многие другие знаменитости.

Именины 29 мая

Продолжаем рассказ о торжественных событиях 29 мая 2024 года. По святцам с днем ангела в эту дату поздравляем:

Фото: Heritage-Images/Imagestate/Global Look Press

В этом материале мы объяснили, какой праздник выпадает на 29 мая 2024 года. На эту дату запланировано много интересных событий: профессиональные торжества военных и таможенников, день памяти миротворцев. Если вы планируете свадьбу, то поверья рекомендуют заняться ее организацией именно сегодня. А еще 29 мая пала Византия и был покорен Эверест.

Читайте также:

Развелась с Чарльзом, погибла в 36 лет: жизнь и смерть принцессы Дианы

Как оформить прописку по месту жительства и пребывания: пошаговый гайд

Против лома нет приема: как защититься от разных видов мошенничества

Андрей Малахов в 2024 году: чем занят сейчас, какие шоу ведет, новости

Дорожная романтика для бывалых: что взять в путешествие на юг на машине