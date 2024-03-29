29 марта — день авторемонта, военных юристов и неудачных помолвок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздники 29 марта 2024 года

29 марта — 89-й день високосного года. Если вы давно планируете техосмотр или ремонт автомобиля, то сейчас самое время. А вот с предложением руки и сердца лучше не торопиться. Рассказываем, откуда взялись эти приметы, какой праздник справляют 29 марта и как связаны телеги и юристы.

День юристов ВС РФ — профессиональный праздник 29 марта 2024 года

В России 29 марта — праздник юристов, работающих в Вооруженных силах РФ. Его официальное название — День специалиста юридической службы. Отмечать его начали сравнительно недавно — в 2007 году. С тех пор в конце марта принято награждать отличившихся сотрудников. А некоторым из них вне очереди присваиваются воинские звания.

Сотрудники юридической службы ВС РФ, или же военные юристы, служат в трибуналах и прокуратуре. Многие из них преподают в военных вузах. Их основная задача — решение юридических вопросов внутри структур ВС, контроль реализации правовых актов, защита прав военнослужащих. Поднимаясь по карьерной лестнице, юристы получают воинские звания с приставкой «юстиции» — лейтенант юстиции, подполковник юстиции и так далее.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости День юристов ВС РФ — профессиональный праздник 29 марта 2024 года

Саввин, или Тележный день — народный праздник 29 марта

Еще один праздник 29 марта в России связан с историей христианства и народными поверьями. Для верующих это день поминовения Савина Ермопольского. Жизнь святого пришлась на III век нашей эры. Он был правителем древнеегипетского города Гермополя. Савин исповедовал христианство, был милостив к подданным, одаривал неимущих и давал приют путникам.

С началом гонений на христиан Савин вместе с приспешниками удалились в небольшую деревню. Однако его местонахождение выдал нищий, один из подопечных правителя. Взамен он получил две золотые монеты, а Савин был схвачен и подвергнут пыткам. За отказ отречься от христианства Савин принял мученическую смерть.

В народе праздник 29 марта стали называть Саввиным (иногда Савиным) днем. Часто можно встретить еще одно наименование — Тележный день. В конце марта жители деревень и сел переходили с саней на телеги. Перед первым выездом они внимательно осматривали колеса, раму, кузов. При необходимости телегу ремонтировали.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Тележный день — народный праздник 29 марта

Приметы на 29 марта: что можно и нельзя делать

Народный праздник 29 марта сохранился до наших дней, но претерпел некоторые изменения. Телеги сменились машинами и мотоциклами. Поэтому Саввин день иногда называют Днем ремонта автомобилей. В этот день автосервисы работают «до последнего клиента».

Водителям рекомендуется проверить подвеску и радиаторы, снять утеплитель капота, заранее приобрести летние шины. Мотоциклистам и велосипедистам тоже не стоит оставаться в стороне. Пришла пора подготовить транспорт к сезону тепла.

Если же говорить о запретах Саввина дня, то 29 марта 2024 года не советуют:

делать/принимать предложение руки и сердца — брак будет несчастливым;

давать в долг и есть хлеб после заката — к нищете;

разводить костры, топить печь — к беде;

заводить знакомства — новые люди приведут с собой горести;

переезжать — на новом месте начнутся проблемы;

пересаживать растения — они не приживутся;

печь хлеб — к неприятностям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День авторемонта — праздник 29 марта

Существуют и погодные приметы, связанные с Тележным днем. Если 29 марта выдалось солнечным и ясным, весна также будет радовать теплом. Купание птиц предвещает потепление. А быстрый и высокий ход облаков пророчит стойкую благоприятную погоду.

Какие события произошли 29 марта

Какой еще праздник можно справить 29 марта 2024 года? Отметьте день рождения первого русского военного парохода: именно 29 марта началось строительство легендарного «Метеора». Либо же отпразднуйте годовщину учреждения Олимпийского комитета России: он был основан в 1911 году.

Вот еще некоторые события, пришедшиеся на 29-й день весны:

1795 — Людвиг ван Бетховен впервые выступил в Вене;

1873 — Лев Толстой приступил к работе над романом «Анна Каренина»;

1886 — Вильгельм Стейниц объявлен первым в истории чемпионом мира по шахматам;

1955 — Юрий Кнорозов защитил диссертацию, посвященную расшифровке письменности майа (в дальнейшем именно он основал советскую школу майянистики).

Фото: ТАСС Советский историк, этнограф лингвист и эпиграфист Юрий Валентинович Кнорозов за работой

Кто из знаменитостей родился 29 марта

29 марта появились на свет изобретатель термометра Санторио Санторио, последний гетман Малой Руси Кирилл Разумовский, герой Бородинского сражения Дмитрий Бибиков. А еще на эту дату пришелся день рождения таких личностей:

Алексей Филомафитский (1807–1849) — первопроходец русской экспериментальной физиологии;

Эрнст Юнгер (1895–1998) — философ, мыслитель, военный теоретик;

Лаврентий Берия (1899–1953) — советский партийный деятель, «атомный маршал» СССР;

Александр Довженко (1919–1985) — психиатр-нарколог, создатель «кодирования» как метода борьбы с алкоголизмом;

Алексей Губарев (1931–2015) — летчик-космонавт, Герой СССР;

Николай Анфимов (1935–2019) — механик, ракетостроитель;

Виктор Потапов (1947–2017) — яхтсмен, чемпион мира, мастер спорта СССР;

Элизабет Хэнд (р.1957) — писательница, представительница жанров хоррор и фэнтези;

Владимир Пресняков — младший (р.1968) — эстрадный музыкант;

Иван Ухов (р.1986) — прыгун в высоту, чемпион мира, рекордсмен России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Пресняков — младший

Именины 29 марта

Завершаем разговор о праздниках 29 марта 2024 года Днем ангела. Не забудьте поздравить поздравить носителей имен:

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 29 марта 2024 года. В первую очередь стоит заняться техосмотром автомобиля. И если вашей машине давно требуется ремонт, не стоит откладывать его в долгий ящик.

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