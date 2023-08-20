29-летнюю Дарью Дугину взорвали год назад. Ее смерть отомщена, кто наказан? 20 августа 2022 года была убита дочь философа Александра Дугина. По версии следствия, ее автомобиль взорвали украинские спецслужбы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

20 августа исполняется год со дня убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Ее иномарку взорвали по дороге с фестиваля «Традиция», где присутствовал и отец погибшей. До сих пор точно не установлено, кого из них хотели убить. Отец и дочь активно поддерживали проведение специальной военной операции на территории Украины, откуда, по данным следствия, прибыли предполагаемые убийцы. NEWS.ru поговорил с теми, кто лично знал Дарью Дугину, и узнал, как они вспоминают ее, считают ли, что ее смерть отмщена, и что думают по поводу расследования.

«Нам не надо стремиться мстить»

Как заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, он не является сторонником мести за убийство Дугиной.

«Цель [убийства Дугиной] — психологический террор и раскачивание ситуации в России. Вторая задача уже для внутренней украинской аудитории — создать ощущение „перемоги“. Кто-то испугался. Кто-то сомкнул ряды. Кто-то осознал серьезность происходящего. Нам не надо стремиться мстить. Лучше в память о Даше добиться чего-то хорошего, за что она боролась. Например, за взаимопонимание и единство правых и левых патриотов», — заявил Кузнецов.

Депутат добавил, что знал убитую много лет. По мнению Кузнецова, Дугина «была уже подающим надежды философом и активным общественным деятелем».

«Дарья как невинно убиенная»

Завкафедрой истории русской философии МГУ Михаил Маслин, у которого училась Дарья Дугина, рассказал, что она хорошо успевала по учебе и была нравственным человеком.

«Я и отца ее знаю, но в меньше степени и мать. Мать училась у нас, была аспиранткой на кафедре истории зарубежной философии. Семья вполне интеллигентная, философская. Она (Дарья Дугина. — NEWS.ru) была еще слишком молода, но в будущем, несомненно, могла бы преподавать. Человек талантливый, образованный, специализировалась на античной философии. Не каждый выберет такую специальность, надо знать, кроме русского и одного иностранного, по крайней мере древнегреческий, что у нее было в работе», — сказал Маслин.

Он высказал мнение, что убийцы Дарьи Дугиной «рассчитывали на медийный эффект», и сравнил их с террористами. Но поскольку «у русских принято невинных жертв жалеть и создавать из них легенду», то «эффект был достигнут противоположный».

«Невинно пострадавший человек. Вспомним, что первые русские православные святые — невинно убиенные два юноши [Борис и Глеб], так что это вполне укладывается в русскую традицию. <...> И Дарья в этом смысле тоже как невинно убиенная», — добавил Маслин.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Церемония прощания с Дарьей Дугиной

Какой Дугину запомнили ее единомышленники

Соратница Дугиных, член Союза писателей России Наталья Макеева полагает, что «Дарья прекрасно понимала, по какому тонкому льду ходит, что философ должен быть готов умереть за свои идеи, что это не такая постмодернистская игра с подмигиванием — сегодня за одних, завтра за других». При этом она полагает, что убийцы намеревались ликвидировать именно Дарью Дугину, а не ее отца.

«Ко всему она относилась предельно серьезно и именно за свои идеи она и была убита, потому что она — настоящий продолжатель идей Александра Гельевича. Тот, кто активировал взрывное устройство, прекрасно знал, что в машине нет Александра Дугина», — считает Макеева.

По ее мнению, за убийством Дугиной стоят «не СБУ, а западные кураторы», которые «прекрасно понимают, насколько опасны идеи».

«Если убьют военачальника, на его место ставят другого, вероятно, более эффективного. А когда убивают идеолога — это штучные люди», — сказала Макеева в разговоре с NEWS.ru.

Говоря о расследовании убийства, она отметила, что недовольна его ходом. По мнению Макеевой, «за год все это можно полностью расследовать, все же, на самом деле, затормозилось, не названы лица, отдававшие приказ». «Возможно, не все так просто, как может нам показаться. Надеюсь, что все виновные понесут наказание», — добавила она.

Журналист и друг Дарьи Дугиной Михаил Мошкин заявил, что с убитой он познакомился в середине 2000-х. Мошкин вспомнил, как возглавляемый Александром Дугиным Евразийский союз молодежи (ЕСМ) проводил в мае 2005 году акцию в Москве с «раздачей волшебных воздушных шаров и талонов на бесплатное получение книги Дугина», где он и познакомился с его дочерью.

«Мы тогда были первым призывом Союза молодежи, а Даша — как она сама говорила — была скорее из „союза детей“. Огромный флаг ЕСМ, который она держала, был едва ли не больше её самой. И тем интереснее, как за считанные годы она стала не просто „дочерью своего отца“, но самостоятельным, крайне интересным мыслителем. А ещё — и нетривиальным музыкантом и поэтом», — заявил Мошкин.

Он также высказал мнение, что, в отличие от многих сверстников, «у нее не было типичного подросткового бунта, когда человек выстраивает свое „я“ на противопоставлении „морали и вере отцов“».

«Здесь же был осознанный выбор в пользу продолжения и развития отцовских идей — но уже по-своему и от своего имени», — добавил он.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Журналистка, политолог Дарья Дугина в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2022

Что известно об убийстве Дугиной

Внедорожник Toyota Land Cruiser, на котором ехала Дарья Дугина, был подорван 20 августа 2022 года. В этот момент она возвращалась с ежегодного фестиваля консервативной культуры «Традиция», проводимого политиком и писателем Захаром Прилепиным в Подмосковье. До сих пор точно неизвестно, являлась ли мишенью она сама или ее отец, который также принимал участие в мероприятии, но не поехал с дочерью. В последний момент он пересел в другую машину.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды). По версии следствия, под днищем автомобиля со стороны водителя было установлено взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

22 августа ФСБ объявила, что устранение Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем убийства называлась гражданка Украины Наталья Вовк, которая находилась в день убийства в РФ вместе с дочерью. После гибели Дугиной Вовк спешно уехала в Эстонию. В ФСБ утверждают, что для организации убийства Дугиной Вовк арендовала квартиру в том же московском доме, где жила погибшая.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сотрудники полиции на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина

Впоследствии ФСБ сообщила о наличии в деле еще одного подозреваемого — также гражданина Украины Богдана Цыганенко, который проживал в Донецке и выехал оттуда в начале июля 2022 года. По версии спецслужбы, он обеспечил Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерными знаками, а также участвовал в изготовлении взрывного устройства.

Вовк и Цыганенко были объявлены в розыск, их ищут до сих пор. Помимо этого, силовики задержали россиян Андрея Кузнецова и Александра Сучкова. Их обвинили в подделке документов для Натальи Вовк, которые, по версии следствия, помогли ей заранее заметать следы во время подготовки преступления. В мае 2023 года их приговорили к 3,5 года заключения.

Вскоре после убийства Дарьи Дугиной экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что ее убийство — дело рук некоей «Национальной республиканской армии». NEWS.ru подробно разбирал эту версию в отдельном материале.

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