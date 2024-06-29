29 июня: Тихон Тихий, день подпольщиков, изобретателей и кораблестроителей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На последнюю июньскую субботу в России выпадает День молодежи. Профессиональное торжество отмечают люди сразу нескольких профессий — изобретатели и кораблестроители. Брянские чиновники в эту дату предложили чтить память партизан. Рассказываем об этих и других событиях 29 июня 2024 года: какой праздник справляют иностранцы, что сулят народные поверья и кого поздравить с днем ангела.

День молодежи — праздник 29 июня в России

С 1993 года в нашей стране отмечают особое торжество, посвященное молодым людям. Обычно ивент выпадает на последнюю июньскую субботу. Хотя Борис Ельцин и пытался придумать для торжества четко установленную дату. Какое-то время чиновники советовали проводить основные торжества 27 июня. Однако Владимир Путин это решение отменил.

Интересно, что в советское время аналогичное торжество праздновали в последнее июньское воскресенье. Из-за этого во многих населенных пунктах государства основные события Дня молодежи до сих пор растягиваются на все выходные.

В праздник 29 июня в России пройдут масштабные гулянья. Ивент рассказывает о важной роли молодежи в обществе, экономике, науке, культуре. 29 июня 2024 года можно побывать на тематических концертах, выставках, флешмобах.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Праздники 29 июня 2024 год — день подпольщиков, изобретателей и строителей кораблей

Продолжаем рассказ о праздниках 29 июня 2024 года. Какие еще ивенты выпали на эту дату? Еще одно торжество, что установлено на 29 июня в нашем государстве, — День партизан и подпольщиков. Ивент справляют только с 2010 года. Инициаторами его создания выступили брянские активисты. Цель праздника — напомнить россиянам о том, какую большую роль подпольщики сыграли в событиях 1941–1945 годов.

Еще у нескольких российских праздников нет четко установленной даты. Есть обычай справлять их в последнюю июньскую субботу. К таким ивентам можно отнести День кораблестроителя и День изобретателя и рационализатора в России.

Первое профессиональное торжество посвящено инноваторам, которые вносят значительный вклад в развитие науки, техники и промышленности. А второе — специалистам, занимающимся судостроением. В этот день обычно проводятся различные мероприятия, посвященные достижениям отрасли, награждения отличившихся.

Международные праздники 29 июня 2024 года

ООН призывает справлять 29 июня 2024 года День тропиков. Такие климатические зоны Земли, считают чиновники, очень важны для всей планеты. Из-за особого климата здесь водятся уникальные виды растений и животных, которые не встречаются больше нигде, — эндемики. Однако тропики, говорят в ООН, находятся под угрозой из-за деятельности человека. Люди вырубают леса, загрязняют почву. Все это приводит к сокращению таких зон.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В праздник 29 июня можно побывать на лекциях, которые посвящены этим удивительным зонам, послушать выступления экологов.

Это еще не все праздники 29 июня 2024 года. Какие ивенты проводят иностранцы? Рассказываем:

День независимости на Сейшелах — государство отделилось от Британской империи в 1976 году;

День инженера в Эквадоре;

Национальный день статистики в Индии — в честь дня рождения Прасанты Чандра Махаланобиса, знаменитого в стране ученого;

День ветеранов в Нидерландах — проводится в день рождения покойного принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского, участника Второй мировой войны.

Тихон Тихий — народный праздник 29 июня

29 июня 2024 года верующие чтут память сразу трех святых с именем Тихон. Первый из них — чудотворец с Кипра Тихон Амафунтский. Он интересовался религией с детства, его родители тоже были верующими. За свое благочестие Тихон был избран епископом Амафунтским. В этой должности он усердно боролся с язычниками.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Других святых с таким именем увековечила Русская православная церковь. Тихон Калужский — это основатель мужской обители Тихонова пустынь. Еще он благословил царя Ивана III и русское войско перед стоянием на Угре — сражением, которое положило конец монгольскому игу.

Последний из святых с именем Тихон, о котором мы расскажем, жил в XV веке. Тихон Луховской долго странствовал по Руси, совершал чудеса. В конце жизни он поселился в местечке около поселка Луха. Туда же пришли последователи святого, так образовался скит, где чудотворец и умер.

В народе дату 29 июня прозвали Тихон Тихий. Считалось, что в этот день затихает природа: звери прячутся в норы, певчие птицы — все, кроме соловья, — замолкают. И даже солнце начинает двигаться по небу медленнее.

Приметы на 29 июня: что делать и от чего воздержаться

29 июня наши предки просили у святого Тихона здоровья. Считалось, что с помощью усердных молитв в эту дату можно избавиться от боли в зубах и деснах. А еще в эту дату они устраивали ритуалы помочи — накрывали стол, кормили малоимущих, устраивали большой пир. Есть и странный ритуал, связанный с этим торжеством. Якобы если голые девушки ночью пробегут по грядкам, то это принесет отличный урожай.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А теперь расскажем, что нельзя делать 29 июня 2024 года:

готовить выпечку из теста;

использовать муку;

таить обиду;

ругаться;

продумывать план мести недругам;

собирать цветы и приносить их в дом.

Все это, гласят поверья, может принести несчастья и неудачи в семью. Теперь поделимся приметами о погоде на праздники 29 июня 2024 года:

гроза сегодня — к теплой осени;

ливень идет — в лесах будет много орехов;

половодье — к скорой засухе;

много воробьев на улице — к теплому июлю и августу.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

29 июня в истории: интересные факты

Это еще не все интересные ивенты 29 июня. Рассказываем об исторических событиях, случившихся в эту дату в разные эпохи:

1174 год — первое упоминание в летописи украинского города Полтавы;

1613 год — сгорел знаменитый лондонский театр «Глобус»: пожар начался прямо во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира;

1880 год — в состав Франции вошел остров Таити;

1885 год — первый выпуск британской The Daily Telegraph;

1913 год — на Балканах началась короткая Межсоюзническая война за македонские территории;

1922 год — Советскую Россию навсегда покинул артист Федор Шаляпин;

1932 год — открылся институт переливания крови в Ленинграде;

1941 год — немцы начали Мурманскую операцию, а советские войска приступили к героической обороне Заполярья;

1944 год — свои двери распахнула усадьба Антона Чехова Мелихово;

1945 год — в состав СССР вошло Закарпатье;

1949 год — на юге Африканского континента началась политика расовой сегрегации — разделения, получившая название «апартеид»; она стартовала с введения запрета на смешанные браки;

1964 год — придуманы первые телевизоры с пультами;

1984 год — в Минске запущено метро;

2007 год — в Америке стартовали продажи первого смартфона из линейки iPhone.

Фото: Mary Evans Picture Library

29 июня на свет появились писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери, участник Deep Purple Иэн Пейс, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, музыканты Николь Шерзингер и Сосо Павлиашвили, телеведущая Авдотья Смирнова, американская школьница, посол доброй воли Саманта Смит.

Именины 29 июня

Это еще не все праздники 29 июня 2024 года. Не забудьте поздравить с именинами:

Петра;

Тихона;

Ефрема;

Михаила;

Моисея;

Константина.

Из нашего текста вы узнали, какой праздник выпал на 29 июня. В последнюю июньскую субботу свое торжество справляют молодые люди в России. Православные вспоминают сразу трех святых с именем Тихон. А еще на эту дату установлен профессиональный праздник изобретателей, подпольщиков и судостроителей.

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