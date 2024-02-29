29 февраля — редкий гость календаря. Почему его боялись славяне?

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И. М. Львов. Касьянов день. Подгулял. Дореволюционная открытка

29 февраля — без преувеличения особенный день. Увидеть его на календаре можно всего раз в четыре года, в том числе в високосном 2024-м. Рассказываем, чем интересна эта дата, почему славяне старались не покидать дома и не разговаривать, какой международный праздник отмечают 29 февраля и многое другое.

Касьянов день — праздник 29 февраля в России

29 февраля — необычный и мрачный праздник в России. В народе отмечают Касьянов день, он же Касьян-високос. Название праздника образовано от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина. Он остался в истории как монах и богослов, внесший вклад в развитие монашества. Однако славяне относились к святому с настороженностью. Немалую роль в этом сыграла переходность даты его поминовения: в високосные годы монаха чтили 29 февраля, а в невисокосные — 28 февраля. Из-за такой непостоянности день памяти Иоанна Кассиана оброс суевериями, а у самого монаха появился злой двойник Касьян.

Тяжелый взгляд Касьяна губит все живое — от растительности до скота — и даже людей. По его воле ломается скарб, происходят бытовые неурядицы. Касьян способен навлечь на человека несчастья, которые будут продолжаться весь високосный год. Существует несколько преданий, объясняющих природу Касьяна. По одной из версий, в детстве он был похищен и воспитан бесами. По другой — Касьян является сторожем ворот ада. Раз в четыре года он оставляет свой пост, и потому чертовщина проникает в мир людей.

В результате 29 февраля стало одним из страшнейших дней славянского календаря. Жители деревень запирались в домах и не выводили скот на пастбище — лишь бы не попасть под губительный Касьянов взгляд. На Касьяна отказывались от работы: считалось, что любое дело, начатое в этот день, не заладится. Так что домочадцы собирались в тесном кругу, иногда за приготовленной накануне трапезой, и дожидались утра 1 марта. С приходом весны жизнь возвращалась на круги своя.

Фото: Unknown author/CC-PD-Mark/Wikimedia Commons Иоанн Кассиан

День Кощея-Чернобога — славянский праздник 29 февраля

Продолжим говорить про славянские праздники 29 февраля. Касьянов день совпадает с другим мрачным празднеством — Днем Кощея-Чернобога (или же Днем Кощея). Фольклорный герой воплощает в себе все темное, злое, мертвенное. Он повелевает потусторонним миром — Навью. В волшебных сказках Кощей всегда выступает как антагонист положительного героя. К слову, существует неподтвержденная теория, что дурная слава Касьяна растет из народных ассоциаций с Кощеем.

Как и на Касьяна, в День Кощея-Чернобога старались не выходить из дома и поменьше разговаривать. Любые начинания также были под запретом. Дела в этот день не ладились, деревья и травы сохли, а скот умирал.

Впрочем, славяне нашли способ побороть Кощея. В ночь на 1 марта они проводили символический обряд — давили в руках по сырому яйцу. Яйцо, как известно из сказок, прячет в себе Кощееву смерть. Яичная скорлупа трескалась, содержимое вытекало наружу, а повелитель Нави умирал, забирая с собой зиму.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 29 февраля

Приметы на 29 февраля 2024 года

29 февраля 2024 года — подходящий день, чтобы прислушаться к голосу природы. Окружающий мир подскажет, чего ждать от погоды в ближайшем будущем. Согласно народным поверьям, в Касьянов день:

капель предвещает долгую весну;

густой туман с утра сулит богатый урожай;

треск в лесу — к морозам, а шорох и гул — к оттепели;

облака плывут высоко перед потеплением.

А еще считается, что в День Кощея можно предсказать эпидемию. Если звери и птицы ведут себя тихо — петухи не кричат, синицы не поют, собаки прячутся по углам, — в ближайшее время придет повальная болезнь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 29 февраля 2024 года

Международные праздники 29 февраля 2024 года

В перечне светских праздников 29 февраля 2024 года особняком стоит Международный день редких болезней (в невисокосные годы отмечается 28 февраля). Он учрежден в 2008 году и служит напоминанием о проблемах людей с орфанными заболеваниями. Основная задача Дня редких болезней — просвещение широких слоев населения.

Российский список орфанных заболеваний сформирован Минздравом. Он включает болезни, поражающие не более 10 человек из 100 тысяч населения. В данный перечень входят муковисцидоз, мышечная дистрофия, меланома кожи, рак гортани, пищевода или носоглотки, саркома мягких тканей и еще около 200 заболеваний.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Праздники 29 февраля

Какие события произошли 29 февраля

Мы поговорили про праздники, отмечаемые в конце високосной зимы. Но не меньший интерес представляют исторические события, связанные с этой датой. 29 февраля:

1644 года — исследователь Абель Тасман вышел во второе тихоокеанское плавание;

1880 года — завершено строительство Готардского железнодорожного тоннеля, идущего от Италии до Швейцарии;

1936 года — Нильс Бор выступил с теорией о составном ядре атома;

1976 года — в Японии запущен спутник Ume, разработанный для исследования ионосферы Земли;

2020 года — в Москве открыт парк развлечений «Остров мечты», являющийся самым крупным ТРК крытого типа в Европе.

Когда отмечают день рождения родившиеся 29 февраля

Что делать, если ребенок появился на свет 29 февраля? Какая дата вписывается в свидетельство о рождении? Ответ на эти часто задаваемые вопросы прост: празднование переносится с 29 февраля на 1 марта. А вот вариант с 28 февраля является нежелательным. Считается, что справлять день рождения заранее — плохая примета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Какой праздник отмечают 29 февраля

Кто из знаменитостей родился 29 февраля

Рожденные 29 февраля люди — это выдающиеся инженеры, ученые, деятели культуры и в особенности спортсмены. В конце високосной зимы на свет появились:

Джоаккино Россини (1792–1868) — композитор;

Аугуста Сэвидж (1892–1962) — скульптор, активистка;

Федор Абрамов (1920–1983) — писатель-деревенщик;

Маргарита Агашина (1924–1999) — поэтесса;

Алексей Мамыкин (1936–2011) — футболист-нападающий, мастер спорта СССР;

Алина Покровская (р.1940) — актриса театра и кино;

Раиса Сметанина (р.1952) — советская лыжница, многократная чемпионка СССР, мира и Олимпийских игр;

Александр Рогов (1956–2004) — олимпийский чемпион по гребле;

Каталин Ковач (р.1976) — олимпийская чемпионка по гребле;

Каллен Джонс (р.1984) — олимпийский чемпион по плаванию;

Джессика Лонг (р.1992) — паралимпийская чемпионка по плаванию, побившая многочисленные мировые рекорды среди спортсменов без ног;

Лидия Джейкоби (р.2004) — олимпийская чемпионка по плаванию.

Именины 29 февраля

29 февраля 2024 года справляют день ангела, или именины:

Касьян;

Иван;

Порфирий;

Павел;

Илья;

Даниил;

Юлиан;

Макарий.

Вот мы и выяснили, какой праздник отмечают 29 февраля 2024 года. Вопреки суевериям, не стоит бояться крупных начинаний. Результат трудов зависит от приложенных усилий. Вмешательство бесовщины маловероятно: достаточно сделать все, что в ваших силах, и ждать, когда работа принесет плоды.

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