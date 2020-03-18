Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшее количество страдающих от ожирения детей в России проживает на территории Санкт-Петербурга. В городе на Неве проблема лишнего веса актуальная для 13 050 юных россиян. Данные сведения огласили сотрудники Росстата по итогам проведённого исследования.

На втором месте в списке регионов с наибольшим количеством полных детей находится Москва. В столице с лишним весом живут 12 526 ребят. Далее идут Ростовская (12 628), Московская (11 779)...