28 марта — День нутрициологов и праздник балкарцев. При чем тут дары леса?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздники 28 марта 2024 года

Пока в одной из российских республик проводят концерты, выставки и соревнования, в глубинках чествуют лес и спят на холодных подушках. А в Москве тем временем отмечают день рождения Большого театра. Все эти события приходятся на 28 марта, 88-й день високосного года. Рассказываем, откуда взялись перечисленные и многие другие традиции и чем еще примечательна эта дата.

День нутрициолога — всемирный праздник 28 марта

28 марта 2024 года во всем мире отмечается профессиональный праздник нутрициологов. Нутрициология как наука выросла на основе биологии, химии, гигиены питания и даже психологии. Она исследует принципы работы питательных веществ, воздействие пищи на организм и взаимосвязь питания и здоровья.

За рубежом образование нутрициолога можно получить в высшем учебном заведении. В России нутрициолог проходит только профильные курсы и пока что не считается врачом (хотя в эту науку часто идут люди с медобразованием). Так что в компетенцию специалиста не входит лечение клиента. Вместо этого его задачами являются:

составление индивидуального сбалансированного рациона для клиента;

консультации по вопросам, связанным с питанием;

психологическое сопровождение в период изменения рациона, похудения.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru День нутрициолога — всемирный праздник 28 марта

День возрождения балкарского народа — праздник 28 марта в России

В России на 28 марта приходится национальный праздник балкарцев, или жителей Кабардино-Балкарской Республики. Он именуется Днем возрождения балкарского народа. Праздник приурочен к годовщине возвращения балкарцев на родину. Оно состоялось после 13-летней депортации, длившейся с 1944 по 1957 год.

На территории КБР День возрождения является праздничным нерабочим днем. 28 марта проходят многочисленные культурные мероприятия, от концертов до выставок местных художников и лекций о национальных литераторах. Не остаются в стороне и спортивные ивенты — соревнования и забеги.

Александров день (Лесное ухоженье) — народный праздник 28 марта

Расскажем и про другой, уже не региональный праздник 28 марта в России, а именно про Лесное ухоженье. Столь необычное на первый взгляд название получил День поминовения сразу двух мучеников — Никандра Египтянина и Александра Сидского. Из-за этого ухоженье также называют Александровым или — реже — Никандровым днем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Лесное ухоженье — народный праздник 28 марта

Почему же именно Лесное ухоженье? Дело в том, что в праздник 28 марта славяне «задабривали» лес. О лесе отзывались с особым почтением, ведь он был источником ягод, грибов, древесины, а значит, был кормильцем. Поэтому жители деревень и сел благодарили природу за ее дары и клали поклоны. При этом от самого леса держались в стороне — чтобы не столкнуться с Лешим, проснувшимся медведем или волками.

Приметы на 28 марта: что можно и нельзя делать

Нельзя сказать, какой праздник справляют 28 марта в народе, не упомянув приметы. Ведь именно поверья отличают этот день от всех остальных. Как мы уже заметили, «на Александра» принято восхвалять лес. Но существуют различные запреты. А именно:

нельзя спать на теплой подушке — это грозит бессонницей;

не стоит мыть голову — к разлуке;

не нужно перебирать вещи и делать спонтанные покупки — чревато финансовыми проблемами;

запрещается обижать собак — можно потерять друга;

нельзя выходить из дома, не приколов к одежде булавку, — можно навлечь сглаз.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Приметы на 28 марта

А еще, согласно народному поверью, не стоит выбрасывать в мусорную корзину волосы, снятые с расчески. Это якобы грозит облысением.

Существуют и погодные приметы, связанные с праздником 28 марта. Внимательно наблюдайте за природой, чтобы знать, чего ждать в будущем:

чайки возвращаются перед потеплением;

на Лесное ухоженье выдался алый закат — скоро придут дожди;

если журавли прилетели, то тепло больше не уйдет;

воробьи расчирикались — к солнцу и теплу;

увидеть зяблика — к стуже.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Погодные приметы на 28 марта

Какие события произошли 28 марта

Мы поговорили о том, какой праздник справляют 28 марта. Теперь перейдем к интересным фактам. На 28-й день весны пришлось немало любопытных событий. Вот некоторые из них:

364 — Римская империя разделилась на Западную и Восточную;

1462 — Великим княжеством Московским начал править Иван III;

1776 — основан московский Большой театр;

1819 — в Петербурге начали перестраивать Дворцовую площадь;

1842 — Венский филармонический оркестр дал первый концерт;

1854 — Франция официально объявила войну России;

1891 — в Лондоне прошел первый в истории чемпионат по тяжелой атлетике;

1910 — первый в мире гидроплан взлетел в воздух;

1991 — по приказу Михаила Горбачева в Москву вошли войска.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru События 28 марта

Кто из знаменитостей родился 28 марта

Продолжаем говорить про праздники 28 марта 2024 года. И на этот раз расскажем про «личные» торжества — дни рождения и юбилеи знаменитостей. В этот день появились на свет:

Рафаэль Санти (1483–1520) — мастер эпохи Возрождения;

Ян Амос Коменский (1592–1670) — основатель педагогики, систематизировавший классно-урочную систему образования;

Карл Адольф фон Базедов (1700–1854) — врач, сделавший первое систематическое описание базедовой болезни — заболевания щитовидной железы;

Максим Горький (1868–1936) — литератор, общественный деятель, один из ведущих советских писателей;

Марина Раскова (1912–1943) — летчица-штурман, одна из первых женщин, получивших звание Героя СССР;

Михаил Анчаров (1923–1990) — музыкант, «первопроходец» жанра бардовской песни;

Эльвира Хасянова (р. 1981) — синхронистка, мастер спорта, чемпионка ОИ, Европы и мира;

Леди Гага (р. 1986) — певица, актриса, филантроп;

Екатерина Боброва (р. 1990) — фигуристка, чемпионка ОИ и мира;

Анна Щербакова (р. 2004) — фигуристка, чемпионка ОИ, Европы и мира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова

Именины 28 марта

В завершение разговора о том, какой праздник приходится на 28 марта 2024 года, вспомним про именинников. В этот день стоит поздравить носителей имен:

Вот мы и поговорили про праздники 28 марта 2024 года. На эту дату пришлось множество непохожих, но в равной степени интересных ивентов. Стоит поздравить всех причастных и лишний раз подумать о собственном здоровье и рационе.

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