28 лет тюрьмы Дарье Треповой: куда заводит революционная романтика

Фото: Илья Выдревич/ТАСС

Дарья Трепова

Прокуратура запросила для Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве Владлена Татарского, 28 лет. Предполагается, что Дарья принесла на встречу с военкором статуэтку, в которую было заложено взрывное устройство. Обвиняемая настаивает на том, что ее использовали «втемную». Прокуратура доказывает наличие умысла.

От романтики к терроризму — как революционеры переходят черту

Пока не вынесен приговор, говорить о вине подозреваемой Треповой не представляется возможным в силу презумпции невиновности.

Но хотелось бы порассуждать о важном. А возможно, о самом важном в данном деле: как эта вполне миловидная девушка пришла к тому, к чему пришла? Как это получилось?

История Дарьи Треповой, к сожалению, понятна, хотя и уникальна чудовищными масштабами последствий. В Петербурге, как и в Москве, огромное множество романтически настроенных молодых людей с оппозиционными взглядами. Все они более-менее похожи друг на друга — это образованные, достаточно начитанные подростки или чуть старше, увлеченные либеральными идеями.

Все они как один ориентируются на определенных лидеров мнений и определенные СМИ, большинство из которых сегодня признаны иноагентами. Тут и литераторы, такие как Дмитрий Быков или Борис Акунин (признаны иноагентами, а Акунин еще и внесен в перечень террористов и экстремистов), и публицисты — Виктор Шендерович (признан иноагентом) и Александр Невзоров (признан иноагентом), и общественные деятели. Перечислять всех нет смысла, в народе данное сообщество давно прозвали «Пархомбюро».

Можно не соглашаться с большинством из перечисленных, но невозможно не отметить — многие яркие представители либеральной секты умеют быть убедительными. Особенно — для подростков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дарья Трепова

История вопроса

Подобный раскол между официальной риторикой и протестно-молодежной возник не сегодня. Если отойти чуть в сторону от нынешних реалий и посмотреть на историю нашей страны, то тип, который являет собой Дарья Трепова, не нов. В XIX веке похожая молодежь (как тогда говорили — «из разночинцев») заполонила улицы Петербурга. Так и вырастали революционные кружки, переродившиеся в террористические сообщества.

Собственно, этот типаж подробно и досконально описан в произведении Федора Достоевского «Бесы». Грамотные, восторженные, лишенные рефлексии молодые люди, увлеченные идеей переустройства мира. Ключевое здесь — лишенные рефлексии.

Ничего не напоминает?

Крылатая фраза, произнесенная одним из лидеров ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена): «Не рефлексируйте, распространяйте».

Именно в этом, как мне кажется, и кроется ответ на вопрос, почему Трепова оказалась на скамье подсудимых.

Путь на скамью подсудимых, если вдуматься, не такой уж и длинный: желание переустроить мир — беседа в Телеграме с «доброжелателями» и «светлыми людьми» — действия.

Виновна или нет?

Могла Трепова не понимать, что на самом деле планируется? Лично я допускаю, что могла. Точнее так: допускаю, что не хотела понимать. И просто об этом не думала. В стрессовых ситуациях воображение уводит от реальности, рисует картины светлого будущего. С таким же успехом, на мой взгляд, могла и осознавать происходящее.

В любом случае главное, что сейчас надо понимать, — все эти протестные марши, особенно когда в них участвуют подростки, не настолько невинны, как может казаться. Потому что молодыми восторженными романтиками проще всего управлять. И мы видим, к чему это приводит.

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