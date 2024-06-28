28 июня: «Алые паруса» и День букмекеров. Поздравляем выпускников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как связаны танцы и овес? Чему посвящен петербургский фестиваль выпускников в этот раз? Что советуют приметы? В нашем материале рассказываем об этом и многом другом. Читайте об интересных событиях 28 июня 2024 года: какой праздник народного календаря выпадает на этот день, кто справляет день ангела и зачем в эту дату поздравлять организаторов пари.

Фестиваль «Алые паруса» — праздник 28 июня в России

Красочный фестиваль выпускников в Петербурге состоится в 2024 году 28 июня. В России праздник справляют с 1968 года. Придумал его высокопоставленный ленинградский чиновник Александр Сизов. Как и в прошлые годы, жители и гости Северной столицы побывают на концерте и спектакле, полюбуются фейерверком и кораблем с красными парусами. Он олицетворяет мечты Ассоль — персонажа истории Александра Грина, которая и дала заглавие ивенту.

Праздник 28 июня посвящен семье. Тема ивента соотносится с проходящим в нашем государстве Годом семьи. Прийти в центр города на сам праздник просто так не получится — нужны пригласительные. А вот полюбоваться кораблем и фейерверком можно будет со многих точек Петербурга.

Еще один музыкальный ивент 28 июня 2024 года — Ильменский фестиваль авторской песни. Традиционно он проходит в Челябинской области и собирает любителей музыки со всей России.

Другое любопытное событие 28 июня — День организаторов пари. Это профессиональное торжество для всех букмекеров. Организаторы пари играют значительную роль в индустрии азартных развлечений, предоставляя возможность делать ставки на разные события и результаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные праздники 28 июня 2024 года

Какой праздник установлен на 28 июня? В немецком Мюнхене стартует популярный оперный фестиваль. Он проходит в Германии с 1875 года. Рассказываем о других интересных торжествах у иностранцев:

Видовдан в Сербии — в память о сражении 1389 года между сербами и турками на Косовом поле;

День памяти Познанского июня 1956 года в Польше — в память о первом восстании поляков против коммунистической власти;

День конституции на Украине — важный для страны документ принят в этот день в 1996 году.

Праздник 28 июня в народе — день Фита

28 июня 2024 года христиане вспоминают раннехристианского святого Вита. В русском языке его имя трансформировалось в Фита, поэтому эта дата в народном календаре называется Днем Фита.

Информации о самом святом сохранилось мало. Известно, что Вит принял мученическую смерть в раннем возрасте. В одних источниках сказано, что он умер в 7 лет, а в других — в 12. Легенды гласят: Вит воспитывался в богатой итальянской семье. Однажды он отправился в Рим и помог сыну самого императора: ребенка мучили бесы. Однако язычники схватили Вита и заставили поклоняться своим богам. Тот отказался. Тогда будущего святого жестоко казнили — швырнули в котел с маслом и подожгли.

На Западе верили, что Вит помогает всем, кто болен разными припадками, эпилепсией. У подобных заболеваний даже появилось странное название — пляски святого Вита. Эпидемии таких плясок случались в Европе в Средние века. Летописцы утверждали: якобы в людей массово вселялись демоны. А вот современные ученые считают, что такие танцы были вызваны болезнями нервной системы и головного мозга.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать 28 июня

На Руси праздник 28 июня тоже считался не самым хорошим днем. Крестьяне старались не выпускать на улицу детей, а скот не отправляли в поля. Якобы все это могло привлечь в дом болезни. Еще в эту дату нельзя:

бурно радоваться чему-то;

не доедать еду, выбрасывать остатки;

кричать, шуметь;

жадничать;

смотреть на небо, когда выходишь из дома — к неудачному путешествию.

Наши предки верили, что после Дня Фита стоит оставить посевные работы. Легенды гласят, что хорошего урожая от такого действия все равно не будет. А теперь расскажем, что обещают погодные и природные приметы на 28 июня 2024 года:

густой туман по утру — к осадкам;

дождь сегодня пошел — урожай хлеба будет плохим;

роса по утру — к хорошему урожаю;

фиалки подогнулись к земле — к неожиданным визитам;

кузнечики слишком шумные — погода испортится;

облака пожелтели — к ливню.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты про 28 июня

Это не последний праздник 28 июня. Какие события пришлись на эту дату? Откроем учебники по истории:

1569 — из союза Литовского княжества и Польского королевства организована могущественная Речь Посполитая;

1644 — Мольер придумал свой знаменитый псевдоним;

1648 — исследователь Семен Дежнев проложил кратчайший проход между европейской частью России и Дальним Востоком — Северный морской путь;

1779 — царица Екатерина II повелела начать возведение водопровода в Москве;

1816 — свои двери распахнула петербургская биржа на Васильевском острове;

1868 — Российская империя стала сюзереном Бухары (сейчас — территория Узбекистана);

1914 — убит Франц Фердинанд, эрцгерцог Габсбургского дома; вскоре из-за этого начнется ПМВ;

1919 — создана Лига Наций, предшественница ООН, подписан завершивший Первую мировой Версальский договор;

1944 — финско-немецкие оккупанты изгнаны из Петрозаводска;

1967 — Израиль захватил часть Иерусалима, принадлежащую арабам;

1991 — прекратил свое существование Совет Экономической Взаимопомощи.

28 июня появились на свет композитор Николай Каретников, артист Александр Панкратов-Черный, философ Жан-Жак Руссо, предприниматель Илон Маск, фигуристка Мария Бутырская, гимнастка Ляйсан Утяшева.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ляйсан Утяшева

Именины 28 июня

Рассказываем о последних праздниках 28 июня 2024 года. Откроем святцы и поздравим с днем ангела:

Германа;

Ефрема;

Михаила;

Киру;

Модеста;

Лазаря;

Федора;

Семена.

В нашей статье мы рассказали, какой праздник выпал на 28 июня 2024 года. Петербуржцы этим вечером вновь увидят парусник на Неве и поздравят выпускников. Народные предания советуют быть сегодня осторожным, заботиться о своем здоровье. А любители оперы со всего мира наблюдают за фестивалем в Мюнхене.

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