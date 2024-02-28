28 февраля — праздник овцеводов: зарним пряжу и окликаем звезды

28 февраля — 59-й день григорианского календаря и последний день зимы (за исключением високосных годов, к которым относится и 2024-й). Самое время выставить овечью пряжу и семена на мороз. Рассказываем, что еще нужно сделать 28 февраля 2024 года и для чего пастухи кличут звезды.

Церковный праздник 28 февраля 2024 года

Для христиан 28 февраля — день почитания Виленского образа Божией Матери. История иконы уходит корнями в далекое прошлое. Она была написана еще при жизни Девы Марии; автором считается святой евангелист Лука. Долгое время икона хранилась в Константинополе, позже оказалась в Москве (по одной из версий, благодаря княгине Софье Палеолог).

В 1495 году по решению Иоанна III образ был перенесен в Вильно, бывшую литовскую столицу. Икона стала подарком, приуроченным к свадьбе литовского короля Александра и княгини Елены Иоанновны. Отсюда и название образа — Виленский.

Оригинал иконы утерян, и до наших времен дошли только списки. Самый почитаемый из них находится в Свято-Духовом монастыре в литовском городе Вильнюс. Богоматерь с младенцем Иисусом на руках изображаются в золотых одеяниях, голова Девы Марии украшена короной. Одна из отличительных черт образа — виднеющаяся из-под складок одежды ступня Христа.

Икона считается чудотворной. Божию Матерь молят о заступничестве, защите от напастей и спасении души. Интересно, что Виленский образ почитается и православными, и католиками. Так что 28 февраля, праздник чествования иконы, — важная дата для христиан обеих конфессий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru 28 февраля

28 февраля — народный праздник в России

28 февраля славяне празднуют день Онисима Овчара (или же Онисима Овчарника). Святой Онисим жил в I веке нашей эры. Он был беглым рабом, обратился в христианскую веру благодаря апостолу Павлу. С этого и началась его служба Богу. Онисим стал проповедником, в старчестве был назначен епископом в Ефесе. За верность Христову учению святой принял мученическую смерть.

Святой Онисим почитается как покровитель овцеводства. Поэтому в России 28 февраля стало праздником овцеводов и пастухов. В прошлом главным обрядом этого дня было «окликание» звезд. Владельцы отар и овчары выходили во двор и, всматриваясь в вечернее небо, просили светила ниспослать овцам здоровье и большой приплод. После этого хозяин отары должен был пригласить пастуха к столу и одарить его гостинцами.

Еще один обряд на 28 февраля — «семенное». Следуя обычаю, славяне выносили семена на мороз и оставляли на три дня. Считалось, что зерно, закаленное на холоде, дает обильные всходы. В некоторых губерниях, наравне с «семенным», устраивали «зарнение» пряжи. Мотки шерсти выставляли на морозный утренний воздух, чтобы они стали белее и крепче.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 28 февраля 2024 года

Приметы на 28 февраля

Мы выяснили, какой праздник справляют 28 февраля в народе. Теперь стоит поговорить о приметах, связанных с этим днем. На Онисима Овчара принято следить за погодой. Она подскажет, чего ждать от будущего. Вот некоторые распространенные приметы:

длинные тяжелые сосульки — к долгой весне;

алый закат — к грядущему бурану;

если вода поднимается в прорубях, сенокос будет хорошим;

лисица неуемно лает перед метелью;

яркая луна выходит перед заморозками;

богатая россыпь звезд на небе — к богатому приплоду овец;

если снега мало, год будет неурожайным.

В День Онисима действуют различные запреты. Согласно поверьям, в этот день нельзя заниматься ремонтом и уборкой, не стоит планировать дела и переезжать — все это приведет к бытовым неурядицам. На Онисима не дают деньги в долг и не тратят их на ненужные вещи — это чревато финансовыми проблемами. Наконец, чтобы избежать ссор с друзьями, нельзя приходить в гости без подарков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздник 28 февраля

Кто из знаменитостей родился 28 февраля

28 февраля — день рождения выдающихся ученых, правителей, изобретателей, спортсменов, философов и литераторов. Вот только некоторые из знаменитостей, появившихся на свет в этот день:

Мишель де Монтень (1533–1592) — писатель-философ;

Томас Ньюкомен (1663–1729) — изобретатель, создатель теплового двигателя «Паровая машина Ньюкомена»;

Габриэле Россетти (1783–1854) — поэт;

Вячеслав Иванов (1866–1949) — поэт-символист;

Ядвига Пилсудская (1920–2014) — летчица периода Второй мировой войны;

Светлана Аллилуева (1926–2011) — дочь Иосифа Сталина;

Леон Нил Купер (р.1930) — физик, удостоился Нобелевской премии за создание теории сверхпроводимости;

Марио Андретти (р.1940) — автогонщик, чемпион мира;

Сергей Маврин (р.1963) — рок-музыкант;

Эрик Линдрос (р.1973) — хоккеист, олимпийский чемпион;

Наталья Водянова (р.1982) — супермодель, филантроп;

Карстен Вархольм (р.1996) — легкоатлет, рекордсмен барьерного бега на 400 метров.

Именины 28 февраля

Напоследок стоит сказать и об именинах. Под занавес зимы отмечают день ангела:

Арсений;

Алексей;

Афанасий;

Михаил;

Иван;

Семен;

Николай;

Петр;

София;

Ефросинья.

Праздник 28 февраля 2024 года — это в первую очередь день сельскохозяйственных обрядов. Следуя поверьям, можно вынести семена и мотки пряжи на мороз, а также привести в порядок инвентарь.

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