Наступило 28 апреля — 119-й день 2024 года. Приход 2025 года мы будем отмечать только через 247 дней. Христиане в России 28 апреля отмечают Вербное воскресенье. Еще этот день проходит под знаком охраны труда и химической безопасности. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 апреля 2024 года.
Что 28 апреля отмечает Русская православная церковь
У верующих сегодня шестое воскресенье Великого поста — Вербное воскресенье. Этот день олицетворяет собой память о входе Господнем в Иерусалим, а веточки вербы — символы пальмовых ветвей, которыми устилали дорогу перед Иисусом. На Руси верба считалась символом жизни, при этом в ранний период христианства верующие украшали дом ветвями и других деревьев — ивы и ветлы.
Несмотря на то что сегодня 42-й день Великого поста, в честь праздника верующим разрешено употреблять в пищу рыбу и морепродукты.
Другие события 28 апреля 2024 года
28 апреля в России и во всем мире отмечают ряд других событий.
- Всемирный день охраны труда. Как бы противники коммунизма не возмущались порядками, царившими в СССР, безопасность труда в нашей стране начали ставить во главу угла именно в тот период. Был запрещен детский труд, руководство предприятий стало следить за здоровьем трудящихся, а травматизм на производстве год от года снижался. Сегодня соблюдение правил охраны труда в России проверяют надзорные органы, а компании, нарушающие требуемые предписания, штрафуют.
- День химической безопасности. О том, как правильно обращаться с различными химическими веществами, всех нас учат со школы. Тем, кто связывает свою жизнь с химией, этот опыт требуется ежедневно. Тем, кто выбрал другую профессию, эти знания тоже нужны, чтобы не попасть впросак при использовании бытовой химии, отделочных материалов и даже некоторых кулинарных ингредиентов.
- 28 апреля свой профессиональный праздник отметят работники скорой медицинской помощи. Мы обращаемся в эту службу не по радостным поводам. Сотрудники скорой работают круглосуточно, без праздников и выходных. Они спасают новорожденных и стариков, тех, кто чуть не утонул или получил ожоги. Благодаря им мы уверены в том, что нам помогут в самым страшный момент жизни.
- День космического туриста. Пожалуй, это самый редкий вид туристов на планете — на орбите Земли их побывало всего 13. Такое путешествие стоит очень дорого, для него нужно иметь хорошее здоровье и соблюдать строгие правила. Но и награда велика — увидеть планету из космоса.
- А еще 28 апреля проходит под девизом «Заплати вперед». Пожалуй, этот праздник мог бы стать любимым у бизнесменов во всем мире, ведь «ничто не красит человека так, как стопроцентная предоплата».
- День супергероев. Возможно, для кого-то этот праздник ассоциируется с брутальными актерами в ярких костюмах, спасающих мир от несуществующих опасностей. На самом деле истинные супергерои живут среди нас: они спасают бездомных котят и выброшенных на дорогу щенков, покупают продукты пожилым соседям, показывают пожарный выход в торговых центрах, лезут по водосточной трубе, чтобы спасти людей из пожара, дарят на улице цветы незнакомым женщинам и могут успокоить в самолете плачущего ребенка.
- Сладкоежки 28 апреля 2024 года будут отмечать День черничного пирога. Печем с самого утра, тем более это лакомство можно приготовить даже во время Великого поста.
Исторические праздники и важные даты 28 апреля
28 апреля 2024 года отмечают еще ряд исторических праздников и памятных дат.
1503 год — в битве между испанцами и французами на юго-востоке Италии впервые было применено ручное стрелковое оружие с порохом. Испанцы выиграли сражение, доказав, что пешие аркебузеры куда эффективнее в бою, чем закованные в латы конные рыцари. Сражение при Чериньоле ознаменовало конец эпохи рыцарства.
1908 год — люди, владеющие искусственным языком, придуманным в 1887 году польским врачом Лазарем Заменгофом, основали Всемирную ассоциацию эсперанто.
1914 год — в Америке был выдан патент на первый в мире воздушный кондиционер.
1925 год — в Советском Союзе в кинотеатрах начали показывать драму режиссера Сергея Эйзенштейна «Стачка», рассказывающую о жизни рабочих на заводе.
1945 год — бойцы 150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта пошли на штурм здания Рейхстага.
1945 год — в Ломбардии казнен путем расстрела фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини.
1969 год — в кинопрокат вышла одна из самых кассовых комедий Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Фильм увидели более 76 млн советских зрителей и мгновенно разобрали его на цитаты.
1988 год — Генсек Михаил Горбачев встретился с патриархом Пименом и пообещал возвратить Церкви культовые здания.
2001 год — на Международную космическую станцию отправился первый в мире космический турист — итальянский предприниматель Деннис Тито. За поездку он заплатил $ 20 млн.
В этот день родились:
1545 год — корейский флотоводец, первым в мире сконструировавший прообраз броненосца, Ли Сун Син.
1753 год — немецкий химик, придумавший технологию переработки сахарной свеклы для получения сахара, Франц Карл Ашар.
1908 год — немецкий предприниматель, который в годы Второй мировой войны спас из немецких концлагерей более 1,2 тыс. евреев, Оскар Шиндлер. История бизнесмена легла в основу фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера», где главную роль исполнил Лиам Нисон.
1916 год — итальянский автоконструктор, основатель компании по производству элитных спорткаров Ферруччо Ламборгини.
1974 год — испанская актриса, известная по фильмам «Все о моей матери», «Не уходи», «Рожденный дважды», «Возвращение», Пенелопа Крус.
Также в этот день мир покинули:
1813 год — российский полководец Михаил Кутузов.
1918 год — сербский националист, совершивший убийство наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало формальным поводом к развязыванию Первой мировой войны, Гаврило Принцип.
1993 год — советская летчица-рекордсменка, первая в истории СССР женщина, ставшая во главе мужского летного полка, первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза, полковник Валентина Гризодубова.
2002 год — советский и российский военный и политический деятель, губернатор Красноярского края Александр Лебедь.
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