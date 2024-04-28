28 апреля: Вербное воскресенье, День космических туристов и предоплаты

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

28 апреля 2024 года

Наступило 28 апреля — 119-й день 2024 года. Приход 2025 года мы будем отмечать только через 247 дней. Христиане в России 28 апреля отмечают Вербное воскресенье. Еще этот день проходит под знаком охраны труда и химической безопасности. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 апреля 2024 года.

Что 28 апреля отмечает Русская православная церковь

У верующих сегодня шестое воскресенье Великого поста — Вербное воскресенье. Этот день олицетворяет собой память о входе Господнем в Иерусалим, а веточки вербы — символы пальмовых ветвей, которыми устилали дорогу перед Иисусом. На Руси верба считалась символом жизни, при этом в ранний период христианства верующие украшали дом ветвями и других деревьев — ивы и ветлы.

Несмотря на то что сегодня 42-й день Великого поста, в честь праздника верующим разрешено употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Православные праздники 28 апреля

Другие события 28 апреля 2024 года

28 апреля в России и во всем мире отмечают ряд других событий.

Всемирный день охраны труда. Как бы противники коммунизма не возмущались порядками, царившими в СССР, безопасность труда в нашей стране начали ставить во главу угла именно в тот период. Был запрещен детский труд, руководство предприятий стало следить за здоровьем трудящихся, а травматизм на производстве год от года снижался. Сегодня соблюдение правил охраны труда в России проверяют надзорные органы, а компании, нарушающие требуемые предписания, штрафуют.

День химической безопасности. О том, как правильно обращаться с различными химическими веществами, всех нас учат со школы. Тем, кто связывает свою жизнь с химией, этот опыт требуется ежедневно. Тем, кто выбрал другую профессию, эти знания тоже нужны, чтобы не попасть впросак при использовании бытовой химии, отделочных материалов и даже некоторых кулинарных ингредиентов.

28 апреля свой профессиональный праздник отметят работники скорой медицинской помощи. Мы обращаемся в эту службу не по радостным поводам. Сотрудники скорой работают круглосуточно, без праздников и выходных. Они спасают новорожденных и стариков, тех, кто чуть не утонул или получил ожоги. Благодаря им мы уверены в том, что нам помогут в самым страшный момент жизни.

День космического туриста. Пожалуй, это самый редкий вид туристов на планете — на орбите Земли их побывало всего 13. Такое путешествие стоит очень дорого, для него нужно иметь хорошее здоровье и соблюдать строгие правила. Но и награда велика — увидеть планету из космоса.

А еще 28 апреля проходит под девизом «Заплати вперед». Пожалуй, этот праздник мог бы стать любимым у бизнесменов во всем мире, ведь «ничто не красит человека так, как стопроцентная предоплата».

День супергероев. Возможно, для кого-то этот праздник ассоциируется с брутальными актерами в ярких костюмах, спасающих мир от несуществующих опасностей. На самом деле истинные супергерои живут среди нас: они спасают бездомных котят и выброшенных на дорогу щенков, покупают продукты пожилым соседям, показывают пожарный выход в торговых центрах, лезут по водосточной трубе, чтобы спасти людей из пожара, дарят на улице цветы незнакомым женщинам и могут успокоить в самолете плачущего ребенка.

Сладкоежки 28 апреля 2024 года будут отмечать День черничного пирога. Печем с самого утра, тем более это лакомство можно приготовить даже во время Великого поста.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Профессиональный праздник 28 апреля

Исторические праздники и важные даты 28 апреля

28 апреля 2024 года отмечают еще ряд исторических праздников и памятных дат.

1503 год — в битве между испанцами и французами на юго-востоке Италии впервые было применено ручное стрелковое оружие с порохом. Испанцы выиграли сражение, доказав, что пешие аркебузеры куда эффективнее в бою, чем закованные в латы конные рыцари. Сражение при Чериньоле ознаменовало конец эпохи рыцарства.

1908 год — люди, владеющие искусственным языком, придуманным в 1887 году польским врачом Лазарем Заменгофом, основали Всемирную ассоциацию эсперанто.

1914 год — в Америке был выдан патент на первый в мире воздушный кондиционер.

1925 год — в Советском Союзе в кинотеатрах начали показывать драму режиссера Сергея Эйзенштейна «Стачка», рассказывающую о жизни рабочих на заводе.

1945 год — бойцы 150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта пошли на штурм здания Рейхстага.

1945 год — в Ломбардии казнен путем расстрела фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини.

1969 год — в кинопрокат вышла одна из самых кассовых комедий Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Фильм увидели более 76 млн советских зрителей и мгновенно разобрали его на цитаты.

1988 год — Генсек Михаил Горбачев встретился с патриархом Пименом и пообещал возвратить Церкви культовые здания.

2001 год — на Международную космическую станцию отправился первый в мире космический турист — итальянский предприниматель Деннис Тито. За поездку он заплатил $ 20 млн.

Фото: Russian Look/Global Look Press Памятные события 28 апреля

В этот день родились:

1545 год — корейский флотоводец, первым в мире сконструировавший прообраз броненосца, Ли Сун Син.

1753 год — немецкий химик, придумавший технологию переработки сахарной свеклы для получения сахара, Франц Карл Ашар.

1908 год — немецкий предприниматель, который в годы Второй мировой войны спас из немецких концлагерей более 1,2 тыс. евреев, Оскар Шиндлер. История бизнесмена легла в основу фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера», где главную роль исполнил Лиам Нисон.

1916 год — итальянский автоконструктор, основатель компании по производству элитных спорткаров Ферруччо Ламборгини.

1974 год — испанская актриса, известная по фильмам «Все о моей матери», «Не уходи», «Рожденный дважды», «Возвращение», Пенелопа Крус.

Фото: RaÃƒÂºL Terrel/Keystone Press Agency/Global Look Press Дни рождения 28 апреля

Также в этот день мир покинули:

1813 год — российский полководец Михаил Кутузов.

1918 год — сербский националист, совершивший убийство наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало формальным поводом к развязыванию Первой мировой войны, Гаврило Принцип.

1993 год — советская летчица-рекордсменка, первая в истории СССР женщина, ставшая во главе мужского летного полка, первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза, полковник Валентина Гризодубова.

2002 год — советский и российский военный и политический деятель, губернатор Красноярского края Александр Лебедь.

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