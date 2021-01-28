2799 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве

https://static.news.ru/photo/83bcfe54-6213-11eb-b2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции из регионов РФ выявили за сутки в Москве — 2799.

На втором месте Санкт-Петербург, где за прошедший день зафиксировано 2284 случая заражения. 1044 случая COVID-19 выявлено в Московской области, согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Республика Тыва (12 случаев), Ненецкий автономный округ (7), Чукотка (2) оказались субъектами с самым низким числом случаев заражения, обнаруженных за сутки.

Тува также является регионом с наименьшим темпом прироста новых больных — показатель составил 0,08%. Также лидируют по этому параметру Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область — 0,2%. В Республике Хакасия, Магаданской области, Еврейской автономной области, Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе, Чечне и Кемеровской области темп прироста составил 0,3%.

Всего за последние сутки в России выявлено 19 238 случаев заражения COVID-19, передавал NEWS.ru. Жертвами болезни стали 534 человека. Полностью выздоровели 26 204 пациента.