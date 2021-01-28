2799 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции из регионов РФ выявили за сутки в Москве — 2799.
На втором месте Санкт-Петербург, где за прошедший день зафиксировано 2284 случая заражения. 1044 случая COVID-19 выявлено в Московской области, согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
Республика Тыва (12 случаев), Ненецкий автономный округ (7), Чукотка (2) оказались субъектами с самым низким числом случаев заражения, обнаруженных за сутки.
Тува также является регионом с наименьшим темпом прироста новых больных — показатель составил 0,08%. Также лидируют по этому параметру Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область — 0,2%. В Республике Хакасия, Магаданской области, Еврейской автономной области, Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе, Чечне и Кемеровской области темп прироста составил 0,3%.
Всего за последние сутки в России выявлено 19 238 случаев заражения COVID-19, передавал NEWS.ru. Жертвами болезни стали 534 человека. Полностью выздоровели 26 204 пациента.