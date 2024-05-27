27 мая: Сидор Огуречник, день библиотек и Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца года остается 218 дней. Славяне верили, что в эту пору окончательно прекращают дуть холодные ветра, наступает хорошее время для работы в огороде. Петербуржцы отмечают День города, а в библиотеках проводят просветительские мероприятия. В нашем материале объясняем, чем еще примечательна дата 27 мая 2024 года: какой праздник выпадает на этот день, какие обычаи и приметы с ним связаны, кто стал именинником.

Праздник 27 мая в России — Общероссийский день библиотек

Бывший президент России Борис Ельцин утвердил Общероссийский день библиотек в 1995 году. Идея события появилась у Владимира Зайцева, руководителя Российской национальной библиотеки. Он напомнил чиновникам, что 27 мая 1795 года в Петербурге свои двери распахнула первая доступная для всех граждан читальня — Императорская публичная библиотека (ныне — Российская национальная библиотека).

27 мая в России проходят просветительские мероприятия: от встреч и выставок до лекций и экскурсий по крупнейшим библиотекам. Цель таких торжеств — напомнить о важной просветительской, воспитательной роли книг, их значении для общества, семьи.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

День города Санкт-Петербурга — праздник 27 мая

27 мая отмечает свой праздник город на Неве. Санкт-Петербург был основан императором Петром Великим как новая столица России. Его территории царь отвоевал у соседней Швеции в начале XVIII века. Это место показалось Петру I подходящим для нового центра государства. Петербург, по его задумке, должен был стать «окном в Европу», обеспечить удобные транспортные маршруты в соседние страны через море. Новый город начался с Петропавловской крепости. Ее-то и заложили в праздник 27 мая.

Свой столичный статус Санкт-Петербург потерял при советской власти. В ту же эпоху его переименовали в Ленинград. Город остается значимым культурным, экономическим, политическим центром страны.

Большой юбилей — 320 лет — Северная столица отпраздновала в прошлом году. Однако 27 мая 2024 года в Санкт-Петербурге по традиции пройдут праздничные события. Петербуржцев и гостей мегаполиса ждут фестивали мороженого, ледоколов, тюльпанов, концерты, книжные ярмарки, а также специальные мероприятия в честь юбилеев Александра Пушкина, Владимира Набокова и Виктора Астафьева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные праздники 27 мая 2024 года

Мы перечислили еще не все праздники 27 мая. В 2024 году на эту дату попадает британский фестиваль «Сырная гонка». По сложившейся традиции его проводят каждый последний майский понедельник. Это странное соревнование подходит для азартных и ловких людей: на фестивале англичане бегут за головкой сыра глостер, спущенной с горы.

Расскажем еще немного об иностранных торжественных мероприятиях 27 мая. Какой праздник справляют в разных уголках света? Вот еще интересные события:

Всемирный день ребенка в Нигерии;

День матери в Боливии;

День вооруженных сил в Никарагуа;

День библиотек в Киргизии — основан по аналогии с одноименным российским торжеством;

День флота в Японии.

Фото: Dare IMAGO/Ute Grabowsky/Global Look Press

Сидор Огуречник — праздник 27 мая в России

А теперь расскажем о народных поверьях конца последнего месяца весны. В России 27 мая — праздник Сидор Огуречник. Православная церковь в эту дату чтит сразу двух святых по имени Исидор (в русской традиции сокращено до Сидор). Первый из них — Исидор Ростовский — родился в немецком городе Бранденбург, но решил жить на Руси. Он пешком добрел до Ростова, где принял православие, помогал жителям — исцелял их и предсказывал будущее. Похоронили Исидора в том же городе недалеко от его аскетичного жилья.

Другой святой с таким же именем жил сначала в Александрии (сейчас — Египет), а затем — на греческом острове Хиос. Исидор Хиосский повздорил с язычниками — отказался участвовать в жертвоприношении их богам. Святого пытали и убили за его христианскую веру.

В народном календаре с этими святыми связано сразу несколько легенд. 27 мая крестьяне называли днем Сидора Огуречника или Сидора Бокогрея. В тех частях Руси, где не было чернозема, в эту дату старались высаживать огурцы. Другое поверье связывало праздник 27 мая с окончательным потеплением: якобы в это время прекращали дуть холодные ветра.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 27 мая: что делать и от чего воздержаться

День Сидора Огуречника крестьяне называли благоприятным для работы в огороде. Наши предки верили, что растения, посаженные в этот день, дадут хороший урожай. Еще славяне исполняли необычный ритуал. Они загадывали желание, когда высаживали кустарник. Считалось, что оно сбудется в тот момент, когда растение зацветет. Рассказываем, от каких занятий 27 мая 2024 года лучше отказаться:

несчастье и разлад в семье принесут ссоры, споры и скандалы;

нечисть будет преследовать тех, кто 27 мая 2024 года не сменит наряд за день хотя бы один раз;

весь день пройдет плохо, дела разладятся, если утром вернуться домой за забытой вещью или остановиться посреди пути.

С 27 мая в народном календаре связано немало интересных погодных и природных примет. Перечислим их:

если много ласточек летает в небе — погода будет теплой, а если только одна, то жди холодов;

теплое утро сулит большой урожай огурцов, а прохладное — маленький;

если сегодняшний день холодный, то таким будет и все лето.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты о 27 мая

Продолжаем изучать праздники. 27 мая — это годовщина многих интересных исторических событий. Рассказываем, каких именно:

1647 год — в Америке зарегистрирован первый случай казни за колдовство;

1703 год — в Российской империи основана будущая столица — Санкт-Петербург;

1795 год — в Петербурге открылась первая доступная для всех граждан библиотека;

1883 год — на престол взошел Александр III;

1905 год — в ходе Русско-японской войны стартовала морская битва у острова Цусима;

1913 год — в России в воздух запустили четырехмоторный самолет;

1937 год — в американском Сан-Франциско стартовало движение по знаменитому мосту «Золотые ворота»;

1971 год — свой прощальный футбольный матч отыграл Лев Яшин;

1994 год — в Россию из Америки вернулся Александр Солженицын.

В эту дату в разные годы на свет появились танцовщица, жена Сергея Есенина Айседора Дункан, писатель, друг Франца Кафки Макс Брод, американский политик Генри Киссинджер, музыкант Александр Башлачев, режиссер, лауреат «Оскара» Джузеппе Торнаторе.

Фото: Алексей Щукин/ТАСС Александр Солженицын

Именинники 27 мая

Заглянем в святцы и узнаем, кого стоит поздравить с днем ангела. В числе именинников:

Марк;

Максим;

Леонтий;

Никита;

Иван;

Тихон;

Александр.

Из нашего материала вы узнали, какой праздник выпадает на 27 мая 2024 года. РЦП в эту дату чтит Исидора Ростовского, в народе — Сидора Огуречника. Для жителей северных регионов наступает благоприятная пора для работы в огороде и поле. Петербуржцы справляют День города, а в библиотеках проводят лекции, экскурсии и выставки.Читайте также:Что изменится с 1 мая 2024 года в законодательстве РоссииОгурцы-2024: посадка в открытый грунт — рассадой или семенами?Как получить наследство: кому положено, какие документы понадобятсяХранить ли деньги дома: плюсы и минусы, где прятать деньги от воровС какими болезнями не берут в армию в 2024 году