27 марта: театр, Росгвардия, домашние питомцы и переход на летнее время

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздники 27 марта 2024 года

Это особенная дата для работников театра: от артистов и режиссеров до техперсонала. А еще подходящий день для того, чтобы уделить побольше внимания домашним любимцам. Все это — про 27 марта. Рассказываем, чем примечательна эта дата, какие события увековечили ее в истории и чем стоит заняться, согласно народным поверьям.

День театра — всемирный праздник 27 марта 2024 года

27 марта 2024 года — важная дата для артистов балета, актеров, режиссеров, художников костюмов и декораций, капельдинеров и представителей еще десятка профессий. Не меньшее значение она имеет и для миллионов ценителей искусства из разных уголков планеты. А все потому, что в этот день отмечается Всемирный день театра.

Театральный праздник 27 марта учрежден в 1961 году. Идея его создания принадлежит Международному институту театра — всемирной организации исполнительских искусств. По мнению МИТа, театр укрепляет «взаимопонимание и мир между народами». И профессиональный праздник театралов служит напоминанием о сакральном значении искусства.

В России праздник 27 марта не имеет государственного статуса. Однако, как и во многих других странах, он является настоящим торжеством. На этот день запланировано множество премьер, фестивалей и прочих культурных мероприятий. А заслуженные театральные деятели получают почетные награды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Всемирный день театра — праздник 27 марта 2024 года

День Росгвардии — праздник 27 марта в России

Еще один праздник 27 марта в России — День Росгвардии, он же — День войск национальной гвардии РФ. История Росгвардии берет истоки в начале XIX века: тогда в Российской империи были учреждены войска правопорядка. В их задачи входили поиск преступников, поимка дезертиров, спасение пострадавших, охрана мирного населения во время ярмарок и гуляний и многое другое.

С ходом времени название внутренних войск и их назначение претерпевали изменения. Привычная же нам Росгвардия была учреждена в 2016 году. Она сформирована на основе МВД и участвует в:

охране общественного порядка;

охране объектов особой важности;

борьбе с терроризмом;

обороне РФ;

надзоре за оборотом оружия;

обеспечении безопасности правительственных лиц и не только.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru День Росгвардии — праздник 27 марта в России

Профессиональный праздник 27 марта отмечается скромно, внутри стен подразделений МВД. В этот день отличившимся росгвардейцам вручают награды. Действующие сотрудники и ветераны национальной гвардии возлагают цветы у монументов, посвященных их погибшим товарищам. Например, в Москве таким монументом является «Свеча памяти» в Строгино.

Венедиктов день — народный праздник 27 марта

Продолжаем выяснять, какой праздник приходится на 27 марта, и на этот раз обратимся к народному календарю. На 27-й день весны приходится день памяти преподобного Бенедикта (Венедикта) Нурсийского. С 1964 года он считается небесным покровителем Европы. Святой Бенедикт удостоился этого звания за влияние, оказанное им на формирование западного монашества и христианства в целом. Именно Бенедикт основал старейший католический монашеский орден. Его сторонники именовались монахами-бенедиктинцами.

В России святого Бенедикта стали называть Венедиктом, а 27 марта сделалось Венедиктовым днем, или Скотником. Животные замешаны тут неспроста. Именно в конце марта у многих зверей начинается линька. И славяне уделяли скоту особое внимание. Зверей вычесывали и мыли; стойла, хлевы и сараи очищали от грязи; старую солому заменяли свежей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Скотник — народный праздник 27 марта

Эта традиция, несколько видоизменившись, сохранилась и по сей день. Так что 27 марта 2024 года — подходящее время для того, чтобы хорошенько позаботиться о домашнем питомце. Можно вычесать его, освежить пеленки или наполнитель клетки, постирать чехол подстилки, купить ванночку для купания — зависит от того, какое именно животное обитает в вашем доме.

Если же говорить о запретах, то Венедиктов день — неподходящее время для работы с острыми предметами. По поверью, охота, заготовка дров и затачивание ножей «на Венедикта» притянут несчастья. А еще плохой приметой считается смотреться в зеркало — якобы можно лишиться жизненной энергии.

Приметы на 27 марта

27 марта — день наблюдения за природой. Ветер, солнце, поведение животных — все это подскажет, какую погоду ждать в дальнейшем. Вот самые распространенные «венедиктовы» приметы:

в Венедиктов день морозно — вся следующая неделя тоже будет холодной;

воробьи купаются в лужах — к приходу тепла;

раскаты грома пророчат богатый урожай;

корова плохо ест — к дождям;

плохой удой — к плохой погоде.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Приметы на 27 марта

Какие события произошли 27 марта

Теперь нам известно, какой праздник отмечают 27 марта. Пришла пора пойти дальше и выяснить, благодаря чему эта дата укрепилась в истории. На 27-й день весны пришлись следующие события:

1111 — войско Владимира Мономаха одолело половцев под рекой Сальница;

1513 — конкистадор Хуан Понсе де Леон открыл Флориду;

1854 — началась Крымская война;

1854 — в Соединенных Штатах запатентовали керосин;

1858 — в Петербурге начала работать первая российская женская гимназия;

1860 — в Соединенных Штатах запатентовали штопор;

1878 — механик-самоучка Федор Блинов подал патент на первый прототип гусеничного трактора;

2008 — запущена ракета «Космос-3М»;

2011 — Россия навсегда перешла на летнее время.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru События 27 марта

Кто из знаменитостей родился 27 марта

В числе праздников 27 марта 2024 года — годовщины, юбилеи и дни рождения. В этот день появились на свет:

Алексей Мусин-Пушкин (1744–1817) — историк, собиратель рукописей, обнаруживший «Слово о полку Игореве»;

Иоганн Гитторф (1824–1912) — химик, первооткрыватель ионов;

Карл Пирсон (1857–1936) — математик, основатель математической статистики, сооснователь биометрики;

Генри Ройс (1863–1933) — предприниматель, инженер, сооснователь Rolls-Royce;

Эдвард Стайхен (1887–1973) — один из самых влиятельных фотографов XX века, первопроходец в жанре модной фотографии;

Глория Свенсон (1899–1983) — актриса, икона стиля эпохи немого кино;

Ираклий Тоидзе (1902–1985) — художник, создавший плакат «Родина-мать зовет!»;

Мстислав Ростропович (1927–2007) — виолончелист, композитор, музыкальный педагог, обладатель множества государственных премий;

Квентин Тарантино (р.1963) — режиссер, сценарист;

Мэрайя Кэри (р.1970) — певица, продюсер, филантроп;

Василий Кошечкин (р.1983) — хоккеист, вратарь, чемпион ОИ и мира;

Полина Гагарина (р.1987) — певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Именины 27 марта

Еще несколько слов о том, какой праздник справляют 27 марта 2024 года. Нельзя забыть про День ангела. Именинниками этого дня стали:

Бенедикт (Венедикт);

Ростислав;

Михаил.

Итак, мы выяснили, какой праздник приходится на 27 марта 2024 года. Не забудьте поздравить театралов и всех причастных, а также позаботиться о домашних любимцах.

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