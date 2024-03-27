Это особенная дата для работников театра: от артистов и режиссеров до техперсонала. А еще подходящий день для того, чтобы уделить побольше внимания домашним любимцам. Все это — про 27 марта. Рассказываем, чем примечательна эта дата, какие события увековечили ее в истории и чем стоит заняться, согласно народным поверьям.
День театра — всемирный праздник 27 марта 2024 года
27 марта 2024 года — важная дата для артистов балета, актеров, режиссеров, художников костюмов и декораций, капельдинеров и представителей еще десятка профессий. Не меньшее значение она имеет и для миллионов ценителей искусства из разных уголков планеты. А все потому, что в этот день отмечается Всемирный день театра.
Театральный праздник 27 марта учрежден в 1961 году. Идея его создания принадлежит Международному институту театра — всемирной организации исполнительских искусств. По мнению МИТа, театр укрепляет «взаимопонимание и мир между народами». И профессиональный праздник театралов служит напоминанием о сакральном значении искусства.
В России праздник 27 марта не имеет государственного статуса. Однако, как и во многих других странах, он является настоящим торжеством. На этот день запланировано множество премьер, фестивалей и прочих культурных мероприятий. А заслуженные театральные деятели получают почетные награды.
День Росгвардии — праздник 27 марта в России
Еще один праздник 27 марта в России — День Росгвардии, он же — День войск национальной гвардии РФ. История Росгвардии берет истоки в начале XIX века: тогда в Российской империи были учреждены войска правопорядка. В их задачи входили поиск преступников, поимка дезертиров, спасение пострадавших, охрана мирного населения во время ярмарок и гуляний и многое другое.
С ходом времени название внутренних войск и их назначение претерпевали изменения. Привычная же нам Росгвардия была учреждена в 2016 году. Она сформирована на основе МВД и участвует в:
- охране общественного порядка;
- охране объектов особой важности;
- борьбе с терроризмом;
- обороне РФ;
- надзоре за оборотом оружия;
- обеспечении безопасности правительственных лиц и не только.
Профессиональный праздник 27 марта отмечается скромно, внутри стен подразделений МВД. В этот день отличившимся росгвардейцам вручают награды. Действующие сотрудники и ветераны национальной гвардии возлагают цветы у монументов, посвященных их погибшим товарищам. Например, в Москве таким монументом является «Свеча памяти» в Строгино.
Венедиктов день — народный праздник 27 марта
Продолжаем выяснять, какой праздник приходится на 27 марта, и на этот раз обратимся к народному календарю. На 27-й день весны приходится день памяти преподобного Бенедикта (Венедикта) Нурсийского. С 1964 года он считается небесным покровителем Европы. Святой Бенедикт удостоился этого звания за влияние, оказанное им на формирование западного монашества и христианства в целом. Именно Бенедикт основал старейший католический монашеский орден. Его сторонники именовались монахами-бенедиктинцами.
В России святого Бенедикта стали называть Венедиктом, а 27 марта сделалось Венедиктовым днем, или Скотником. Животные замешаны тут неспроста. Именно в конце марта у многих зверей начинается линька. И славяне уделяли скоту особое внимание. Зверей вычесывали и мыли; стойла, хлевы и сараи очищали от грязи; старую солому заменяли свежей.
Эта традиция, несколько видоизменившись, сохранилась и по сей день. Так что 27 марта 2024 года — подходящее время для того, чтобы хорошенько позаботиться о домашнем питомце. Можно вычесать его, освежить пеленки или наполнитель клетки, постирать чехол подстилки, купить ванночку для купания — зависит от того, какое именно животное обитает в вашем доме.
Если же говорить о запретах, то Венедиктов день — неподходящее время для работы с острыми предметами. По поверью, охота, заготовка дров и затачивание ножей «на Венедикта» притянут несчастья. А еще плохой приметой считается смотреться в зеркало — якобы можно лишиться жизненной энергии.
Приметы на 27 марта
27 марта — день наблюдения за природой. Ветер, солнце, поведение животных — все это подскажет, какую погоду ждать в дальнейшем. Вот самые распространенные «венедиктовы» приметы:
- в Венедиктов день морозно — вся следующая неделя тоже будет холодной;
- воробьи купаются в лужах — к приходу тепла;
- раскаты грома пророчат богатый урожай;
- корова плохо ест — к дождям;
- плохой удой — к плохой погоде.
Какие события произошли 27 марта
Теперь нам известно, какой праздник отмечают 27 марта. Пришла пора пойти дальше и выяснить, благодаря чему эта дата укрепилась в истории. На 27-й день весны пришлись следующие события:
- 1111 — войско Владимира Мономаха одолело половцев под рекой Сальница;
- 1513 — конкистадор Хуан Понсе де Леон открыл Флориду;
- 1854 — началась Крымская война;
- 1854 — в Соединенных Штатах запатентовали керосин;
- 1858 — в Петербурге начала работать первая российская женская гимназия;
- 1860 — в Соединенных Штатах запатентовали штопор;
- 1878 — механик-самоучка Федор Блинов подал патент на первый прототип гусеничного трактора;
- 2008 — запущена ракета «Космос-3М»;
- 2011 — Россия навсегда перешла на летнее время.
Кто из знаменитостей родился 27 марта
В числе праздников 27 марта 2024 года — годовщины, юбилеи и дни рождения. В этот день появились на свет:
- Алексей Мусин-Пушкин (1744–1817) — историк, собиратель рукописей, обнаруживший «Слово о полку Игореве»;
- Иоганн Гитторф (1824–1912) — химик, первооткрыватель ионов;
- Карл Пирсон (1857–1936) — математик, основатель математической статистики, сооснователь биометрики;
- Генри Ройс (1863–1933) — предприниматель, инженер, сооснователь Rolls-Royce;
- Эдвард Стайхен (1887–1973) — один из самых влиятельных фотографов XX века, первопроходец в жанре модной фотографии;
- Глория Свенсон (1899–1983) — актриса, икона стиля эпохи немого кино;
- Ираклий Тоидзе (1902–1985) — художник, создавший плакат «Родина-мать зовет!»;
- Мстислав Ростропович (1927–2007) — виолончелист, композитор, музыкальный педагог, обладатель множества государственных премий;
- Квентин Тарантино (р.1963) — режиссер, сценарист;
- Мэрайя Кэри (р.1970) — певица, продюсер, филантроп;
- Василий Кошечкин (р.1983) — хоккеист, вратарь, чемпион ОИ и мира;
- Полина Гагарина (р.1987) — певица.
Именины 27 марта
Еще несколько слов о том, какой праздник справляют 27 марта 2024 года. Нельзя забыть про День ангела. Именинниками этого дня стали:
- Бенедикт (Венедикт);
- Ростислав;
- Михаил.
Итак, мы выяснили, какой праздник приходится на 27 марта 2024 года. Не забудьте поздравить театралов и всех причастных, а также позаботиться о домашних любимцах.
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