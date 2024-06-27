27 июня: Елисей Гречкосей, день рыболовства и малого бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

27 июня — 179-й день високосного 2024 года — ООН предлагает обратить внимание на создателей небольших бизнесов. Еще организация установила на эту дату День рыболовства. В Канаде стартует популярный джазовый фестиваль, а приметы советуют сеять гречиху. Рассказываем, чем еще может быть интересна дата 27 июня 2024 года: какой праздник народного календаря выпадает на этот день, кого поздравить с днем ангела.

День рыболовства и малых предприятий — праздники 27 июня 2024 года

С 1985 года еще одно любопытное торжество отмечают 27 июня — это Всемирный день рыболовства. В наших законах фигурируют сразу несколько видов этой активности. Рыболовство бывает спортивным, любительским, промышленным, традиционным. Еще им занимаются ученые, изучающие и разводящие разные виды рыб.

Организаторы убеждены: хоть рыболовство и играет огромную роль в экономике и культуре многих народов, его необходимо контролировать. 27 июня 2024 года можно послушать лекции о том, как правильно заниматься рыбалкой — так, чтобы не повредить окружающей среде.

Еще один праздник 27 июня установила ООН: это День микро-, малых и средних предприятий. Торжество довольно молодое: оно справляется только с 2017 года. Ивент посвящен поддержке небольшого бизнеса — часто именно представители таких компаний предлагают интересные идеи.

День молодежи ранее отмечали в России 27 июня. Праздник официально перенесли на последнюю июньскую субботу в 2023 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это еще не все праздники 27 июня. В канадском Монреале стартует популярный фестиваль джаза. Он пройдет уже в 44-й раз. В этом году в программу мероприятий вошли около 350 выступлений. Изучим, что еще происходит у иностранцев:

День национального единства в Таджикистане — установлен в конце 1990-х, после окончания гражданской войны;

День мультикультурализма в Канаде;

День смешанных рас в Бразилии;

День семи отроков в Германии — народный праздник, который связан с христианской легендой о замурованных святых;

Хелен Хелен Келлер в США — в честь активистки, которая еще в детстве потеряла слух и зрение, но боролась против войн, расизма и дискриминации женщин;

День работников культуры и искусства в Туркмении;

День работников печати в Узбекистане.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 27 июня: что можно и нельзя делать в народный праздник Елисей Гречкосей

27 июня 2024 года верующие чтят пророка Елисея, который жил еще в IX веке до нашей эры. Сначала он был помощником другого прославленного пророка — Ильи. Затем и самого Елисея начали почитать как умного и чуткого человека. Еще святой помогал малоимущим, исцелял больных.

Праздник 27 июня в России прозвали Елисеем Гречкосеем. Как и в предыдущую дату, сегодня было принято сеять гречиху. Крестьяне верили, что в эту дату следует усердно работать и в поле, и дома — пророк Елисей наградит трудолюбивых.

Есть еще один интересный ритуал, что связан с этим торжеством. Наши предки полагали, что в праздник 27 июня следует отнести в ближайшую церковь обновки и освятить их. К тому же, гласят предания, приобретенные сегодня предметы гардероба будут хорошо носиться и долго прослужат.

Теперь расскажем, что приметы запрещали делать в день Елисея Гречкосея:

готовить яйца с несколькими желтками — якобы это привлечет невзгоды;

обрывать лютики — к спорам и ссорам с близкими;

слишком много есть — к проблемам со здоровьем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без примет о природе не обойдется праздник 27 июня 2024 года. Какой будет погода в этот день? Вот что говорят преданья:

утки в водоемах затихли — жди грозу;

пошел дождь сегодня — вся следующая неделя будет засушливой;

если звенит в ушах, лучше отложить путешествие — оно пройдет неудачно;

лягушки много прыгают в пруду — жди непогоду.

Интересные факты про 27 июня

Осталась рассказать еще немного о праздниках 27 июня 2024 года. Откроем исторические работы. Вот какие события произошли в эту дату в разные столетия:

1754 — Елизавета Петровна подписала проект Зимнего дворца;

1865 — в Российской империи появилось Министерство путей сообщения;

1905 — на броненосце «Потемкин» во время Первой русской революции начался мятеж;

1910 — в Госдуме принята реформа Петра Столыпина;

1941 — собрана первая «Катюша»;

1968 — состоялось первое торжество выпускников «Алые паруса»;

1995 — в Москве установили памятник Петру I Зураба Церетели к 300-летию флота в нашей стране.

27 июня на свет появились артисты Тоби Магуайр и Борис Хмельницкий, композитор Виктор Дробыш, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян, певица Алсу, теннисистка Светлана Кузнецова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Именины 27 июня

Осталось перечислить совсем немного праздников 27 июня 2024 года. По церковному календарю поздравляем с днем ангела:

Георгия;

Павла;

Владимира;

Мстислава;

Иосифа;

Александра,

Николая.

В нашей статье мы рассказали, какой праздник выпал на 27 июня. Христиане в России чтят Дивеевских святых — праведников, чья жизнь была связана с одноименной обителью под Нижним Новгородом. ООН советует задуматься, как рыболовство влияет на экологию. А еще эта дата стала особой для владельцев небольших бизнесов.

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