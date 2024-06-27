27 июня — 179-й день високосного 2024 года — ООН предлагает обратить внимание на создателей небольших бизнесов. Еще организация установила на эту дату День рыболовства. В Канаде стартует популярный джазовый фестиваль, а приметы советуют сеять гречиху. Рассказываем, чем еще может быть интересна дата 27 июня 2024 года: какой праздник народного календаря выпадает на этот день, кого поздравить с днем ангела.
День рыболовства и малых предприятий — праздники 27 июня 2024 года
С 1985 года еще одно любопытное торжество отмечают 27 июня — это Всемирный день рыболовства. В наших законах фигурируют сразу несколько видов этой активности. Рыболовство бывает спортивным, любительским, промышленным, традиционным. Еще им занимаются ученые, изучающие и разводящие разные виды рыб.
Организаторы убеждены: хоть рыболовство и играет огромную роль в экономике и культуре многих народов, его необходимо контролировать. 27 июня 2024 года можно послушать лекции о том, как правильно заниматься рыбалкой — так, чтобы не повредить окружающей среде.
Еще один праздник 27 июня установила ООН: это День микро-, малых и средних предприятий. Торжество довольно молодое: оно справляется только с 2017 года. Ивент посвящен поддержке небольшого бизнеса — часто именно представители таких компаний предлагают интересные идеи.
День молодежи ранее отмечали в России 27 июня. Праздник официально перенесли на последнюю июньскую субботу в 2023 году.
Это еще не все праздники 27 июня. В канадском Монреале стартует популярный фестиваль джаза. Он пройдет уже в 44-й раз. В этом году в программу мероприятий вошли около 350 выступлений. Изучим, что еще происходит у иностранцев:
- День национального единства в Таджикистане — установлен в конце 1990-х, после окончания гражданской войны;
- День мультикультурализма в Канаде;
- День смешанных рас в Бразилии;
- День семи отроков в Германии — народный праздник, который связан с христианской легендой о замурованных святых;
- Хелен Хелен Келлер в США — в честь активистки, которая еще в детстве потеряла слух и зрение, но боролась против войн, расизма и дискриминации женщин;
- День работников культуры и искусства в Туркмении;
- День работников печати в Узбекистане.
Приметы на 27 июня: что можно и нельзя делать в народный праздник Елисей Гречкосей
27 июня 2024 года верующие чтят пророка Елисея, который жил еще в IX веке до нашей эры. Сначала он был помощником другого прославленного пророка — Ильи. Затем и самого Елисея начали почитать как умного и чуткого человека. Еще святой помогал малоимущим, исцелял больных.
Праздник 27 июня в России прозвали Елисеем Гречкосеем. Как и в предыдущую дату, сегодня было принято сеять гречиху. Крестьяне верили, что в эту дату следует усердно работать и в поле, и дома — пророк Елисей наградит трудолюбивых.
Есть еще один интересный ритуал, что связан с этим торжеством. Наши предки полагали, что в праздник 27 июня следует отнести в ближайшую церковь обновки и освятить их. К тому же, гласят предания, приобретенные сегодня предметы гардероба будут хорошо носиться и долго прослужат.
Теперь расскажем, что приметы запрещали делать в день Елисея Гречкосея:
- готовить яйца с несколькими желтками — якобы это привлечет невзгоды;
- обрывать лютики — к спорам и ссорам с близкими;
- слишком много есть — к проблемам со здоровьем.
Без примет о природе не обойдется праздник 27 июня 2024 года. Какой будет погода в этот день? Вот что говорят преданья:
- утки в водоемах затихли — жди грозу;
- пошел дождь сегодня — вся следующая неделя будет засушливой;
- если звенит в ушах, лучше отложить путешествие — оно пройдет неудачно;
- лягушки много прыгают в пруду — жди непогоду.
Интересные факты про 27 июня
Осталась рассказать еще немного о праздниках 27 июня 2024 года. Откроем исторические работы. Вот какие события произошли в эту дату в разные столетия:
- 1754 — Елизавета Петровна подписала проект Зимнего дворца;
- 1865 — в Российской империи появилось Министерство путей сообщения;
- 1905 — на броненосце «Потемкин» во время Первой русской революции начался мятеж;
- 1910 — в Госдуме принята реформа Петра Столыпина;
- 1941 — собрана первая «Катюша»;
- 1968 — состоялось первое торжество выпускников «Алые паруса»;
- 1995 — в Москве установили памятник Петру I Зураба Церетели к 300-летию флота в нашей стране.
27 июня на свет появились артисты Тоби Магуайр и Борис Хмельницкий, композитор Виктор Дробыш, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян, певица Алсу, теннисистка Светлана Кузнецова.
Именины 27 июня
Осталось перечислить совсем немного праздников 27 июня 2024 года. По церковному календарю поздравляем с днем ангела:
- Георгия;
- Павла;
- Владимира;
- Мстислава;
- Иосифа;
- Александра,
- Николая.
В нашей статье мы рассказали, какой праздник выпал на 27 июня. Христиане в России чтят Дивеевских святых — праведников, чья жизнь была связана с одноименной обителью под Нижним Новгородом. ООН советует задуматься, как рыболовство влияет на экологию. А еще эта дата стала особой для владельцев небольших бизнесов.
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