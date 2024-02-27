27 февраля — День Сил специальных операций, белых медведей и сбитня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

27 февраля

27 февраля — 58-й день в григорианском календаре. Весна уже витает в воздухе. Между тем в России отмечают один из профессиональных праздников ВС. Рассказываем, чем примечательна эта дата, какие праздники выпадают на 27 февраля 2024 года, зачем в полях приминают снег и при чем тут популяция полярных медведей.

27 февраля — День Сил специальных операций РФ

В России на 27 февраля приходится День Сил специальных операций. Профессиональный праздник ССО ВС учрежден в 2015 году. А сама история войск специальных операций берет исток в 2009 году. Подразделение было выделено в ходе глобальной реформы ВС РФ, начавшейся в 2008 году и продолжавшейся до 2020-го.

Силы специальных операций — это элитная группировка войск Министерства обороны России, сформированная для выполнения задач особой важности. Перефразируя слова Минобороны, ССО применяют «не свойственные обычным войскам методы», в том числе в порядке проведения боевых действий. ССО существенно отличаются от других спецподразделений. Они представляют из себя не малочисленные группировки военных, а полноценные войска, постоянно находящиеся в состоянии боевой готовности. Они действуют как на территории РФ, так и за рубежом.

Основное назначение ССО — «защита интересов России». Если же приводить конкретные примеры, то в число задач Сил входят:

ликвидация террористов, диверсантов, бандгрупп;

защита и эвакуация чиновников, послов;

разведка, захват и уничтожение вражеских объектов;

контроль партизанского и повстанческого движений;

подрывные операции и не только.

Войска специальных операций состоят из профессионалов. Они оснащены техникой последнего поколения и хорошо экипированы.

27 февраля, День Сил специальных операций, — сравнительно молодой праздник, пока не обросший традициями. Стоит также учесть, что деятельность ССО практически полностью засекречена. Все это привело к тому, что праздник 27 февраля проходит в России тихо: его отмечают в узких кругах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздник 27 февраля

27 февраля — День полярного медведя

Под занавес зимы, 27 февраля, отмечают День полярного медведя. Праздник учрежден по инициативе некоммерческой организации Polar Bear International, занимающейся защитой популяции белых медведей. Браконьерство, глобальное потепление, аварии на нефтяных платформах, гибель приплода — все это причины, из-за которых белый медведь внесен в Международную Красную книгу.

27 февраля — день информирования населения и привлечения внимания к проблемам полярных медведей. Он отмечается в странах обитания хищника: России, США (Аляска), Канаде, Гренландии, Норвегии. 27 февраля экологические организации проводят конференции, посвященные вопросам изменения климата. А среди населения, например в школах и детских садах, устраиваются тематические классные часы, конкурсы.

Полярный, или белый, медведь обитает на Северном полюсе. Продолжительность его жизни составляет от 25 до 30 лет. Вес взрослых особей варьируется от 250 до 500 килограмм в зависимости от пола (самцы тяжелее самок). Белый медведь является самым крупным хищником на планете. Основу его рациона составляют тюлени и моржи. Будучи прирожденным охотником, медведь способен плавать на скорости до 10 километров в час. А для сцепки со льдом на подошвах его лап имеется шерсть.

27 февраля — праздник Кирилла Весноуказчика

В народе 27 февраля — праздник Кирилла Весноуказчика. Православные христиане почитают память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Вместе с братом Мефодием он вошел в историю как составитель славянской азбуки. Братьям принадлежат переводы многочисленных богослужебных книг, главная из которых — Евангелие.

Святой Кирилл получил прозвище Весноуказчик. Согласно поверью, 27 февраля можно узнать, чего ждать от грядущих весны и лета. Так, если день выдался солнечным, морозы отступят не скоро, зато лето будет теплым. А вот громкое щебетание синиц пророчит близящееся потепление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День 27 февраля

Главным обрядом Дня Кирилла Весноуказчика считается утаптывание снега в полях. Оно необходимо, чтобы почва напиталась влагой. А по окончании полевых работ принято пить сбитень. Существует немало рецептов согревающего пряного напитка. «Классический» сбитень приготовить совсем несложно. Достаточно растворить мед в кипящей воде, добавить имбирь, перец, мяту, корицу или другие пряности, а затем варить в течение получаса. Сбитень необходимо подавать горячим.

А еще День Кирилла Весноуказчика можно назвать «профессиональным праздником» повитух. В деревнях и селах женщин, принимающих роды, привечали как почетных гостей. Их угощали вином или сбитнем, пряниками и другими сладостями.

Приметы на 27 февраля: что можно и нельзя делать

На Кирилла Весноуказчика ходят в баню, сауну или принимают горячую ванну — чтобы «смыть масленичные грехи». В доме проводят генеральную уборку. Это подходящий день для покупки мебели, новой техники. Считается, что покупки будут радовать владельца и прослужат долго.

Праздник сопровождается многочисленными ограничениями. 27 февраля запрещается:

стричь ногти и волосы, посещать косметолога и стоматолога — все это чревато проблемами со здоровьем;

угощать птиц хлебом, оставшимся после семейного застолья, — кто-то из родственников заболеет;

утаптывать снег на крыльце — можно не вернуться;

злорадствовать или унывать — весь год пройдет в несчастьях;

пить алкоголь — можно привлечь болезнь.

Другие праздники 27 февраля 2024 года

В России 27 февраля — День Сил специальных операций. А вот в Доминикане это памятная дата — День независимости. Жители Ирана проводят День исламского воспитания. Праздник был учрежден как напоминание о важности развития и углубления ценностей ислама.

Наконец, 27 февраля — День неправительственных организаций. Праздник отмечается во всем мире. Он посвящен коммерческим организациям, принимающим непосредственное участие в построении гражданского общества, защите и поддержке граждан, решении экологических проблем и не только.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздники 27 февраля 2024 года

Кто из знаменитостей родился 27 февраля

27 февраля — день рождения нобелевских лауреатов, живописцев, летчиков, государственных деятелей и других выдающихся личностей. Вот некоторые из них:

Константин Великий (272–337) — римский император;

Генри Уодсуорт Лонгфелло (1807–1882) — поэт;

Жозеф Эрнест Ренан (1823–1892) — философ, историк религии;

Николай Ге (1831–1894) — художник;

Адриан Карлович Сильверсван (1858–1933) — художник-пейзажист;

Владимир Филатов (1875–1956) — хирург-офтальмолог;

Джон Стейнбек (1902–1968) — писатель;

Юлий Харитон (1904–1996) — физик-ядерщик;

Ирвин Шоу (1913–1972) — писатель;

Алексей Рязанов (1902–1992) — летчик-истребитель, участник ВОВ;

Элизабет Тейлор (1932–2011) — актриса;

Кендзо Такада (1939–2020) — модельер, основатель бренда Kenzo;

Питер Ревсон (1939–1974) — пилот «Формулы-1»;

Франко Москино (1950–1994) — модельер, основатель бренда Moschino;

Олег Антонов (р. 1970) — волейболист.

Именины 27 февраля

27 февраля отмечают день ангела:

Кирилл;

Константин;

Михаил;

Федор (Теодор);

Трифон;

Исаак;

Ибрагим;

Егор.

Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 27 февраля. Это день полевых работ и согревающих напитков. А еще подходящее время для того, чтобы рассказать детям о жителях Северного полюса — полярных медведях.

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