26 жителей разных регионов РФ обвиняются в незаконном обороте наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 26 жителей разных регионов страны обвиняются в незаконном обороте наркотиков. В своем Telegram-канале она написала, что следственный департамент ведомства завершил предварительное расследование уголовного дела о деятельности преступного сообщества.

Криминальная организация состояла из ряда подразделений. Одним из них в Ивановской области была организована работа нелегальной нарколаборатории. Изготовленный наркотик с помощью тайников-закладок передавался соучастникам, которые выполняли роли курьеров. Они доставляли криминальный товар в Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Брянскую, Липецкую, Тверскую, Ивановскую и Костромскую области, — отметила Волк.

Она добавила, что запрещенные вещества в дальнейшем распространялись местными дилерами в розницу по заказам через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. Сообщается, что подозреваемых задержали, из незаконного оборота было изъято более 240 килограммов наркотических средств, а также большое количество лабораторного оборудования.

Фигурантам были предъявлены обвинения в 72 эпизодах преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Материалы уголовного дела переданы в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу, — заявила Волк.

Ранее на юго-западе Москвы правоохранители нашли у пассажира такси более двух килограммов мефедрона. По предварительным данным, 27-летний мужчина получил от сообщника данные о месте, где находится крупная партия наркотика весом 998 граммов. В квартире обвиняемого было обнаружено еще более 1,3 килограмма запрещенного вещества и 57 свертков уже разделенного наркотика весом менее одного грамма каждый.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.