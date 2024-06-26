26 июня: Акулина Гречишница, День борьбы с наркотиками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Св. Акулина в представлении ИИ

Наши предки верили, что 26 июня обязательно стоит приготовить гречку. Православные сегодня вспоминают Акилину (Акулину) — святую казнили за приверженность христианству, когда ей было всего 12 лет. Чиновники из ООН выбрали эту дату для важных, но печальных праздников, которые посвящены борьбе с наркотиками и пытками. Рассказываем об этих и других событиях 26 июня 2024 года: какой праздник справляют иностранцы, кого поздравить с днем ангела, что советуют приметы.

День в поддержку жертв пыток и другие праздники 26 июня 2024 года по версии ООН

ООН установила сразу несколько важных мероприятий на 26 июня 2024 года. Сама организация в эту дату отмечает важный юбилей: в 1945 году ее устав подписали первые 50 членов.

Другой праздник 26 июня по версии ООН — это День борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Он справляется с 1987 года. Это праздник очень важен: в мире сегодня проживает почти 300 миллионов наркозависимых человек. 26 июня 2024 года ООН призывает активистов по всему свету читать лекции о вреде подобных веществ, помогать сражающимся с пагубными привычками.

Еще один праздник 26 июня, установленный ООН, — День в поддержку жертв пыток. Мировое сообщество осуждает пытки уже много лет, со времен Второй мировой войны приняты декларации, которые запрещают жестокое обращение с пленными во время конфликтов, издевательство над личностью в мирное время. Однако при этом пытки остаются распространенной практикой. Вот для чего 26 июня ООН призывает читать лекции о вреде таких действий и наказании за них.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные праздники 26 июня 2024 года

Какой праздник выпадает на 26 июня? В 2024 году в Барселоне в эту дату стартует крупный музыкальный фестиваль Grec de Barcelona. Он зародился еще в 1970-х и с тех пор стал одним из важнейших во всей Испании. Ивент продлится больше месяца, зрители увидят 81 шоу от артистов со всего мира.

Вот какие интересные торжества справляют жители других стран:

День независимости на Мадагаскаре — страна отделилась от Франции;

День независимости в Сомалиленде — от соседней Сомали и Британской империи, независимость провозглашена еще в 1960-е, но до сих пор не признана многими странами;

День сотрудников прокуратуры в Белоруссии и Туркмении;

День флага в Румынии;

День Сунтона Пу в Таиланде — самого известного тайского поэта;

День вооруженных сил в Азербайджане.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акулина Гречишница — народный праздник 26 июня

26 июня 2024 года верующие вспоминают святую Акилину (еще известна как Аквилина). Она родилась в 281 году в Финикии (историческая область Палестина) и прожила всего 12 лет, но успела прославиться как ревностная христианка. Родители девочки тоже были верующими. Акилина рано осталась без отца, воспитывала ее мать.

Девочка убедила своего друга-язычника обратиться ко Христу. О религии Акилина рассказывала и другим людям — своим сверстникам и взрослым. Об этом узнал один из приспешников тогдашнего правителя Финикии. Девочку схватили и казнили.

В России праздник 26 июня прозвали Акулиной Гречишницей. Имя Акилина в нашем языке превратилось в более привычное Акулина. Славяне почитали святую как покровительницу гречки. Крестьяне верили, что в этот день обязательно стоит приготовить кашу и угостить ей малоимущих и нищих.

Легенды гласят, что с этого дня на улице становилось особенно много комаров, мух, оводов. Поэтому следовало лучше следить за домашним скотом.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приметы на 26 июня: что делать и от чего воздержаться

В России праздник 26 июня считался подходящим днем и для того, чтобы посеять гречиху. Наши предки считали, что святая Акилина пошлет верующим отличный урожай. Зато есть кашу и запивать ее молоком, как это часто было принято, поверья запрещали. Якобы молочные продукты 26 июня становятся «акульими», то есть вредными. Еще в этот день нельзя хвалиться своими успехами, а то все достижения пропадут.

А теперь расскажем, что можно делать 26 июня 2024 года:

есть гречку — якобы поедание каши сегодня привлечет деньги и удачу в дом;

давать милостыню — к хорошему урожаю;

провести вечер с близкими — к укреплению отношений.

Как и с любым другим событием народного календаря, с днем 26 июня связаны любопытные погодные приметы. Вот некоторые из них:

много мух летает — погода будет хорошей;

собака катается по земле — к дождю;

показалось много пауков, они сидят в центре паутины — к засушливой погоде;

цыплята не хотят выходить из курятника, прячутся — к неудачам и несчастьям;

ночью небо звездное — жди много ягод и грибов осенью и в конце лета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

26 июня в истории: интересные факты

Это еще не все интересные ивенты 26 июня 2024 года. Рассказываем об исторических событиях, случившихся в эту дату в разные эпохи:

1831 — вспышка холеры в Петербурге;

1896 — в Америке открылся первый в мире постоянный кинотеатр;

1907 — Владимир Арсеньев отправился в свою вторую экспедицию по Дальнему Востоку;

1945 — Иосиф Сталин учредил для себя звание генералиссимуса, а в США был подписан устав ООН;

1954 — в СССР запустили первую на свете АЭС;

1974 — Минск удостоился звания «Город-герой»;

1977 — певец Элвис Пресли дал свой последний концерт;

1997 — Джоан Роулинг выпустила первую часть истории о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень»;

2002 — в России впервые вручена кинонаграда «Золотой орел».

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Джоан Роулинг

26 июня на свет появились физик Уильям Кельвин, балерина Агриппина Ваганова, дочь Николая II княжна Мария Николаевна, писатель Юрий Яковлев, космонавт Павел Беляев, режиссер Владимир Мотыль, политик Геннадий Зюганов, экс-олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), музыканты Гару, Вячеслав Петкун, Индила, Райан Теддер и Ариана Гранде.

Именины 26 июня

Это еще не все праздники 26 июня 2024 года. Не забудьте поздравить с именинами:

Анну;

Пелагею;

Даниила;

Акулину;

Антонину;

Якова;

Дмитрия;

Андрея;

Ивана;

Александра (и Александру);

Алексея;

Савву;

Андроника.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press

Из нашего текста вы узнали, какой праздник выпал на 26 июня. По народным поверьям в эту дату следует приготовить гречку — якобы каша привлечет в дом успех и деньги. ООН обращает внимание на проблему распространения в мире наркотических веществ и пыток. А в Барселоне стартует популярный музыкальный ивент.

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