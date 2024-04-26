26 апреля: 38 лет аварии на ЧАЭС, день шкалы Рихтера и Фомаиды Медуницы

Фото: Игорь Костин/РИА Новости

26 апреля 2024 года

26 апреля — 117-й день 2024 года. До 1 января остается 249 дней. В этот день во всем мире чтят память жертв радиационных аварий и катастроф, а также сотрудников МЧС, погибших при исполнении: 38 лет назад произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. У православных идет 40-й день Великого поста, кроме этого, на 26 апреля приходится еще целый ряд памятных дат и исторических праздников.

Годовщина аварии на ЧАЭС

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел в 01:23 мск 26 апреля 1986 года. В результате неудачного стечения нескольких маловероятных факторов 4-й энергоблок станции оказался почти полностью разрушен, загоревшаяся крыша машинного зала могла привести к пожару в здании 3-го энергоблока. Из-за недостоверных данных на место аварии пожарные выехали без специальных средств в защиты — в обычных боевках, рукавицах и касках. Почти все участники тушения пожара на месте аварии через две недели скончались от полученных доз радиации.

О том, что действительно произошло, стало известно только в 03:30 26 апреля, когда удалось измерить радиационный фон, однако власти двое суток скрывали от всего мира истинный масштаб аварии. Сообщение об эвакуации Припяти выдали в радиоэфир лишь спустя 36 часов после катастрофы. Жителям города не сообщили о том, что они покидают свои дома навсегда. Было запрещено брать с собой вещи и домашних животных. Сначала эвакуировали 10-километровую зону вокруг эпицентра аварии, позже — 30-ти километровую. Сообщение об аварии во всесоюзный эфир было передано лишь 28 апреля в 21:00.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Памятные даты 26 апреля

На ликвидацию последствий аварии и для предотвращения самых тяжелых событий, которые могли последовать за взрывом реактора, отправлялись добровольцы со всего СССР. Также туда в приказном порядке направляли войска. Общее количество участников этих мероприятий составило порядка 600 тыс. человек. От острой лучевой болезни в течении 1986 года скончался 31 человек, еще 134 человека смогли после нее оправиться. Около 4 тыс. ликвидаторов, получив дозу радиации, потеряли здоровье. Однако официально связь между участием в ликвидации и различными заболеваниями у этих людей не признается.

Спустя 38 лет жить в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС по-прежнему опасно. Эти территории, по самым оптимистичным прогнозам ученых, останутся непригодными для жизни и ведения сельского хозяйства в ближайшие 3 тысячелетия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Годовщина Чернобыля 26 апреля

Православные праздники 26 апреля

26 апреля христиане в России продолжают готовиться к празднику Светлой Пасхи, которая отмечается 5 мая. Идет 40-й день Великого поста. На стол разрешено ставить только свежие овощи, сухофрукты, мед и орехи.

В этот день поминают священномученика Артемона, пресвитера из Лаодикии. В 303 году он погиб во время языческих гонений на христиан.

Еще восточные христиане 26 апреля 2024 года будут отмечать праздник Фомаиды Медуницы. Святой из Александрии молятся об избавлении от неверности в браке. Славяне же в этот день начинали сбор медуницы. По традиции за травой в определенное время суток отправлялась "большуха" — старшая женщина в роду. Траву применяли для излечения от кашля, простуд, при боли в горле, анемии и онкологии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Праздники 26 апреля

Какие памятные даты и праздники отмечают 26 апреля в мире

26 апреля в России и мире будут отмечать следующие важные даты и праздники:

День интеллектуальной собственности. Все, что вы придумали, принадлежит вам, если только вы не решите добровольно поделиться этим со всеми желающими. К сожалению, авторские права до сих пор нарушаются, поэтому свои изобретения следует защищать.

День нотариата, а значит, 26 апреля 2024 года свой профессиональный праздник будут отмечать нотариусы, те самые люди, которые заверяют наши сделки, составляют завещания и оформляют вступление в наследство. Большинство обывателей обращается к ним довольно редко, тем не менее обойтись без работы этих специалистов в современном обществе невозможно.

А еще 26 апреля отмечают День сметчика. От этих людей тоже зависит многое в нашей жизни, однако работа их чаще всего скрыта от граждан. Без составления смет нельзя отремонтировать дорогу, построить дом, сделать ремонт и даже благоустроить территорию около многоквартирного дома. Остается пожелать сметчикам считать всегда точно и ничего не упускать.

Любители домашней еды будут отмечать 26 апреля 2024 года день вареного картофеля. Как бы мы не любили еду из ресторанов и от сервисов доставок, вареной домашней картошки с селедкой под луком там не попробуешь.

Отмечают в эту дату и такой праздник, как «Дети и животные». Именно дети чаще всего становятся инициаторами появления в семье домашних питомцев. Но иногда из-за того что дети наигрались с живой игрушкой, на улицах появляются бездомные коты и собаки. Хочется, чтобы в этот день родители объяснили малышам, что домашний питомец — это живое существо, которое умеет любить, дружить и хочет всегда оставаться рядом с любимыми хозяевами. А еще это большая ответственность и серьезный труд — сделать жизнь маленького беззащитного существа здоровой и счастливой.

А в Баварии бюргеры отмечают день брецель-кренделя — особого вида выпечки, которую подают к пиву. Кстати, истинные баварцы умудряются разрезать тонкий вычурный крендель так, чтобы промазать его внутри маслом и сделать из него бутерброд. Такое лакомство немцы могут запивать уже не только пивом, но и кофе.

Фото: Reinhold Tscherwitschke/CHROMO/Global Look Press Исторические даты 26 апреля

Какие исторические праздники и важные даты будем вспоминать 26 апреля 2024 года

В этот день в разные годы в мире произошло множество памятных событий, вот лишь некоторые из них:

1607 год — 104 англичанина высадились на берега Северной Америки. Первые колонисты основали на мысе Генри поселение Джеймс-Таун.

1921 год — в Лондоне полицейские впервые в мире начали патрулировать улицы на мотоциклах.

1942 год — в Китае на шахте Бэньси в результате взрыва угольной пыли погибли 1547 шахтеров. Это крупнейшая в мире по количеству жертв в авария в горнодобывающей сфере.

1964 год — на прилавках музыкальных магазинов появился дебютный диск Rolling Stones.

1965 год — в 20-ю годовщину День Победы стал нерабочим для всех трудящихся СССР. До этого в течение 16 лет 9 мая был обычным рабочим днем.

1983 год — Генсек ЦК КПСС Юрий Андропов в ответ на письмо американской школьницы Саманты Смит пригласил ее посетить Советский Союз.

Фото: Игорь Костин/РИА Новости 38 лет аварии на ЧАЭС 26 апреля

1986 год — взрыв 4-го энергоблока на Чернобыльской АЭС.

В этот день родились:

1812 год — немецкий изобретатель, промышленник, один из известнейших поставщиков оружия в Европе для своего времени, изобретатель бесшовного колеса для железнодорожных составов, основатель машиностроительного концерна «Крупп» Альфред Крупп.

1874 год — революционерка, сподвижница и подруга Владимира Ленина Элизабет Пеше д`Эрбанвилль, более известная под псевдонимом Инесса Арманд.

1900 год — американский сейсмолог, придумавший шкалу для оценки силы землетрясений, названную в его честь, Чарльз Фрэнсис Рихтер.

1932 год — французский композитор, написавший саундтреки к таким лентам, как «Мужчина и женщина», «Баловень судьбы», «История любви», «Труп моего врага», «Мужчина, который мне нравится», «Неизвестный в доме», Франсис Ле.

1980 год — американский танцор, актер, модель, известный по фильмам «Шаг вперед», «Клятва», «Лулу и Бриггс», «Супер Майк», «Боевой пес: лучший друг солдата», «Восхождение Юпитер», Ченнинг Татум.

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press Дни рождения 26 апреля

Также в этот день мир покинули:

1940 год — немецкий химик, заложивший основы дешевого производства аммиака в промышленных объемах, Карл Бош.

1969 год — японский мастер боевых искусства, создатель философии и основатель школы Айкидо Морихэй Уэсиба.

1989 год — американская актриса, звезда фильма и одноименного сериала «Я люблю Люси» Люсиль Болл.

1997 год — советский певец, известный по шлягерам «Неотправленное письмо», «Олеандр», «Только да», «Вечная весна», «Белые крылья», «Эти глаза напротив», «Льет ли теплый дождь…» Валерий Ободзинский.

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