25 июня: Петр Солнцеворот, День славян, моряков и работников Росстата

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press

Кадр из фильма «Служебный роман»

На 25 июня — 177-й день високосного 2024 года — выпало сразу несколько интересных торжеств. Как связаны между собой сотрудники Росстата и моряки торгового флота? Кто придумал Всемирный день витилиго? В нашем материале рассказываем, что любопытного случилось 25 июня 2024 года: какой праздник справляют в народе, что за событие установила ООН на эту дату, кого поздравить с днем ангела.

День работника статистики — праздник 25 июня в России

В России 25 июня свой праздник справляют работники Росстата. Подобное учреждение появились в нашей стране еще при императоре Александре I. Именно 25 июня 1811 года он создал Министерство полиции со статистическим отделом при нем.

Работники службы статистики занимаются важными для государства делами: например, участвуют в переписи населения, собирают демографические данные, наблюдают за работой фабрик и заводов, сельского хозяйства, транспорта, строительства, иных областей. Представители Росстата сегодня есть почти в каждом субъекте Российской Федерации.

25 июня 2024 года эти важные специалисты принимают поздравления, получают награды от чиновников. В честь работников статистики проходят концерты, иные торжественные мероприятия.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День моряков и День дружбы и единения славян — праздники 25 июня 2024 года

Международная морская организация (сокращенно — ИМО) — одно из подразделений ООН — призывает с 2010 года справлять день моряков 25 июня. Праздник посвящен только тем специалистам, которые заняты в гражданском судоходстве, торговом флоте. Цель ивента — показать, какую роль играют эти люди в жизни общества, как много товаров они перевозят каждый день. Создатели праздника подчеркивают: широкая общественность часто недооценивает роль моряков, и с этим необходимо бороться.

Еще один интересный праздник 25 июня — День дружбы и единения славян. Его придумали в 1990-е годы. Событие призвано объединить представителей разных славянских народов — русских, белорусов и украинцев на востоке, болгар и сербов на юге, поляков и чехов на западе, показать, как много у них общего. Сегодня представители этих и других национальностей живут по всему свету. Но культура и языки славянских народов похожи.

Еще одно торжество 25 июня 2024 года — Всемирный день витилиго. Ивент впервые отпраздновали в 2011 году по инициативе активистов Стива Харагадона и Ого Мадуэвеси. Организаторы призывают не забывать, как люди страдают из-за пигментации кожи, как часто они сталкиваются с негативной реакцией окружающих.

Мы рассказали еще не о всех праздниках 25 июня 2024 года. Вот какие интересные ивенты отмечают жители других стран:

День государственности в Словении и День независимости в Хорватии — эти страны вышли из Югославии;

Национальный день сома — в США;

День независимости в Мозамбике — государство отделилось от Португалии в 1975 году;

День посадки деревьев на Филиппинах.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Петр Солнцеворот: что можно и нельзя делать в народный праздник 25 июня

Верующие чтят память святого Петра Афонского именно 25 июня. Он жил в Восточной Римской империи, служил в армии. Однажды Петра захватили в плен сирийцы. Христианин долго не мог понять, за что его так наказал Бог, пока не вспомнил: однажды он пообещал уйти в монастырь, но так и не осуществил задуманное. Когда Петр Афонский раскаялся, ему явился Николай Чудотворец и помог сбежать из плена.

Петр добрался до Рима, там постригся в монахи, а затем отправился на гору Афон. Там будущий святой и жил до самой своей смерти.

В народе день памяти Петра Афонского называют Петром Солнцеворотом. С этой даты солнечные дни становятся все короче. Праздник 25 июня считался благоприятным для работ в огороде и поле. Крестьяне верили, что этот день хорошо подходит для того, чтобы сеять гречку и сажать капусту.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вот что по приметам можно делать 25 июня 2024 года:

приготовить рыбные блюда — принесут удачу;

ловить рыбу — будет отличный улов;

съесть на обед суп и загадать в конце приема пищи желание — обязательно сбудется.

В то же время приметы рекомендуют лечь спать 25 июня поздно: якобы от тех, кто рано ляжет, отвернется удача. А еще откажитесь в эту дату от темной одежды — она тоже приманивает неудачи.

С праздником 25 июня связано сразу несколько интересных погодных примет. Вот они:

в день Петра Солнцеворота стоит безоблачная погода — в хорошему урожаю;

птицы кричат ночью — к ливням;

ненастный день — к неудачному сенокосу;

туман поутру — к теплому лету.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

25 июня в истории: интересные факты

Из нашего материала вы уже узнали, какой праздник выпадает на 25 июня 2024 года. А теперь расскажем о любопытных исторических событиях разных столетий:

1503 — Христофор Колумб потерпел крушение у Ямайки;

1570 — опричнина на Руси, Иван Грозный показательно казнил в Москве больше 100 человек;

1580 — вышел важный для лютеран сборник «Книга Согласия»;

1813 — в Петербурге похоронили Михаила Кутузова;

1910 — первый показ балета «Жар-птица» Игоря Стравинского;

1950 — стартовала Корейская война;

1951 — по американскому телевидению впервые показали цветную передачу;

1966 — в Советском Союзе запустили первый в стране метеоспутник;

2009 — китайские чиновники запретили в стране доступ к Google;

2020 — в Российской Федерации началось голосование по поводу внесения правок в Конституцию.

Что еще произошло 25 июня? На свет появились архитектор Антонио Гауди, писатели Джордж Оруэлл и Арсений Тарковский, музыканты Карли Саймон, Майк Крюгер, Иэн Макдональд и Егор Крид, режиссер Тимур Бекмамбетов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Егор Крид

Именины 25 июня

Это еще не все праздники 25 июня 2024 года. Не забудьте поздравить с именинами:

Андрея;

Петра;

Арсения;

Тимофея;

Ефросинью;

Анну;

Юлиану;

Ивана.

Из нашего текста вы узнали, какой праздник попал на 25 июня. Это особый день для моряков и сотрудников Росстата. Православные в эту дату вспоминают преподобного Петра Афонского и справляют обретение мощей святой княгини Анны Кашинской. А народный календарь 25 июня 2024 года советует приготовить рыбный суп.

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