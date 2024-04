25 апреля 2024 года: день пингвинов, «Марсельезы» и открытия ДНК

Праздники 25 апреля

25 апреля — 116-й по счету день 2024 года в соответствии с григорианским календарем, а 2025 год наступит через 250 дней. День вошел в историю благодаря открытию ДНК, началу строительства Суэцкого канала, указу об открытии Русского музея в Санкт-Петербурге. Узнаем, какие еще памятные даты и праздники выпадают на 25 апреля 2024 года.

Праздники 25 апреля у христиан

У восточных христиан для этой даты есть два важных события. Верующие в России 25 апреля продолжают готовиться к празднику Светлой Пасхи — идет 39-й день Великого поста. На стол разрешено ставить горячую пищу растительного происхождения, приготовленную без добавления масла.

Кроме этого, в этот день чтят память епископа Василия Парийского. В народе его еще называют Василий Парильщик. У святого просят помощи в избавлении от болезней, а также обращаются к нему, если необходимо быть храбрым и сильным в той или иной жизненной ситуации. Славяне полагали, что вода в этот день становится целебной, и делали на нее различные заговоры для обретения физического и душевного здоровья.

Какие праздники будут отмечать 25 апреля 2024 года в мире

Традиционно 25 апреля отмечают целый ряд различных событий — как официальных, так и полушутливых.

Во всем мире отмечают День борьбы с малярией. Несмотря на новейшие достижения в области медицины, это заболевание по-прежнему трудно поддается лечению, а избавиться от него навсегда невозможно.

Именно в этот день 71 год назад в англоязычном научном журнале Nature появилась публикация «Записки британцев Джеймса Уотсона и Френсиса Крика», в которой они доводили до сведения научного сообщества, что им удалось создать модель пространственной структуры ДНК.

В некоторых странах 25 апреля отмечают День дочери. Многие люди, планируя детей, очень хотят именно девочку, особенно мужчины, мечтая, чтобы в доме появилась маленькая принцесса.

В странах, где детям уделяется повышенное внимание, 25 апреля можно взять отпрысков на работу. Однако стоит понимать, что рабочий день с маленькими детьми в офисе — серьезное испытание не только для самих родителей, но и для их коллег, которые не разделяют восторженного отношения к юному поколению.

Еще в этот день можно присоединиться к празднованию Всемирного дня пингвинов. Загадочные птицы, выживающие в суровых условиях, всегда привлекали внимание ученых. У пингвинов особый социум, и многие традиции их сосуществования походят на те, что есть у высших приматов.

День борьбы с родительским отчуждением — еще один значимый повод задуматься о своих детях. Уделяете ли вы им достаточно внимания? Ведь дать ребенку в руки телефон или купить дорогую игрушку куда менее важно, чем обнять малыша утром или пожелать ему доброй ночи вечером. Что важнее для вашего ребенка? Спросите его!

Те, кто в душе остался молод и бесстрашен, 25 апреля 2024 года отметят День бумажных самолетиков. Есть много способов сворачивать маленькие аэропланы из листа бумаги, существуют даже специальные соревнования по запуску таких творений. Но все мы знаем, что интереснее всего было запускать самолетики в школе на уроке, пока не видит учитель.

Также в этот день отмечают День финансовой независимости. Иметь возможность делать то, что захочется, это мечта для многих. Возможно, это отличный день, чтобы задуматься о финансовой независимости для себя? Например, перестать брать кредиты, начать откладывать хоть немного денег и получать новые навыки, чтобы стать востребованным специалистом.

Важные даты 25 апреля

Исторические события и важные даты 25 апреля

25 апреля в России и других странах мира будут отмечать еще целый ряд важных событий и дат.

1719 год — первое издание приключенческого романа писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» вышло в свет в Великобритании.

1783 год — впервые в мире во Франции удалось поднять в воздух воздушный шар с грузом, соответствующим весу взрослого человека.

1792 год — французский композитор и поэт Руже де Лиль сочинил военный гимн, который сегодня известен всему миру как «Марсельеза».

1792 год — по рекомендации доктора Жозефа Гильотена во Франции впервые применили в качестве орудия смертной казни особый механизм, позднее названный гильотиной. Официально он оставался основным орудием для приведения в исполнение смертных приговоров вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.

1826 год — в Британии выдан первый в мире патент на автомобиль, оснащенный двигателем внутреннего сгорания.

1859 год — французский инженер Фердинанд Лессепс дал старт работам по строительству Суэцкого канала, которыми руководил лично.

1895 год — российский император Александр III подписал указ о создании в помещениях Михайловского дворца Русского музея. Заведение открылось в марте 1898 года.

1901 год — в США было принято решение снабжать автомобили уникальными номерами. Впервые такие транспортные средства появились на дорогах штата Нью-Йорк.

1931 год — в Штутгарте начало работу конструкторское бюро Porsche под руководством Фердинанда Порше.

1942 год — в Москве открылся монетный двор Гознака.

1954 год — исследователи компании «Белл телефон» опубликовали сообщение о том, что им удалось изобрести элементы питания, заряжающиеся от энергии солнца. Сегодня они известны как солнечные батареи.

1956 год — в Советском Союзе была упразднена уголовная ответственность за прогулы, которая действовала на протяжении 16 лет.

В этот день появились на свет:

1842 год — один из самых известных русских юристов и адвокатов, непревзойденный судебный оратор Федор Плевако.

1874 год — итальянский инженер и радиотехник, популяризатор практического применения радиосвязи Гульельмо Джованни Мария Маркони.

1883 год — создатель кавалерийских войск, выдающийся военачальник Гражданской войны, трижды Герой Советского Союза, принимавший военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, маршал Семен Буденный.

1917 год — американская джазовая певица, известная исполнением таких композиций, как Dream a Little Dream of Me, Summertime, Black Coffee, Sunshine of Your Love, Элла Фицджеральд.

1928 год — выдающийся актер Советского Союза, воплотивший незабываемый образ Ипполита в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!», снявшийся в комедиях «Карнавал», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кин-дза-дза!» Юрий Яковлев.

1940 год — американский актер, прославившийся ролями в лентах «Лицо со шрамом», «Запах женщины», «Крестный отец», «Адвокат дьявола», Аль Пачино.

1946 год — российский политический деятель, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

1952 год — советский хоккеист, результативный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

1969 год — американская актриса, звезда комедии «Дневник Бриджит Джонс», также известная работами в лентах «Нокдаун», «Холодная гора», «Истинные ценности», «Чикаго», «Белый Олеандр», Рене Зеллвегер.

В этот день мир покинули:

1744 год — шведский ученый, метеоролог, разработавший температурную шкалу, привязанную к точкам замерзания и закипания воды, Андерс Цельсий.

1928 год — русский военный деятель, лидер белого движения барон Петр Врангель.

1970 год — советская актриса, сыгравшая роль Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра», Екатерина Савинова.

1988 год — выдающийся американский фантаст, автор культового романа «Город», а также таких произведений, как «Заповедник гоблинов», «Магистраль вечности», «Мастодония», «Поколение, достигшее цели», «Безумие с Марса», Клиффорд Саймак.

