24 марта: боремся с туберкулезом, едим «ножки Буша», молимся Антипу-Зубнику

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Праздники 24 марта

24 марта — это 84-й день 2024 года для почитателей григорианского календаря. До 2025 года осталось прожить 282 дня. В этот день в 1882 году Роберт Кох объявил о том, что нашел возбудителя туберкулеза. У восточных христиан — 7-й день Великого поста. Расскажем об этом подробнее, а также узнаем, какие еще праздники отмечаются 24 марта 2024 года.

Какие праздники отмечают 24 марта в православной Церкви

Восточные христиане 24 марта 2024 года будут отмечать сразу несколько праздников.

Празднование даты перенесения святых мощей мученика Елимаха, который погиб за христианскую веру в Египте в середине III века.

Празднование памяти святого Евфимия, архиепископа из Великого Новгорода, который жил в XV веке и прославился тем, что восстанавливал старинные храмы, а также исцелял от болезней тех, кто обращался к нему за помощью.

На 24 марта приходится и праздник поминовения иерусалимского патриарха Софрония, жившего на рубеже VI–VII веков. В наследие после себя он оставил различные богословские произведения.

Также в этот день поминают священномученика Антипа-Зубника, к которому обращаются с молитвами об исцелении от различных болезней. Считается, что этот святой исцеляет от зубной боли.

Кроме того, православные христиане в России 24 марта продолжают готовиться к празднику Пасхи: это 7-й день Великого поста. Сегодня разрешено употреблять в пищу термически обработанные овощи и грибы, а также каши с небольшим добавлением растительного масла.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Важные даты 24 марта

Какие праздники отмечают 24 марта в России и по всему миру

24 марта 2024 года в мире будут отмечать следующие праздники.

Во всем мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Одновременно в этот день празднуют свой профессиональный праздник фтизиатры. Стал этот день профессиональным праздником и для авиационных штурманов в России. Также эта дата является Днем лечения депрессивных расстройств.

Есть в календаре для 24 марта и менее серьезные праздники:

День тех, кто предпочитает шоколадки с изюмом или изюм в шоколаде как отдельный десерт.

Праздник почитателей стейков из сыра.

Шуточный праздник для тех, кто переворачивает все вверх дном.

День любителей куриных окорочков или, как их прозвали в России в 1990-х, «ножек Буша».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru 24 марта

Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 24 марта

На 24 марта 2024 года в календаре традиционно приходится целый ряд памятных и важных дат.

1155 год — основатель Москвы князь Юрий Долгорукий сел княжить в Киеве.

1753 год — согласно указу императрицы Елизаветы в России была отменена смертная казнь.

1801 год — в Михайловском замке в Санкт-Петербурге в собственной спальне был убит император Павел I.

1802 год — в Англии инженеру Ричарду Тревитику выдали первый в мире патент на паровоз.

1882 год — немецкий медик Роберт Кох заявил об обнаружении бактерии Mycobacterium tuberculosis — возбудителя туберкулеза. Она также известна под названием «палочка Коха». За это открытие ученый получил Нобелевскую премию.

1898 год — американский инженер Роберт Эллисон приобрел в собственность первый автомобиль американского производства. Машина производства Winton Motor Carriage Company обошлась ему в $1 тыс.

1930 год — 9-я планета Солнечной системы получила название Плутон и статус планеты. На данный момент он потерял этот статус и считается карликовой планетой.

1933 год — Адольф Гитлер провозгласил Германию нацистской страной, наследницей Священной Римской империи.

1972 год — мировая премьера культовой ленты «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы с Марлоном Брандо в главной роли.

Фото: FSN-B/filmstills.net/Global Look Press Памятные даты 24 марта

2001 год — выпущен первый релиз операционной системы Mac OS X («Гепард»).

В этот день появились на свет:

1782 год — русский портретист, автор работ «Портрет В. А. Жуковского», «Девочка в маковом венке, с гвоздикой в руке», «Портрет А. С. Пушкина», «Бедная Лиза» Орест Кипренский.

1857 год — русский психолог, один из создателей и популяризаторов экспериментальной психологии в России Николай Ланге.

1873 год — швейцарский невролог, заложивший основы детской психологии как отдельного направления науки, Эдуард Клапаред.

1874 год — актер, иллюзионист, каскадер, прославившийся трюками по избавлению от различных пут и освобождению из емкостей, в том числе с водой, Эрик Вайс, известный всему миру под псевдонимом Гарри Гудини.

1900 год — советский оперный певец, тенор, исполнявший такие произведения, как «Вечерняя заря весною», «Зимний вечер», «Трильби: ария Билли «Ночь, о, не отгоняй сладких грез», «Ой, чей там конь стоит», «Наталка Полтавка: ария Петра «Где согласие в семействе», Иван Козловский.

1906 год — советская актриса, наиболее прославившаяся как певица, исполнявшая такие произведения, как «А снег повалится», «Андрюша», «Вальс о вальсе», «Бабье лето», Клавдия Шульженко.

1909 год — американский гангстер, вместе с напарницей Бонни Паркер прославившийся ограблениями банков США в годы Великой депрессии, Клайд Бэрроу.

1911 год — американский мультипликатор, один из основателей компании Hanna-Barbera Джозеф Барбера.

1950 год — советский и российский певец, исполнитель хитов «Падают листья», «Острова любви», «Мои финансы поют романсы», «В городе Сочи темные ночи» Александр Буйнов.

1951 год — советский и российский певец и композитор, исполнитель шлягеров «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез», «Я не хочу тебя терять» Александр Серов.

1953 год — советский футболист, один из самых результативных вратарей периода 1970–1980 годов Отар Габелия.

1977 год — американская актриса, известная по лентам «Интерстеллар», «Прислуга», «Марсианин», «Большая игра», «Жена смотрителя зоопарка» Джессика Честейн.

Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press Дни рождения 24 марта

1987 год — бразильский футболист, победитель Лиги чемпионов УЕФА — 2011/12 Рамирес.

В этот день мир покинули:

1603 год — последняя представительница династии Тюдоров на английском престоле, при которой страна пережила «Золотой век», получившая прозвище Королева-девственница, Елизавета I.

1776 год — английский инженер, конструктор первого в мире хронометра Джон Гаррисон.

1801 год — девятый правитель из династии Романовых император Павел I.

1844 год — датский скульптор, автор таких работ, как «Ганимед с орлом», «Принцесса Вильгельмина», «Памятник Николаю Копернику в Варшаве», «Скульптура умирающего льва» в Люцерне, «Венера с яблоком Париса», Бертель Торвальдсен.

1864 год — российский фармацевт, химик, открывший элемент рутений Карл Клаус.

1905 год — французский фантаст, автор романов «20 тысяч лье под водой», «Вокруг света за восемьдесят дней», «Путешествие к центру Земли», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн.

1962 год — швейцарский инженер, первым в мире сконструировавший батискаф, Огюст Пиккар.

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