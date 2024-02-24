24 февраля: праздник фонарей в Китае, день Велеса и поехавшей крыши

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Праздник 24 февраля

24 февраля — 55-й день 2024 года по григорианскому календарю. До начала 2025 года — 311 дней. В этот день древние славяне клали требы скотьему богу Велесу, в Китае отмечают праздник фонарей, русские хозяйки подавали на стол жаркое из кабана, а молодые жены должны были пить мед для хороших надоев. Узнаем, чем еще день 24 февраля известен в истории.

Какой православный праздник отмечают 24 февраля

Православные христиане 24 февраля поминают священномученника Василия епископа Севастийского. Поскольку язычники в этот день клали требы скотьему богу Велесу, то святой Василий или Власий также стал почитаться как покровитель домашнего скота.

Для этого дня у славян существовал ряд примет, поверий и обычаев, вобравших в себя как языческие, так и христианские традиции:

Дом и надворные постройки в этот день необходимо было защищать от нечисти с помощью различных обрядов.

Хозяйки подавали на стол жаркое из кабана, чтобы год был богатым.

Ржаной каравай, предварительно освященный в церкви, добавляли в корм скотине.

Работать в этот день запрещалось, чтобы не навлечь несчастья на хозяйство.

Оттепель в этот день обещала скорую весну.

Если свиньи в хлеву сбиваются в кучу — грядут холода.

Чтобы у коров были хорошие надои, молодой жене в этот день надо было выпить чарку стоялого меда.

Также повышению надоев способствовало кропление коровы святой водой.

Фото: Anonymous Russian icon painter/Public domain image/via Wikimedia Commons Православный праздник 24 февраля

Какие праздники будут отмечать в мире 24 февраля

В мире в этот день отмечают целый ряд праздников различной степени важности, в том числе:

День лепешки из кукурузной муки.

Праздник фонарей в Китае.

Праздник поехавшей крыши.

День лотереи.

День пятнышек и полосок.

Памятные события, случившиеся 24 февраля

24 февраля 2024 года будем вспоминать ряд важных и значимых дат, в том числе:

1466 год — Маргарет ван Эйк, вдова известного фламандского живописца, организовала в Брюгге первую лотерею, которая упомянута в письменных источниках. Собранные средства были направлены городским беднякам.

1582 год — введение в обиход Григорианского календаря и начало действия реформы летосчисления, провозглашенные буллой Папы Римского Григория XIII. Большинство стран мира сегодня живут по этому календарю, в том числе, Россия.

1607 год — премьера оперы «Орфей», одного из первых произведений в своем жанре.

1768 год — Россия и Речь Посполитая заключили Варшавский договор, согласно которому на территории последней православные христиане, протестанты и католики получали равные права.

1852 год — Николай Гоголь уничтожил II том «Мертвых душ». История о мифическом обогащении отставного коллежского советника Павла Чичикова погибла в огне и навсегда осталась неоконченной.

1902 год — британский изобретатель Фредерик Уильям Ланчестер получил патент на дисковый тормоз.

1938 год — в продажу поступила первая в мире зубная щетка со щетиной из нейлона производства компании Oral-B.

1972 год — очередная авария на атомном ракетоносце К-19. В результате пожара погибло 29 членов экипажа. Из-за высокой аварийности подлодка получила прозвище «Хиросима».

Фото: US Navy employee on duty/Public domain/via Wikimedia Commons 24 февраля

В этот день появились на свет:

1500 год — император Священной Римской империи, последний император, коронованный Папой Римским, правитель первой в мире трансатлантической империи Карл V Габсбург.

1743 год — английский ботаник, популяризатор единой системы классификации растительного и животного мира Карла Линнея, советник короля Георга III, Джозеф Бэнкс.

1744 год — российский флотоводец, командующий Черноморским флотом, адмирал Федор Ушаков.

1786 год — немецкий собиратель фольклора, филолог, написавший в соавторстве с братом Якобом множество классических произведений, Вильгельм Гримм.

1802 год — русский хирург, первопроходец в деле применения операционного наркоза Федор Иноземцев.

1900 год — советский лингвист, автор многочисленных справочников по правописанию и пунктуации в русском языке Дитмар Розенталь.

1932 год — советская эстрадная певица, исполнительница хитов «Старый клен», «А снег идет», «Нежность» Майя Кристалинская

Фото: Давид Шоломович/РИА Новости День 24 февраля

1938 год — один из основателей и руководитель компании «Nike» Фил Найт

1955 год — американский изобретатель, один из популяризаторов персональных компьютеров, основатель бренда «Apple» Стив Джобс.

1955 год — французский гонщик Формулы 1, четырехкратный чемпион мира Ален Прост.

1966 год — американский актер Билли Зейн.

1976 год — американский программист, разработчик одного из наиболее популярных в России мессенджеров Ян Кум.

В этот день мир покинули:

1815 год — конструктор первого в мире парохода Роберт Фултон.

1856 год — выдающийся математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский.

1872 год — автор игры регби британец Уильям Уэбб Эллис.

1947 год — французский психиатр, автор «психологической концепции неврозов» Пьер Жане.

1979 год — чешский писатель, автор романов «Хромой Орфей» и «Гражданин Брих» Ян Отченашек.

2001 год — один из основоположников теории информации американский математик Клод Шеннон.

2003 год — итальянский актер и режиссер, призер Венецианского и Берлинского кинофестивалей, обладатель Золотого глобуса Альберто Сорди.

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