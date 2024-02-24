24 февраля — 55-й день 2024 года по григорианскому календарю. До начала 2025 года — 311 дней. В этот день древние славяне клали требы скотьему богу Велесу, в Китае отмечают праздник фонарей, русские хозяйки подавали на стол жаркое из кабана, а молодые жены должны были пить мед для хороших надоев. Узнаем, чем еще день 24 февраля известен в истории.
Какой православный праздник отмечают 24 февраля
Православные христиане 24 февраля поминают священномученника Василия епископа Севастийского. Поскольку язычники в этот день клали требы скотьему богу Велесу, то святой Василий или Власий также стал почитаться как покровитель домашнего скота.
Для этого дня у славян существовал ряд примет, поверий и обычаев, вобравших в себя как языческие, так и христианские традиции:
- Дом и надворные постройки в этот день необходимо было защищать от нечисти с помощью различных обрядов.
- Хозяйки подавали на стол жаркое из кабана, чтобы год был богатым.
- Ржаной каравай, предварительно освященный в церкви, добавляли в корм скотине.
- Работать в этот день запрещалось, чтобы не навлечь несчастья на хозяйство.
- Оттепель в этот день обещала скорую весну.
- Если свиньи в хлеву сбиваются в кучу — грядут холода.
- Чтобы у коров были хорошие надои, молодой жене в этот день надо было выпить чарку стоялого меда.
- Также повышению надоев способствовало кропление коровы святой водой.
Какие праздники будут отмечать в мире 24 февраля
В мире в этот день отмечают целый ряд праздников различной степени важности, в том числе:
- День лепешки из кукурузной муки.
- Праздник фонарей в Китае.
- Праздник поехавшей крыши.
- День лотереи.
- День пятнышек и полосок.
Памятные события, случившиеся 24 февраля
24 февраля 2024 года будем вспоминать ряд важных и значимых дат, в том числе:
1466 год — Маргарет ван Эйк, вдова известного фламандского живописца, организовала в Брюгге первую лотерею, которая упомянута в письменных источниках. Собранные средства были направлены городским беднякам.
1582 год — введение в обиход Григорианского календаря и начало действия реформы летосчисления, провозглашенные буллой Папы Римского Григория XIII. Большинство стран мира сегодня живут по этому календарю, в том числе, Россия.
1607 год — премьера оперы «Орфей», одного из первых произведений в своем жанре.
1768 год — Россия и Речь Посполитая заключили Варшавский договор, согласно которому на территории последней православные христиане, протестанты и католики получали равные права.
1852 год — Николай Гоголь уничтожил II том «Мертвых душ». История о мифическом обогащении отставного коллежского советника Павла Чичикова погибла в огне и навсегда осталась неоконченной.
1902 год — британский изобретатель Фредерик Уильям Ланчестер получил патент на дисковый тормоз.
1938 год — в продажу поступила первая в мире зубная щетка со щетиной из нейлона производства компании Oral-B.
1972 год — очередная авария на атомном ракетоносце К-19. В результате пожара погибло 29 членов экипажа. Из-за высокой аварийности подлодка получила прозвище «Хиросима».
В этот день появились на свет:
1500 год — император Священной Римской империи, последний император, коронованный Папой Римским, правитель первой в мире трансатлантической империи Карл V Габсбург.
1743 год — английский ботаник, популяризатор единой системы классификации растительного и животного мира Карла Линнея, советник короля Георга III, Джозеф Бэнкс.
1744 год — российский флотоводец, командующий Черноморским флотом, адмирал Федор Ушаков.
1786 год — немецкий собиратель фольклора, филолог, написавший в соавторстве с братом Якобом множество классических произведений, Вильгельм Гримм.
1802 год — русский хирург, первопроходец в деле применения операционного наркоза Федор Иноземцев.
1900 год — советский лингвист, автор многочисленных справочников по правописанию и пунктуации в русском языке Дитмар Розенталь.
1932 год — советская эстрадная певица, исполнительница хитов «Старый клен», «А снег идет», «Нежность» Майя Кристалинская
1938 год — один из основателей и руководитель компании «Nike» Фил Найт
1955 год — американский изобретатель, один из популяризаторов персональных компьютеров, основатель бренда «Apple» Стив Джобс.
1955 год — французский гонщик Формулы 1, четырехкратный чемпион мира Ален Прост.
1966 год — американский актер Билли Зейн.
1976 год — американский программист, разработчик одного из наиболее популярных в России мессенджеров Ян Кум.
В этот день мир покинули:
1815 год — конструктор первого в мире парохода Роберт Фултон.
1856 год — выдающийся математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский.
1872 год — автор игры регби британец Уильям Уэбб Эллис.
1947 год — французский психиатр, автор «психологической концепции неврозов» Пьер Жане.
1979 год — чешский писатель, автор романов «Хромой Орфей» и «Гражданин Брих» Ян Отченашек.
2001 год — один из основоположников теории информации американский математик Клод Шеннон.
2003 год — итальянский актер и режиссер, призер Венецианского и Берлинского кинофестивалей, обладатель Золотого глобуса Альберто Сорди.
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