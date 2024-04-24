24 апреля: день собак-поводырей, газировки и хот-догов

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Важные праздники 24 апреля

24 апреля становится 115-м днем в 2024 году для тех, кто чтит григорианский метод летоисчисления. Новый год придет только через 251 день. Православные продолжают держать пост и поминают Антипа Водогона, стоматологи в России отмечают профессиональный праздник, у зооактивистов — День собак-поводырей и защиты лабораторных животных. Любители фастфуда празднуют день хот-дога. Расскажем обо всем этом подробнее и узнаем, какие еще праздники можно отметить 24 апреля 2024 года.

Православные праздники в России 24 апреля

Восточные христиане 24 апреля чтят память Тверского епископа Варсонофия, жившего в XVI веке. В молодости будущий священнослужитель несколько лет провел в плену у крымских татар, благодаря чему хорошо владел их языком. По этой причине в 1555 году по указу царя Ивана Грозного его направили в Казань. В 1556 году он основал здесь Спасо-Преображенский монастырь, ныне не действующий. Монастырь был закрыт в сентябре 1918 года, а здания реквизированы в пользу государства. Монахам удалось спрятать и спасти часть реликвий, в зданиях Советы разместили воинскую часть. Несмотря на это, несколько зданий из архитектурного ансамбля монастыря были взорваны в 1930-х годах. После распада СССР в 1995 году во время археологических раскопок на территории Казанского кремля исследователям удалось найти часть спрятанных церковных реликвий. Сегодня здания монастыря вместе с подворьем входят в состав Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

Фото: Shutterstock/FOTODOM 24 апреля

Также православные в этот день поминают епископа из Пергама священномученика Антипа, погибшего в середине I в. н. э. за христианскую веру. Народные обычаи в эту дату запрещают сеять семена. Считается, что они могут сгнить, поскольку земля еще слишком влажная. В народе эти два важных дня слились в один, в результате чего он получил название Антип Водогон.

Кроме этого, у верующих продолжается Великий пост. 24 апреля 2024 года — 38-й день отказа от животной пищи. На стол разрешается ставить только термически необработанные продукты — фрукты и овощи, орехи, мед.

Другие праздники 24 апреля

24 апреля 2024 года будут отмечать еще целый ряд праздников.

День солидарности молодежи. Противостояние поколений в истории человечества существовало всегда, и чаще всего люди старшего возраста во многом не могли понять стиль жизни молодых. Поэтому молодежь старается держаться вместе в том, что касается отстаивания своих правил жизни. Впрочем, солидарность не всегда означает противостояние. Например, младшее поколение может быть солидарно в том, что людям старшего возраста нужно помогать овладевать всеми плодами прогресса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Праздники 24 апреля

Зооактивисты отмечают День защиты лабораторных животных, который был учрежден в 1979 году. Ни для кого не секрет, что большая часть открытий в области биологии, медицины и генной инженерии совершена благодаря опытам на животных. К сожалению, полностью отказаться от этой практики пока невозможно. Однако зоозащитники стараются сделать жизнь лабораторных животных по всему миру хоть немного комфортнее.

24 апреля 2024 года отметят свой профессиональный праздник российские стоматологи. Те самые врачи, которые делают наши улыбки белоснежными, а также учат тому, что обращаться к ним следует не реже одного раза в год.

Еще один праздник, посвященный животным, в этот день относится к собакам-поводырям. Лабрадоры, овчарки, ньюфаундленды и некоторые другие породы идеально подходят для того, чтобы стать глазами людей, которые не видят. Профессиональная собака-поводырь стоит очень дорого, поскольку в ее обучение вкладывается немало труда и времени. Получить такую собаку непросто — незрячие люди сдают для этого специальный экзамен.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 24 апреля 2024 года

Еще один «собачий» праздник 24 апреля — День хот-дога. Считается, что этот вариант уличной еды получил такое название благодаря тому, что в Германии тонкие и длинные сосиски, которые вкладывали в булку, назывались Dachshundwurst — «колбаска-такса» — из-за сходства с длинным туловищем собак этой породы. В середине XIX века немецкие эмигранты стали продавать это кушанье на улицах США, и американцы постепенно преобразовали название блюда в хот-дог (англ. hot dog — горячая собака).

Другой прекрасный праздник для этого дня — День защиты от шума. Именно сегодня те самые нервные соседи, для которых ваша кошка, грохоча лапами, крадется по полу, имеют полное право попросить вас приструнить животное.

Какие исторические даты и праздники отмечают 24 апреля

24 апреля в России и других странах мира будут отмечать еще целый ряд исторических праздников и памятных дат.

1803 год — согласно императорскому указу Александра I Кавказские Минеральные Воды получили статус курорта государственного значения и было предписано обустроить там соответствующую инфраструктуру.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Памятные даты 24 апреля

1833 год — в США был выдан патент на технологию изготовления газированной воды, которую в середине XVIII века изобрел британский химик Джозеф Пристли.

1938 год — в Советском Союзе на широкие экраны вышла комедия «Волга-Волга» с Любовью Орловой в главной роли, снятая ее мужем Григорием Александровым.

1990 год — начало миссии орбитального телескопа «Хаббл», получившего название в честь американского астронома Эдвина Пауэлла Хаббла. Проект был разработан и осуществлен при сотрудничестве ученых НАСА и Европейского космического агентства.

В этот день появились на свет:

1620 год — британский ученый, основоположник демографии Джон Граунт.

1706 год — итальянский композитор, учитель Вольфганга Амадея Моцарта Джованни Мартини.

1743 год — британский инженер, создатель первого ткацкого станка с механическим приводом Эдмунд Картрайт.

1880 год — шведский и американский инженер, изобретший застежку «молния», Гидеон Сундбэк.

1942 год — американская певица и актриса, известная по фильмам «Смешная девчонка», «У зеркала два лица», «Какими мы были», «Хеллоу, Долли!», «Повелитель приливов», Барбра Стрейзанд.

Фото: teutopress GmbH/Global Look Press Дни рождения 24 апреля

1952 год — французский дизайнер одежды Жан-Поль Готье.

Также в эту дату мир покинули:

1731 год — британский писатель, автор дилогии «Робинзон Крузо» и «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Даниель Дефо.

1783 год — один из фаворитов императрицы Екатерины II граф Григорий Орлов.

1852 год — русский поэт, автор слов гимна «Боже, Царя храни!» Василий Жуковский.

1918 год — российский изобретатель, один из разработчиков и создателей первого российского автомобиля Петр Фрезе.

2004 год — основательница компании Estée Lauder Companies Эсте Лаудер.

2005 год — советский писатель, создавший в соавторстве с братом Георгием роман «Эра милосердия», который лег в основу сериала «Место встречи изменить нельзя», Аркадий Вайнер.

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