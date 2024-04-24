24 апреля становится 115-м днем в 2024 году для тех, кто чтит григорианский метод летоисчисления. Новый год придет только через 251 день. Православные продолжают держать пост и поминают Антипа Водогона, стоматологи в России отмечают профессиональный праздник, у зооактивистов — День собак-поводырей и защиты лабораторных животных. Любители фастфуда празднуют день хот-дога. Расскажем обо всем этом подробнее и узнаем, какие еще праздники можно отметить 24 апреля 2024 года.
Православные праздники в России 24 апреля
Восточные христиане 24 апреля чтят память Тверского епископа Варсонофия, жившего в XVI веке. В молодости будущий священнослужитель несколько лет провел в плену у крымских татар, благодаря чему хорошо владел их языком. По этой причине в 1555 году по указу царя Ивана Грозного его направили в Казань. В 1556 году он основал здесь Спасо-Преображенский монастырь, ныне не действующий. Монастырь был закрыт в сентябре 1918 года, а здания реквизированы в пользу государства. Монахам удалось спрятать и спасти часть реликвий, в зданиях Советы разместили воинскую часть. Несмотря на это, несколько зданий из архитектурного ансамбля монастыря были взорваны в 1930-х годах. После распада СССР в 1995 году во время археологических раскопок на территории Казанского кремля исследователям удалось найти часть спрятанных церковных реликвий. Сегодня здания монастыря вместе с подворьем входят в состав Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».
Также православные в этот день поминают епископа из Пергама священномученика Антипа, погибшего в середине I в. н. э. за христианскую веру. Народные обычаи в эту дату запрещают сеять семена. Считается, что они могут сгнить, поскольку земля еще слишком влажная. В народе эти два важных дня слились в один, в результате чего он получил название Антип Водогон.
Кроме этого, у верующих продолжается Великий пост. 24 апреля 2024 года — 38-й день отказа от животной пищи. На стол разрешается ставить только термически необработанные продукты — фрукты и овощи, орехи, мед.
Другие праздники 24 апреля
24 апреля 2024 года будут отмечать еще целый ряд праздников.
- День солидарности молодежи. Противостояние поколений в истории человечества существовало всегда, и чаще всего люди старшего возраста во многом не могли понять стиль жизни молодых. Поэтому молодежь старается держаться вместе в том, что касается отстаивания своих правил жизни. Впрочем, солидарность не всегда означает противостояние. Например, младшее поколение может быть солидарно в том, что людям старшего возраста нужно помогать овладевать всеми плодами прогресса.
- Зооактивисты отмечают День защиты лабораторных животных, который был учрежден в 1979 году. Ни для кого не секрет, что большая часть открытий в области биологии, медицины и генной инженерии совершена благодаря опытам на животных. К сожалению, полностью отказаться от этой практики пока невозможно. Однако зоозащитники стараются сделать жизнь лабораторных животных по всему миру хоть немного комфортнее.
- 24 апреля 2024 года отметят свой профессиональный праздник российские стоматологи. Те самые врачи, которые делают наши улыбки белоснежными, а также учат тому, что обращаться к ним следует не реже одного раза в год.
- Еще один праздник, посвященный животным, в этот день относится к собакам-поводырям. Лабрадоры, овчарки, ньюфаундленды и некоторые другие породы идеально подходят для того, чтобы стать глазами людей, которые не видят. Профессиональная собака-поводырь стоит очень дорого, поскольку в ее обучение вкладывается немало труда и времени. Получить такую собаку непросто — незрячие люди сдают для этого специальный экзамен.
- Еще один «собачий» праздник 24 апреля — День хот-дога. Считается, что этот вариант уличной еды получил такое название благодаря тому, что в Германии тонкие и длинные сосиски, которые вкладывали в булку, назывались Dachshundwurst — «колбаска-такса» — из-за сходства с длинным туловищем собак этой породы. В середине XIX века немецкие эмигранты стали продавать это кушанье на улицах США, и американцы постепенно преобразовали название блюда в хот-дог (англ. hot dog — горячая собака).
- Другой прекрасный праздник для этого дня — День защиты от шума. Именно сегодня те самые нервные соседи, для которых ваша кошка, грохоча лапами, крадется по полу, имеют полное право попросить вас приструнить животное.
Какие исторические даты и праздники отмечают 24 апреля
24 апреля в России и других странах мира будут отмечать еще целый ряд исторических праздников и памятных дат.
1803 год — согласно императорскому указу Александра I Кавказские Минеральные Воды получили статус курорта государственного значения и было предписано обустроить там соответствующую инфраструктуру.
1833 год — в США был выдан патент на технологию изготовления газированной воды, которую в середине XVIII века изобрел британский химик Джозеф Пристли.
1938 год — в Советском Союзе на широкие экраны вышла комедия «Волга-Волга» с Любовью Орловой в главной роли, снятая ее мужем Григорием Александровым.
1990 год — начало миссии орбитального телескопа «Хаббл», получившего название в честь американского астронома Эдвина Пауэлла Хаббла. Проект был разработан и осуществлен при сотрудничестве ученых НАСА и Европейского космического агентства.
В этот день появились на свет:
1620 год — британский ученый, основоположник демографии Джон Граунт.
1706 год — итальянский композитор, учитель Вольфганга Амадея Моцарта Джованни Мартини.
1743 год — британский инженер, создатель первого ткацкого станка с механическим приводом Эдмунд Картрайт.
1880 год — шведский и американский инженер, изобретший застежку «молния», Гидеон Сундбэк.
1942 год — американская певица и актриса, известная по фильмам «Смешная девчонка», «У зеркала два лица», «Какими мы были», «Хеллоу, Долли!», «Повелитель приливов», Барбра Стрейзанд.
1952 год — французский дизайнер одежды Жан-Поль Готье.
Также в эту дату мир покинули:
1731 год — британский писатель, автор дилогии «Робинзон Крузо» и «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Даниель Дефо.
1783 год — один из фаворитов императрицы Екатерины II граф Григорий Орлов.
1852 год — русский поэт, автор слов гимна «Боже, Царя храни!» Василий Жуковский.
1918 год — российский изобретатель, один из разработчиков и создателей первого российского автомобиля Петр Фрезе.
2004 год — основательница компании Estée Lauder Companies Эсте Лаудер.
2005 год — советский писатель, создавший в соавторстве с братом Георгием роман «Эра милосердия», который лег в основу сериала «Место встречи изменить нельзя», Аркадий Вайнер.
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