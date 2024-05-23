23 мая — 144-й день високосного 2024 года. Славяне отмечали Симонов день и собирали лекарственные травы. А буддисты празднуют Весак — рождение, просветление и смерть Будды. Рассказываем, чем еще примечательна дата 23 мая 2024 года: какие праздники приходятся на этот день, какие обычаи и приметы с ним связаны, кто стал именинником.
Всемирный день черепахи — праздник 23 мая
С 2000 года 23 мая отмечают Всемирный день черепахи. С древности это животное играло большую роль во многих культурах. Народы Африки представляли, что земля выглядит как большая черепаха. Китайцы считали ее священным существом, символом долголетия. А еще черепаха нарисована на гербе Сейшельских Островов.
Эти животные становились героями книг Льюиса Кэрролла и Терри Пратчетта. Американские художники Кевин Истмен и Питер Лэрд придумали историю «Черепашки-ниндзя» об отважных мастерах боевых искусств. А в СССР сняли мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели песню» на основе сказок писателя Сергея Козлова.
Всемирный день черепахи нужен не только для того, чтобы напомнить о значении этого животного в мировой культуре. Сегодня многие виды черепах находятся под угрозой исчезновения. К их вымиранию приводит неконтролируемый вылов, загрязнение окружающей среды, сокращение территории обитания. Американское общество спасения черепах предлагает в праздник 23 мая одеться в зеленую одежду, сходить на лекции по экологии, а еще — завести черепашку.
Другие праздники 23 мая 2024 года
Мы перечислили еще не все праздники 23 мая. В 2024 году исполняется 100 лет с открытия первого чемпионата мира по греко-римской борьбе. Его провели в Вене. Событие популяризировало этот вид спорта. Тогда, в 1904 году, борьба попала в программу III летних Олимпийских игр в Париже. Все медали на том соревновании забрали американцы, но в будущем конкуренцию им составили советские спортсмены. А с 2013 года 23 мая стало профессиональным праздником для всех, кто занимается борьбой.
В этом месяце полнолуние приходится на 23 мая 2024 года. Праздник Весак — рождение, просветление и смерть Будды — по традиции отмечают именно в такой день. Майское полнолуние — священный день для буддистов. По обычаю, они надевают белую одежду, проводят день в храме, соблюдают обеты. Еще в этот праздник принято выпускать на свободу птиц, зверей и насекомых и есть только вегетарианскую пищу.
Какие праздники отмечают 23 мая в других странах? Вот что справляют в этот день в разных частях света:
- День труда на Ямайке;
- День работников Министерства экологии и природных ресурсов в Азербайджане;
- День молодежи в Таджикистане.
Симонов день — праздник 23 мая в России
По народным поверьям, 23 мая в России отмечают праздник Симонов день. В эту дату вспоминают апостола Симона Кананита (его еще называют Симон Зилот), одного из учеников Иисуса Христа. Оба его прозвища переводятся с греческого и арамейского языков как «ревнитель», что означает «благочестивый человек». Апостол проповедовал в Египте, Абхазии, Иудее, Армении. По легендам, он мученически погиб в Персии или Иерусалиме.
Крестьяне на Руси верили, что 23 мая Симон Кананит наделяет травы особой силой. В этот день они отправлялись в поля и леса, чтобы сорвать лекарственные растения. По поверьям, перед сбором нужно было помыться, переодеться в чистую одежду. А еще травы нельзя было собирать голыми руками, иначе они потеряют свои чудодейственные свойства. Следовало использовать для этого серп или ткань.
Наши предки верили, что в Симонов день можно найти клад. Поэтому они отправлялись искать сокровища в полях и лесах. Считалось, что клад в этот праздник мог достаться только хорошему человеку.
Приметы на 23 мая: что можно и нельзя делать
Славяне верили, что 23 мая — праздник славянского божества, которым считалась мать сыра земля. Чтобы не прогневать ее, нужно поклониться земле и бережно относиться к ней. В этот день нельзя было пахать землю — только сеять. А еще можно пройти обряд: походить по земле босиком, чтобы набраться энергии от могущественного божества.
По народным поверьям, в праздник 23 мая нельзя:
- прятать деньги — их украдут или обнаружат;
- сильно тратиться — отвернется удача, можно попасть в долги;
- устраивать дома беспорядок — в жизни начнется хаос;
- оставлять кошелек пустым — он останется таким надолго;
- пересаживать цветы — они завянут или погибнут.
С Симоновым днем связано большое число погодных примет. Вот некоторые из них:
- дождь в этот праздник сулит дождливое лето;
- если вечером на небе появились густые облака, то завтрашний день будет ясным;
- если рано утром запели птицы, днем будут осадки;
- если на березах лопнули сережки, то пора сеять хлеб.
Интересные факты про 23 мая
Вспомним, какие исторические события пришлись на 23 мая. Вот что случилось в этот день в разные времена:
- 1666 — лишен духовного сана протопоп Аввакум, начался церковный раскол;
- 1873 — в Москве состоялась премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка»;
- 1877 — Румыния провозгласила свою независимость от Османской империи;
- 1922 — создана первая пионерская организация;
- 1949 — образована Федеративная Республика Германия;
- 1980 — вышла картина Стэнли Кубрика «Сияние».
Это еще не все праздники 23 мая. В этот день появились на свет режиссер Григорий Чухрай, шахматист Анатолий Карпов, артистка Лариса Гузеева и другие знаменитости.
Именины 23 мая
Заглянем в святцы. 23 мая 2024 года отмечают день ангела:
- Таисия;
- Семен;
- Анисим;
- Сидор;
- Василий.
Мы выяснили, какие праздники выпадают на 23 мая 2024 года. На этот день приходится много интересных и необычных событий. Можно провести его на прогулке, на спортивных занятиях или в домашних хлопотах — зависит от ваших увлечений.Читайте также:Правила сдачи ЕГЭ в 2024 году: изменения, сроки, правилаКак защититься от клещей: меры предосторожности, вакцинация, страхованиеКак узнать размер пенсии: расчет накопительных и фиксированных выплатЧто изменится с 1 мая 2024 года в законодательстве РоссииПроизводственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем