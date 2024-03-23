23 марта соответствует 83-му дню 2024 года для всех живущих по григорианскому календарю. До нового года осталось ждать 283 дня. В эту дату чтят память святого Кодрата и его учеников, празднуют 6-й день Великого поста и отмечают день щенков. Расскажем, какие еще праздники можно отметить 23 марта 2024 года.
Какие праздники 23 марта отметят православные христиане
23 марта 2024 года у православных христиан продолжается подготовка к празднику Пасхи — идет 6-й день Великого поста. Разрешается употреблять вареные и тушеные овощи, супы, каши, грибы с добавлением растительного масла. До конца говения остается 42 дня.
Также 23 марта 2024 года восточные христиане будут поминать святого Кодрата и его учеников, Коринфских мучеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа в III веке. Особым почтением среди верующих пользуется одна из учениц Кодрата — Василиса, которую в народе называют «вешней воды указательница». Считается, что святая Василиса может сохранить дома и надворные постройки от разлива рек и ручьев.
На Руси 23 марта рыли канавы, чтобы отвести весенний паводок от дома. Кроме того, было принято в этот день отправляться на рыбалку за плотвой и таранью.
Какие праздники празднуют 23 марта в России и в мире
23 марта в России и в разных странах мира также будут отмечать следующие праздники:
- день предсказателей погоды;
- день юридической подкованности;
- день солидарности мужчин;
- день щенков.
А еще 23 марта устроить себе праздник могут те, кто любит макать чипсы в соус, обладатели неотразимого взгляда и любители одинаковых носков.
Другие события и праздники для 23 марта 2024 года
Какие еще праздники, памятные даты выпадают на 23 марта в России и во всем мире?
1841 год — Лондон стал вторым городом в мире после Нью-Йорка и первым в Англии и всей Европе, где открылось публичное фотоателье. Новый бизнес в столице Англии запустил профессиональный фотограф Ричард Биэрд.
1876 год — русскому военному инженеру и электротехнику Павлу Яблочкову выдали патент на электрическую лампочку его собственного изобретения.
1891 год — во время футбольного матча между командами Северной и Южной Англии на воротах впервые в мире была натянута сетка.
1966 год — впервые за 4 века, прошедшие с Реформации, глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский посетил с официальным визитом папу Римского в Ватикане.
1983 год — с помощью ракеты-носителя «Протон» на орбиту была выведена советская автоматическая станция для астрофизических наблюдений — ультрафиолетовый телескоп «Астрон».
2001 год — после 5 тыс. 511 суток в космосе советская и российская орбитальная станция «Мир» вошла в атмосферу Земли и сгорела. Обломки были затоплены на кладбище космических кораблей в южной части Тихого океана близ островов Фиджи.
В этот день в разные годы родились:
1821 год — русский писатель, автор романов «Тысяча душ», «Простак», «Неспокойные моря» Алексей Писемский.
1881 год — французский писатель, автор произведений «Семья Тибо», «Старая Франция», «Жан Баруа» Роже Мартен дю Гар.
1900 год — немецко-американский философ, социальный психолог, автор методики «гуманистического психоанализа», призванного гармонизировать взаимоотношения между человеком, природой и обществом, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма Эрих Зелигманн Фромм.
1910 год — японский продюсер, сценарист, режиссер таких лент, как «Идущие за хвостом тигра», «Бездомный пес», «Жить», «Семь самураев», «Дерсу Узала» Акира Куросава.
1926 год — советский актер, сыгравший в фильмах «12 стульев», «Мимино», «Война на западном направлении», «Сталинград», «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый» Арчил Гомиашвили.
1977 год — российский фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Тотьмяниной, вместе с которой они завоевали олимпийское золото в Турине, стали трехкратными чемпионами России, пятикратными — Европы, двукратными — мира, Максим Маринин.
В этот день мир покинули:
1809 год — британский писатель, антирелигиозный пропагандист, автор произведений «Путь к гибели», «Анна Сент-Ив», «Приключения Хью Тревора», Томас Холкрофт.
1842 год — французский писатель-беллетрист, автор романов «Арманс», «Красное и черное», «Пармская обитель» Мари-Анри Бейль, более известный под псевдонимом Стендаль.
1907 год — российский государственный деятель, идеолог реформ императора Александра III Константин Победоносцев.
1961 год — член первого отряда космонавтов, первый погибший космонавт в мире Валентин Бондаренко.
1982 год — советский сценарист, по работам которого были сняты ленты «Тень», «Случай на шахте восемь», «Служили два товарища», Юлий Дунский.
2001 год — экоактивист, создатель всемирного движения Greenpeace Дэвид Мактаггарт.
2011 год — английская и американская актриса, носившая негласный титул «Королевы Голливуда», сыгравшая главные в роли в лентах «Синяя птица», «Единственная забава в городке», «Укрощение строптивой», «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Клеопатра», Элизабет Тейлор.
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