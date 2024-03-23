23 марта: отмечаем день щенков, ручьев и одинаковых носков

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Праздники 23 марта 2024 года

23 марта соответствует 83-му дню 2024 года для всех живущих по григорианскому календарю. До нового года осталось ждать 283 дня. В эту дату чтят память святого Кодрата и его учеников, празднуют 6-й день Великого поста и отмечают день щенков. Расскажем, какие еще праздники можно отметить 23 марта 2024 года.

Какие праздники 23 марта отметят православные христиане

23 марта 2024 года у православных христиан продолжается подготовка к празднику Пасхи — идет 6-й день Великого поста. Разрешается употреблять вареные и тушеные овощи, супы, каши, грибы с добавлением растительного масла. До конца говения остается 42 дня.

Также 23 марта 2024 года восточные христиане будут поминать святого Кодрата и его учеников, Коринфских мучеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа в III веке. Особым почтением среди верующих пользуется одна из учениц Кодрата — Василиса, которую в народе называют «вешней воды указательница». Считается, что святая Василиса может сохранить дома и надворные постройки от разлива рек и ручьев.

На Руси 23 марта рыли канавы, чтобы отвести весенний паводок от дома. Кроме того, было принято в этот день отправляться на рыбалку за плотвой и таранью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 23 марта

Какие праздники празднуют 23 марта в России и в мире

23 марта в России и в разных странах мира также будут отмечать следующие праздники:

день предсказателей погоды;

день юридической подкованности;

день солидарности мужчин;

день щенков.

А еще 23 марта устроить себе праздник могут те, кто любит макать чипсы в соус, обладатели неотразимого взгляда и любители одинаковых носков.

Другие события и праздники для 23 марта 2024 года

Какие еще праздники, памятные даты выпадают на 23 марта в России и во всем мире?

1841 год — Лондон стал вторым городом в мире после Нью-Йорка и первым в Англии и всей Европе, где открылось публичное фотоателье. Новый бизнес в столице Англии запустил профессиональный фотограф Ричард Биэрд.

1876 год — русскому военному инженеру и электротехнику Павлу Яблочкову выдали патент на электрическую лампочку его собственного изобретения.

1891 год — во время футбольного матча между командами Северной и Южной Англии на воротах впервые в мире была натянута сетка.

1966 год — впервые за 4 века, прошедшие с Реформации, глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский посетил с официальным визитом папу Римского в Ватикане.

1983 год — с помощью ракеты-носителя «Протон» на орбиту была выведена советская автоматическая станция для астрофизических наблюдений — ультрафиолетовый телескоп «Астрон».

Фото: Роскосмос Важные даты 23 марта

2001 год — после 5 тыс. 511 суток в космосе советская и российская орбитальная станция «Мир» вошла в атмосферу Земли и сгорела. Обломки были затоплены на кладбище космических кораблей в южной части Тихого океана близ островов Фиджи.

В этот день в разные годы родились:

1821 год — русский писатель, автор романов «Тысяча душ», «Простак», «Неспокойные моря» Алексей Писемский.

1881 год — французский писатель, автор произведений «Семья Тибо», «Старая Франция», «Жан Баруа» Роже Мартен дю Гар.

1900 год — немецко-американский философ, социальный психолог, автор методики «гуманистического психоанализа», призванного гармонизировать взаимоотношения между человеком, природой и обществом, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма Эрих Зелигманн Фромм.

1910 год — японский продюсер, сценарист, режиссер таких лент, как «Идущие за хвостом тигра», «Бездомный пес», «Жить», «Семь самураев», «Дерсу Узала» Акира Куросава.

1926 год — советский актер, сыгравший в фильмах «12 стульев», «Мимино», «Война на западном направлении», «Сталинград», «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый» Арчил Гомиашвили.

1977 год — российский фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Тотьмяниной, вместе с которой они завоевали олимпийское золото в Турине, стали трехкратными чемпионами России, пятикратными — Европы, двукратными — мира, Максим Маринин.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press Дни рождения 23 марта

В этот день мир покинули:

1809 год — британский писатель, антирелигиозный пропагандист, автор произведений «Путь к гибели», «Анна Сент-Ив», «Приключения Хью Тревора», Томас Холкрофт.

1842 год — французский писатель-беллетрист, автор романов «Арманс», «Красное и черное», «Пармская обитель» Мари-Анри Бейль, более известный под псевдонимом Стендаль.

1907 год — российский государственный деятель, идеолог реформ императора Александра III Константин Победоносцев.

1961 год — член первого отряда космонавтов, первый погибший космонавт в мире Валентин Бондаренко.

1982 год — советский сценарист, по работам которого были сняты ленты «Тень», «Случай на шахте восемь», «Служили два товарища», Юлий Дунский.

2001 год — экоактивист, создатель всемирного движения Greenpeace Дэвид Мактаггарт.

2011 год — английская и американская актриса, носившая негласный титул «Королевы Голливуда», сыгравшая главные в роли в лентах «Синяя птица», «Единственная забава в городке», «Укрощение строптивой», «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Клеопатра», Элизабет Тейлор.

Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Памятные даты 23 марта

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