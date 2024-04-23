23 апреля: день кактусоводов, авторского права и свиданий под луной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

23 апреля

23 апреля — это уже 114-й день 2024 года в соответствии с григорианским календарем. Праздновать Новый год можно будет уже через 252 дня. У восточных христиан продолжается Великий пост, в ООН в этот день отмечают день испанского и английского языков. Расскажем, какие еще праздники и исторические даты можно отметить 23 апреля 2024 года.

Какие праздники отмечают 23 апреля верующие в России

Православные христиане 23 апреля продолжат готовиться к празднику Светлой Пасхи — идет 37-й день Великого поста. Сегодня разрешается поставить на стол горячую пищу без добавления масла. Можно готовить каши, постные супы, овощные рагу, тушеные овощи с грибами.

Еще из христианских праздников на 23 апреля 2024 года выпадает Терентий Маревный. В этот день поминают мученика Терентия Карфагенского, который в III веке погиб за веру в Иисуса Христа, пав от мечей солдат императора Декия.

В народе его прозвали Терентием Маревным, поскольку именно в эту дату на Руси часто наблюдали, что солнце поднимается в мареве. Считалось, что это обещает богатый урожай.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздники 23 апреля

Какие мирские праздники приходятся на 23 апреля

На 23 апреля 2024 года также выпадают следующие праздники:

Во всем мире 23 апреля 2024 года в очередной раз будут отмечать День авторского права. К сожалению, в современных реалиях защита авторских прав как никогда важна, поскольку доступность интернета одновременно приводит к широкому распространению цифрового пиратства.

В Организации Объединенных Наций 23 апреля отмечают день английского и испанского языков. Английский — один из самых популярных языков в мире, испанский же менее распространен. Тем не менее они оба имеют большое значение для музыки, культуры и деловой сферы во всем мире.

Еще один всемирный праздник для этой даты — День лабораторий. Различные лабораторные исследования сегодня требуются практически во всех сферах человеческой деятельности — от автомобилестроения до ветеринарии.

Также 23 апреля можно отметить День свиданий под луной. Даже самая холодная лунная ночь может быть романтичной, если рядом с тобой любимый человек.

А если вы свободны и в дневное время суток, то можно заодно отметить День пикника на природе.

В Германии истинные ценители народных традиций отмечают День пива. Тем, кто решит присоединиться к бюргерам, рекомендуем ограничиться лишь дегустацией напитков.

Кроме того, в этот день могут отметить почти профессиональный праздник те, кто занимается разведением кактусов.

Еще один повод для празднования — День чизкейка с вишней. Можно приготовить его с самого утра и к вечеру наслаждаться чаепитием.

Ну и, наконец, День перца. Всем, кто любит эту приправу, стоит обязательно добавить ее в кушанье. А если вы умеете варить кофе с перцем или любите шоколад с этой пряностью, то можно попытаться приобщить к этому гурманскому изыску и своих друзей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru 23 апреля 2024 года

Памятные события и исторические праздники 23 апреля

23 апреля в России и в других странах мира будут вспоминать различные памятные даты и отмечать исторические праздники.

303 год — считается, что в этот день пал от руки палача Георгий Победоносец. Христианского воина обезглавили по приказу римского императора Диоклетиана.

1348 год — по указу монарха Эдуарда III в Англии учрежден рыцарский орден Подвязки. Он существует по сей день и относится к старейшим орденам в истории человечества.

1533 год — вновь образованная англиканская церковь одобрила развод короля Генриха VIII и его первой супруги Екатерины Арагонской. Это был первый в истории развод монарха, который автоматически был отлучен от католической церкви. Но для короля это было неважно, поскольку именно из-за желания развестись с женой он провел в стране Реформацию, приведшую к образованию англиканской церкви.

1656 год — все жители Русского государства, крестившиеся двумя пальцами, были признаны собором русских церковных иерархов вне закона и отлучены от церкви. Православное христианство раскололось на никонианцев и староверов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Памятные даты 23 апреля

1889 год — считается, что именно в этот день Антон Чехов написал в письме к брату фразу, которая популярна по сей день: «Краткость — сестра таланта».

1929 год — начало XVI конференции ВКП(б), где был принят план первой пятилетки в СССР.

1932 год — в СССР распущены все объединения и кружки авторов и литераторов. Взамен создан Союз советских писателей.

1956 год — Элвис Пресли дал первый концерт в Лас-Вегасе.

1965 год — в СССР ученые запустили в космос первый спутник связи «Молния-1».

1992 год — самый большой ресторан сети «Макдоналдс» был открыт в Пекине. В зале могло одновременно разместиться 700 человек.

В этот день родились:

1564 год — английский поэт и писатель Уильям Шекспир. Дата является спорной, поскольку ученые до сих пор не уверены в том, что этот человек действительно существовал.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Важные даты 23 апреля

1830 год — один из авторов коллектива, писавшего под псевдонимом Козьмы Пруткова, Владимир Жемчужников.

1858 год — немецкий физик, заложивший основы квантовой теории, Макс Планк.

1891 год — русский композитор, известный во всем мире благодаря таким произведениям, как вальс «Золушка», симфоническая сказка «Петя и волк», балет «Ромео и Джульетта», Сергей Прокофьев.

1908 год — советский палеонтолог, фантаст, автор произведений «Час быка», «Туманность Андромеды», «На краю Ойкумены», «Звездные корабли» Иван Ефремов.

1936 год — американский певец, исполнитель одной из песен к фильму «Красотка» (Pretty Woman) Рой Орбисон.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Дни рождения 23 апреля

1995 год — американская модель Джиджи Хадид.

2018 год — второй сын принца Уильяма и принцессы Кейт Уэльских, третий внук короля Великобритании Карла III, четвертый претендент в очереди на британский престол принц Луи Уэльский.

В этот день скончались:

1851 год — русский мореплаватель, один из тех, кто впервые достиг Антарктиды, адмирал Михаил Лазарев.

1934 год — норвежский исследователь полюсов, первым в мире высадившийся на берега Антарктиды, Карстен Борхгревинк.

2007 год — первый президент России Борис Ельцин.

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