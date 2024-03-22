22 марта: День таксистов, память 40 мучеников, роспуск ордена тамплиеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 марта 2024 года

22 марта — 82-й день 2024 года у тех, кто считает дни по григорианскому календарю. До 2025 года остается 284 дня. В этот день отмечают свой профессиональный праздник таксисты, восточные христиане празднуют день Албазинской иконы Богоматери и поминают 40 севастийских мучеников. Расскажем о них подробнее и узнаем, какие еще праздники приходятся на 22 марта 2024 года.

Какие праздники 22 марта отмечают восточные христиане

22 марта 2024 года православные отмечают праздник Албазинской иконы Богоматери, также известной как «Слово плоть бысть». Ни историки, ни служители церкви не могут достоверно выяснить, откуда появилась эта икона. Известно только, что в 1665 году в крепости Албазин на Амуре появился инок Ермоген из Усть-Киренского Троицкого монастыря и принес с собой чудотворную икону. А несколько лет спустя инок основал мужской монастырь неподалеку от крепости и перенес туда икону. Икона неоднократно являла верующим чудеса, а в 1885 году, после того как она, согласно народному мнению, спасла Дальний Восток от морового поветрия, епископ Камчатский Гурий велел каждый год отмечать празднование Албазинской иконы Богоматери 22 марта.

Кроме того, 22 марта 2024 года в России чтят память 40 мучеников, погибших за веру в Иисуса Христа в Севастийском озере в начале III века. В народе этот день также называют Сороки. Сорока мученикам молятся о том, чтобы мужчины, которые находятся на войне, вернулись живыми и здоровыми.

Согласно народным традициям, в этот день также положено приветствовать перелетных птиц, возвращающихся из теплых стран. Хозяйки пекут угощения в виде птиц. Считается, что если дети, съедая лакомство, попросят жаворонков побыстрее принести весну, то скоро установится теплая погода.

Также на 22 марта 2024 года приходится пятый день Великого поста. В этот день разрешено употреблять в пищу только хлеб, мед, орехи, овощи, фрукты и воду. До конца говения — 43 дня.

Фото: Public domain/Wikimedia Праздники 22 марта

Какие праздники отмечают 22 марта во всем мире

22 марта свой профессиональный праздник будут отмечать в России и во всем мире таксисты. А еще 22 марта — День Балтийского моря и водных ресурсов.

Кроме того, каждый из нас может отметить День валяния дурака и День ощущения молодости.

Другие праздники и памятные даты для 22 марта

В этот день выпадает ряд памятных дат и важных событий, произошедших в разные периоды мировой истории.

1312 год — римский папа Климент V объявил о роспуске ордена тамплиеров. Собственность храмовников частично была передана во владение их соперникам — госпитальерам, частично отошла в казну французского короля Филиппа IV Красивого, который и был инициатором процесса против ордена.

1675 год — в Англии основана Королевская обсерватория в Гринвиче. Спустя полтора столетия меридиан, на котором находится обсерватория, стал считаться нулевым и использоваться как точка отсчета для морских путешествий.

1841 год — в Америке получен патент на производство крахмала, который в те времена изготавливали из кукурузы и применяли для обработки одежды.

1874 год — в крикет-клубе Стейтен-Айленда в США состоялся первый поединок в большой теннис.

1888 год — представители 12 британских футбольных клубов основали Английскую футбольную лигу в Лондоне.

1895 год — братья Люмьер впервые представили публике кинематографическую ленту. Парижане смогли увидеть фильм «Выход рабочих с фабрики».

1904 год — британская газета Illustrated Mirror на своих страницах впервые в мире опубликовала цветную фотографию.

1907 год — автомобили лондонских водителей, занимающихся извозом по найму, впервые вышли на линию с новым изобретением — счетчиками-таксометрами. Позже эти машины стали называться такси по всему миру.

1943 год — трагедия Хатыни в Белоруссии.

1995 год — российский космонавт Валерий Поляков установил рекорд по времени пребывания в космосе — он провел на орбите 437 суток и 18 часов.

Фото: Роскосмос Важные события 22 марта

В этот день родились:

1459 год — германский король и император Римской империи Максимилиан I Габсбург. Его называли великим династическим комбинатором: благодаря его дальновидным решениям многие из его потомков оставались на европейских престолах вплоть до начала Первой мировой войны.

1599 год — художник из Фламандии, автор таких произведений, как «Мадонна с куропатками», «Портрет Карла I на охоте», «Карл I с трех сторон», «Отдых на пути в Египет», «Святой Мартин и нищие», Антонис ван Дейк.

1768 год — британский изобретатель, придумавший станок для изготовления бумаги, Брайан Донкин.

1846 год — британский художник, популяризировавший иллюстрации в книгах для детей, Рандольф Калдекотт.

1895 год — советский певец, исполнявший такие шлягеры, как «Темная ночь», «У Черного моря», «Гоп со смыком», «Дорога на Берлин», «Раскинулось море широко», «Дорогие мои москвичи», «Прекрасная маркиза», Лазарь Вайсбейн, более известный под псевдонимом Леонид Утесов.

1915 год — советский актер, сыгравший в фильмах «Берегись автомобиля», «Человек, которого я люблю», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Горячий снег», «Экипаж», Георгий Жженов.

1948 год — британский композитор, автор рок-опер, написавший музыку для фильмов «Иисус Христос — суперзвезда», «Эвита», «Кошки», «Призрак оперы» Эндрю Ллойд Уэббер.

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press Дни рождения 22 марта

1958 год — советский певец, прославившийся в качестве солиста группы «Браво», Валерий Сюткин.

Также в этот день в разные годы скончались:

1832 год — немецкий поэт, автор драмы «Фауст», романа «Страдания юного Вертера», баллады «Лесной царь» Иоганн Вольфганг фон Гете.

1959 год — российская актриса театра, супруга писателя Антона Чехова, исполнявшая роли во всех премьерах по его произведениям, Ольга Книппер-Чехова.

2001 год — американский художник, один из создателей мультперсонажей Тома и Джерри Уильям Ханна.

2010 год — советская певица, исполнившая такие популярные песни, как «Я не могу иначе», «Если бы не было войны», «Стою на полустаночке», «Поговори со мною, мама», Валентина Толкунова.

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