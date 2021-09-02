22-летний учитель из Нижнего Тагила проспал первый рабочий день в школе

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Деятельность человека приводит к тому, что в России постоянно погибают новые виды животных. Об этом «360» рассказал заведующий Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко.

Под влиянием человека и по другим причинам, например, изменение климата, они вымирают. Сейчас идёт засуха, не все виды могут её выдержать, — объяснил эксперт. Ещё одной причиной исчезновения становится бесконтрольная...