22-летний учитель из Нижнего Тагила проспал первый рабочий день в школе
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:02, 02 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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22-летний учитель из Нижнего Тагила Александр Алексеев 1 сентября проспал свой первый рабочий день в школе. Об этом сообщает издание «Подъём».
Александр Александрович Алексеев объяснил, что 1 сентября готовился удивить детей раздаточным материалом и заработался до раннего утра, и утром не услышал ни будильников, ни звонков. Алексеев 1 сентября лишился возможности быть классным руководителем 2 «А» класса. От нагрузки он освобождён, — заявил корреспонденту издания директор СОШ № 100 Дмитрий Язовских.
Он также добавил, что комиссия по этике будет решать, разрешить Алексееву преподавать в школе или нет. Сам директор заявил, что считает такое поведение 1 сентября «непозволительным» для классного руководителя. Родители также осудили учителя за его проступок и даже посоветовали ему «сходить в армию».
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